¿Cómo es la Prueba de Papanicolaou?

La prueba de Papanicolaou ha ayudado a reducir en gran medida el número de casos de cáncer del cuello uterino en Estados Unidos. La prueba de Papanicolaou se usa para detectar cambios en las células del cuello uterino que pueden producir cáncer. La mayoría de las mujeres deben hacerse la prueba de Papanicolaou regularmente.

¿Qué es la prueba de Papanicolaou?

El cuello uterino es la abertura del útero que se encuentra encima de la vagina. Está cubierto por una fina capa de tejido. Este tejido está compuesto por células. A medida que estas células se desarrollan, las que se encuentran en la capa inferior se trasladan lentamente a la superficie del cuello uterino. Durante este proceso, algunas células se pueden volver anormales o alterarse. Las células anormales en el cuello uterino pueden producir cáncer. Estas alteraciones precancerosas se denominan displasia o lesiones escamosas intraepiteliales (LEI). Las lesiones escamosas intraepiteliales pueden ser de grado bajo (displasia leve) o grado alto (displasia moderada o grave).

La prueba de Papanicolaou, que a veces se denomina frotis de Papanicolaou o evaluación de citología cervical, es una prueba sencilla que puede detectar la presencia de células anormales en el cuello uterino. Es distinta a un examen pélvico. La prueba de Papanicolaou permite diagnosticar y tratar en las fases iniciales de desarrollo para que las células anormales no se conviertan en cáncer. Las pruebas rutinarias de Papanicolaou ayudan a reducir la probabilidad de que no se detecte la presencia de células anormales. Si una prueba de Papanicolaou no detecta células anormales en un momento dado, es posible que se detecten en la siguiente prueba.

La causa principal del cáncer del cuello uterino es un virus que se llama virus del papiloma humano (VPH). Hay muchos tipos de VPH. Algunos tipos causan cáncer del cuello uterino. El VPH se transmite de una persona a otra durante la actividad sexual. Generalmente, el sistema inmunitario de la mujer destruye el virus rápidamente y la infección se resuelve por su cuenta. Sin embargo, en algunas mujeres, el VPH persiste y causa alteraciones en las células del cuello uterino. Las células infectadas con el VPH se ven anormales bajo un microscopio y se pueden detectar mediante la prueba de Papanicolaou. Casi siempre, estos cambios se resuelven por su cuenta sin tratamiento.

Como se Realiza la Prueba

Quiénes Deben Hacerse la Prueba

¿Qué sucede si el resultado es anormal?

¿Es siempre precisa la prueba de Papanicolaou?

Mas información sobre SALUD aca…