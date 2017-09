¿Qué es la Anorexia Nerviosa?

La anorexia nerviosa es una enfermedad que usualmente ocurre en las jovencitas adolescentes, pero también puede ocurrir en jóvenes adolescentes, y en mujeres y hombres adultos. Las personas con anorexia están obsesionadas por ser delgadas. Ellos pierden gran cantidad de peso y les aterroriza subir de peso. Creen que son gordos a pesar de que son demasiado delgados. La anorexia no sólo es un problema relacionado con la comida o con el peso. Es un intento de usar la comida y el peso para lidiar con los problemas emocionales.

¿Cuál es la diferencia entre anorexia y bulimia?

Las personas con anorexia se dejan morir de hambre, evitan las comidas con un alto contenido calórico y hacen ejercicio constantemente. Las personas con bulimia consumen cantidades enormes de comida pero la vomitan al poco tiempo de haberla comido, o toman laxantes o diuréticos (tabletas que los ponen a eliminar líquido) para evitar aumentar de peso. Las personas con bulimia usualmente no pierden tanto peso como las personas con anorexia.

¿Porqué a la gente le da anorexia?

La razón por la cual a las personas les da anorexia se desconoce. Las personas con anorexia pueden creer que serían más felices y exitosas si fuesen delgadas. Desean que todo en sus vidas sea perfecto. Las personas que tienen este trastorno por lo general son buenos estudiantes. Están involucrados en muchas actividades en la escuela y la comunidad. Se echan la culpa si no sacan notas perfectas o si otras cosas en sus vidas no son perfectas.



¿Cuáles son los problemas causados por la anorexia?

Las jovencitas con anorexia usualmente dejan de tener períodos menstruales. Las personas con anorexia tienen la piel demasiado seca y el pelo en la cabeza demasiado delgado. Les puede salir un vello fino por todo el cuerpo. Pueden sentir frío todo el tiempo y enfermarse con frecuencia. Las personas con anorexia por lo general están de mal humor. Tienen dificultad para concentrarse y siempre están pensando acerca de comida. No es cierto que las personas con anorexia nunca sienten hambre. En realidad, siempre tienen hambre. Sentir hambre les da una sensación de control sobre sus vidas y sus cuerpos. Les hace sentir que son buenos para algo: son buenos para perder peso. Las personas con anorexia severa pueden correr el riesgo de morirse por inanición.

¿Cuál es el tratamiento para la anorexia?

El tratamiento para la anorexia es difícil pues las personas con anorexia creen que no hay nada que ande mal en ellas. Las personas en las etapas tempranas de anorexia, es decir con menos de seis meses o tan sólo con una pérdida pequeña de peso, pueden ser tratadas con éxito siendo admitidas al hospital. Pero para que el tratamiento tenga éxito las personas deben querer cambiar y deben tener amigos y familia que les ayude.

Las personas con anorexia más grave necesitan recibir cuidados en el hospital; usualmente en una unidad especial para personas con anorexia y bulimia. El tratamiento incluye más que cambiar los hábitos alimenticios de la persona. Los pacientes anoréxicos con frecuencia requieren consejería durante un año o más para que puedan cambiar los sentimientos que les están causando estos problemas relacionados con el comer. Estos sentimientos pueden relacionarse con su peso, sus problemas familiares o con problemas asociados con su auto estima. A algunos pacientes anoréxicos les ayuda tomar medicamento que les hacer sentirse menos deprimidos. Estos medicamentos son prescritos por un médico y se usan conjuntamente con la asesoría psicológica.

¿Cómo pueden ayudar los amigos y la familia?

La cosa más importante que la familia y los amigos pueden hacer para ayudar a una persona con anorexia es quererlos. Las personas con anorexia se sienten a salvo, seguras y cómodas con su enfermedad. El miedo mayor es aumentar de peso, y aumentar de peso es visto como una pérdida de control. Ellos pueden negar tener un problema. Las personas con anorexia ruegan y mienten para evitar comer y aumentar de peso lo que sería como renunciar a la enfermedad. Los amigos y familiares no deben ceder a los ruegos del paciente anoréxico.