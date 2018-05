Becas y Pasantías para Latinos

Accenture , una compañía mundial de consultoría patrocinara e implementara el programa ¡Sí! de becas y pasantías para una nueva fuerza laboral estadounidense.

Desarrollado por el Educational Testing Service (ETS) y ASPIRA Association, Inc. , ?Sí! vincula a estudiantes con el lugar de trabajo al inicio de sus carreras académicas. La combinación de la beca y pasantía con capacitación de mentores y de pasantes proporciona una experiencia completa y mutuamente beneficiosa. El enfoque personalizado hace que cada programa ?Sí!sea único, permitiendo que las empresas adquieran talento relacionado con la actividad principal de su negocio y desarrollen capital humano, además de aumentar la diversidad a niveles de empleo más elevados.

“El programa ?Sí! está ayudando a ETS a impulsar su misión social de avanzar la calidad y la equidad en la educación alapoyar a las empresas a aumentar el empleo y la retención de estudiantes hispanos con el fin de satisfacer las exigencias de diversidad del lugar de trabajo del siglo XXI, así como de la extremadamente competitiva economía mundial”, indicó el Presidente y Director Ejecutivo de ETS, Kurt Landgraf.

De acuerdo con el informe del año 2009 de ETS basada en una conferencia por parte de la Dra. Marta Tienda de la Universidad de Princeton, “Hispanicity and Educational Inequality: Risks, Opportunities and the Nation’s Future” (Hispanidad y desigualdad educativa: riesgos, oportunidades y el futuro del país), los hispanos representan más de un tercio de los 100 millones de personas agregadas a la población de EE. UU. entre 1967 y 2006. En el año 2030, se tiene proyectado que más del 40% de la población de EE. UU. será de “minorías”, en la cual los hispanos formarán por lo menos la mitad de esa participación o al menos uno de cada cinco residentes de EE. UU. Los hispanos abarcarán un mayor segmento de la fuerza laboral de EE. UU. en los años venideros. Como tal, su éxito es importante y tendrá implicaciones directas en la economía de la nación y en su capacidad para competir en el escenario internacional.

El patrocinio de Accenture para el programa ?Sí! refleja una iniciativa de la compañía “Habilidades para tener éxito” que está comprometida con que para el año 2015 dotará a 250,000 personas en todo el mundo de las habilidades para obtener un empleo o desarrollar un negocio. El programa ¡Sí! de Accenture incluye una pasantía de tres semestres o tres veranos junto con la orientación y apoyo de un mentor de Accenture. Al participar en el programa, los estudiantes desarrollarán un conocimiento básico sobre el negocio de Accenture y empezarán a desarrollar las habilidades profesionales esenciales necesarias para carreras de alto nivel.

Los estudiantes que participen en el programa personalizado de Accenture recibirán pasantías de verano pagadas, junto con orientación y apoyo de mentores de Accenture.

“?Sí! es un programa innovador que ayuda a los estudiantes latinos a desarrollar las habilidades y oportunidades que necesitan para empezar exitosamente una carrera”, subrayó LaMae Allen deJongh, Directora Administrativa de Capital Humano y Diversidad en EE. UU. de Accenture. “Ésta es una iniciativa natural para Accenture, debido a que cultivar las habilidades y diversificar los talentos de nuestra gente está en el corazón de nuestro negocio y además maximiza nuestra habilidad para proporcionar un alto desempeño a nuestros clientes”.

Las solicitudes para el programa iSí! de Accenture se aceptarán a partir del 15 de noviembre de 2010. La información sobre solicitudes se encuentra en http://www.aspira.org/si. Accenture busca solicitudes de estudiantes del penúltimo y último año de una carrera universitaria que estén inscritos como estudiantes de tiempo completo y que hayan demostrado liderazgo y que tengan alto desempeño académico, experiencia laboral y excelentes habilidades de comunicación. Se considerará a los candidatos con una puntuación acumulada mínima promedio de 3.0 y que posean especialización en Ingeniería, Ciencias de la computación, Sistemas de información computacionales, Negocios, Finanzas y Matemática. Se otorgarán cuatro becas en mayo de 2011: dos para estudiantes destacados del penúltimo año y dos para estudiantes del último año de la carrera universitaria.

Los servicios del programa ¡Sí! de becas y pasantías para una nueva fuerza laboral estadounidense incluyen:

– Diseño y planificación del programa

– Desarrollo de reserva de solicitantes

– Revisión objetiva y justa de los candidatos

– Monitoreo del progreso académico y de pasantía

– Evaluación permanente del programa

– Capacitación de mentores

Las compañías que desean más información acerca del programa ¡Sí! de becas y pasantías para una nueva fuerza laboral estadounidense se deben comunicar con Linda Bailey, Gerente de Relaciones con los clientes al (609) 243-6545.