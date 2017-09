¿Qué es la Infertilidad?

Por: Gabriel Valderrama. Infertilidad es la incapacidad de quedar en embarazo después de estar tratando por lo menos durante un año sin usar control prenatal. Alrededor de 15 % de las parejas con infértiles.

¿Con qué frecuencia están involucrados factores masculinos?

Cerca de una tercera parte de casos de infertilidad son causados por factores masculinos solamente. Una combinación de factores masculinos y femeninos causa alrededor de una tercera parte de los casos de infertilidad.

¿Qué causa la infertilidad en el hombre?

La causa más común de infertilidad en el hombre es un varicocele. Un varicocele se forma cuando las venas en el escroto, es decir en el “saco de piel” que cuelga por dejado del pene, se dilatan (agrandan) en uno o en ambos lados.. Las venas hacen que la parte interna del escroto sea más tibia y esto puede disminuir la producción de esperma por el testículo que está al mismo lado.

Otras causas de infertilidad en el hombre incluyen:

* Un bloqueo en el sistema reproductor del hombre

* Ciertos medicamentos

* Recuento de espermatozoides bajo

* Espermatozoides con formas anormales o que no se mueven correctamente

* Testículo que no ha descendido

* Infecciones

* Un problema médico de fondo

Otros factores que pueden afectar la fertilidad incluyen fumar productos derivados del tabaco, consumo excesivo de alcohol y abuso de otras drogas ilegales, tensión emocional (estrés), obesidad y edad (la fertilidad disminuye gradualmente en los hombres mayores de 35 años). Algunas veces, la causa de la infertilidad masculina no puede identificarse. En estos casos, puede haber un problema genético de fondo.

¿Cuándo debo ir a ver al médico?

Usualmente, una pareja debe esperar para ver al médico hasta que haya pasado un año después de que han tratado de lograr un embarazo. Sin embargo, está bien ver al médico antes; especialmente si la edad de la mujer puede ser un factor.

¿Los hombres deberían ser evaluados para infertilidad?

Sí. Es importante identificar y tratar cualquier problema que se pueda corregir. En algunos hombres, un examen médico puede encontrar un problema médico de fondo que está causando la infertilidad.

¿Cómo se evalúa la infertilidad?

Su médico hablará con usted acerca de sus antecedentes médicos, le examinará y le hará un análisis de su semen. El médico puede querer examinarle el semen más de una vez. Un análisis del semen le puede informar a su médico el recuento de sus espermatozoides y la calidad de los mismos. Estas son partes importantes de la fertilidad. Su médico le puede recomendar otras pruebas dependiendo de los resultados de la primera evaluación.



¿La infertilidad en el hombre es tratable?

Más de la mitad de casos de infertilidad masculina pueden corregirse. El tratamiento puede ayudarle a una pareja a lograr un embarazo a través del coito sexual normal. Aun si no puede quedar en embarazo de esta manera, usted puede no necesitar tratamientos caros o invasivos para lograr el embarazo. Si el hombre necesita cirugía para corregir el problema que está causando su infertilidad, ésta con frecuencia puede hacerse de manera ambulatoria. Esto significa que él no necesita pasar la noche en el hospital.