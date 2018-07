Ariana la Grande

Ariana Grande es una estrella. Una gran estrella. Para millones de Arianators, como se conoce a sus admiradores, ella es una fuerza radiante y vivificante con la que se despiertan por la mañana y se van a dormir por la noche. Han seguido las fases de su carrera al pasar de Broadway (el musical 13) a la televisión (Victorious y Sam & Cat de Nickelodeon) a la cima del estrellato del pop y el éxito comercial (ocho singles multiplatino, 9 mil millones de transmisiones de video musical en YouTube ) Han contribuido a los más de $ 100 millones que han hecho sus giras, lanzando personajes como Drake y Sting en la pequeña pero larga sombra de Ariana. Se encuentran entre los 121 millones de seguidores de Instagram de Ariana, convirtiéndola en la tercera persona más seguida, tanto Kim Kardashian como Beyoncé. Y cuando su último álbum, Sweetener,salga el 17 de agosto, Arianators habrá apoyado a su sencillo, “No Tears Left to Cry”, a batir récords establecidos por nada menos que por la propia Ariana.

Tiene nacionalidad estadounidense, italiana y británica. nacio en Florida. Sus admiradores también se sienten atraídos por su brillo: la pantalla de la poofy y los vestidos estilo skater de figura. Las orejas de gato, conejito y Minnie Mouse que usa a menudo y sin ceremonias. En Twitter, habla con sus fans en internet con fluidez, jugando rápido y suelto con un emoji de mono “no ver mal” y elaborando oraciones completas solo en acrónimos. En unas pocas semanas, pasó de salir casualmente con Pete Davidson, de Saturday Night Live, a participar, su relación nació, en parte, del fanático de Harry Potter (él: Gryffindor, ella: Slytherin). En Instagram, coquetean sin malicia, como si nadie estuviera mirando (todos están mirando). Y luego, por supuesto, está su coleta de la firma de la fuente de Las Vegas, cuya orientación, altura y tono de Arianators siguen como una civilización antigua que traza la luna. Para el observador casual, la idiosincrasia del cantante puede parecer juvenil, incluso absurda, pero hay una subversión en el juego de niños de Ariana. Su óptica brillante que desmiente a un personaje mucho más matizado. Ha estado en terapia por más de 10 años, desde el momento en que sus padres se divorciaron y, por lo tanto, se dedica a la autoconciencia.

Ella ha estado viendo mucho del planeta Tierra últimamente. “¿Has visto esos peces con las cabezas transparentes? Esos son extraterrestres! ¡Allí es donde están! Están aquí. “Ella me lleva a un” viaje realmente grande “maravillándome en el espacio exterior. Pero dentro de sus reflexiones intergalácticas está la búsqueda de la perspectiva: “Los planetas, las estrellas, no hay nada más humillante que esa mierda”. Estamos tan estresados por las cosas pequeñas cuando, a grandes rasgos, no somos más que una mota de polvo en este pequeño planeta en este enorme sistema solar que también es una manchita en una enorme y misteriosa situación de agujero negro, y no ¡Incluso sé lo que es! “Ella toma aliento. “Pensando en lo pequeños que somos, es una locura. No somos nada.”

No es que Ariana sea nihilista. Ella habla de la fuerza de la comunidad en este “momento duro, salvaje y caótico en este momento” y considera qué tan dividida está la nación. Su llamado a la acción: “Todos deben tener conversaciones incómodas con sus familiares. En lugar de no hacer amigos en Facebook que comparten puntos de vista políticos diferentes, ¡comenten! ¡Tener una conversación! Intenta difundir la jodida luz “. Se ha convertido en una especie de héroe feminista por su capacidad de cerrar el sexismo y la misoginia con un solo tweet. La más reciente de las cuales, en el momento de la publicación, se refiere a su ex, el rapero Mac Miller, quien presuntamente conducía ebrio y estrelló su automóvil poco después de su separación. Un usuario de Twitter sugirió que fue culpa de Ariana. “Qué absurdo es que minimices el autoestima y la autoestima de la mujer al decir que alguien debería permanecer en una relación tóxica”, escribió. “Avergonzar / culpar a las mujeres por la incapacidad de un hombre para mantener unida su mierda es un problema muy importante … por favor deja de hacerlo”. El usuario se disculpó. Ella aceptó.

A sus 10 años de edad, Grande co-fundó el grupo de jóvenes «Kids Who Care», con quienes cantaba en el sur de Florida para realizar eventos de recaudación de fondos para caridad. Recaudó más de 500 000 dólares para obras de caridad solamente en 2007. ​En el verano de 2009, como miembro de la organización caritativa Broadway en África del Sur, Grande enseñó a los niños en Gugulethu, Sudáfrica como intérprete de música y danza. Su hermano Frankie colaboró con ella en esta labor. Por otra parte, Grande también se ha asociado con Kleenex en su campaña Sneeze Shield.

Los expertos la consideran una de los mejores cantantes de toda la música,110​ y otros también dicen que «es maravilloso que la generación actual tenga a una cantante como Ariana con una voz excepcional ocupando el lugar que Christina Aguilera y Mariah Carey ocuparon alguna vez»