Carlos Vela…Disfruté al tope con triunfo de LAFC

Carlos Vela cumplió perfecto papel como eje de ataque de LAFC (Los Angeles Football Club) en su debut en ML. El mexicano fue el enganche del equipo y entregó la asistencia del gol de la victoria. Mostró sacrificio, liderazgo y mucha movilidad en el frente de ataque.

El seleccionado mexicano Carlos Vela tuvo un debut más que aceptable en la MLS. Su equipo LAFC venció 1-0 en su visita a Seattle Sounders, uno de los clubes más poderosos de la liga.

Vela fue el eje de un LAFC práctico. El mexicano hizo honor al 10 de su camiseta ya que fue conductor y lanzador del equipo. Su manejo de los tiempos desestabilizó a la defensa de Sounders a lo largo de los 90 minutos.

Vela fue el autor de la asistencia al gol del uruguayo Diego Rossi. Fue un pase sutil y oportuno al callejón de los centrales. El mexicano también tuvo oportunidad de anotar en el primer tiempo después de dejar a varios rivales en el camino. En el segundo tiempo, Vela reclamó al árbitro que no sancionara una jugada como penalti después de un desborde por la izquierda.

El ex Real Sociedad mostró sacrificio en defensa, algo característico en los equipos de Bob Bradley. Vela no fue capitán pero respaldó a sus compañeros en los roces y decisiones arbitrales. Para el mexicano ex Real Sociedad, ni ese tema ni las molestias musculares son de atención hoy por hoy.

“Lo que pasó la semana antes de arrancar la temporada es normal”, explicó. “Son molestias del trabajo, en ocasiones puede que pase en temporada, pero yo estoy aquí para jugar todos los minutos que más pueda y no hay plan más que trabajar duro”.

Vela insistió en que sigue aprendiendo y disfrutando de la liga y de su entrenador Bob Bradley, de quien dijo busca un estilo con fluidez, estilo ofensivo y fútbol entretenido. “Aquí hay dos cosas claves, pensar muy rápido y no parar de moverse”, afirmó.

El mexicano valoró altamente el ambiente de los aficionados en Seattle, dijo haberlo sentido. “Ese apoyo constante hace que cuando juegas afuera tengas que esforzarte más si quieres sacar un resultado allí”.

La conclusión es que es el capítulo MLS de la carrera de Vela tuvo un buen inició. Cumplió con lo esencial en una buena victoria de su equipo.

Fuente/ MLS NEWS