Cómo Conocerse Mejor

Por: Rosa Sarmiento. ¡Hey!. Nunca es tarde. Este ejercicio, te permitirá hacerte un auto foto de tu persona interior, ayudándote a descubrir tus verdaderos motivos y deseos, así como aquellas habilidades que no te has percatado posees. Otro beneficio de este ejercicio, es que te permitirá trazarte metas y objetivos adaptados al conocimiento que recién descubras sobre ti, pudiendo con ello, concentrar tus energías en lograr alcanzar aquello por lo cual sientes pasión y verdadero amor.

Una excelente forma de conocer más de ti, es haciéndote preguntas, a las cuales debes responder, pensando de manera profunda.

• ¿Cuáles siento son mis mayores fortalezas?

• ¿Qué cosas disfruto hacer con toda mi alma y corazón?

• ¿Qué cosas detesto hacer en la vida?

• ¿Qué cualidades admiro en otras personas, y por qué?

• ¿En qué actividades invierto mi tiempo diariamente?

• ¿Qué decidiría hacer si contara con todo el tiempo y el dinero del mundo?

• ¿Qué actividades realizo de manera natural y espontánea?

• ¿Cuál es la persona que ha impactado mi vida de manera positiva y por qué?

• ¿Cuáles han sido los momentos más felices de mi vida, y por qué lo fueron?

• ¿Cómo es y qué dice mi dialogo interno?

• ¿Cuáles son mis pensamientos dominantes?

• ¿Cuántas veces al día dedico mi mente a pensar en mis metas?

• Cuando sueño despierto sobre mí, ¿Qué me imagino estar haciendo?

• Si pudiera rescribir mi historia, ¿Qué cosas le añadiría y qué le quitaría?

• ¿Cuáles son las tres o cuatro cosas más importantes para mí?

• En mi trabajo, ¿Cuáles son las actividades que considero más importantes?

• ¿Qué es lo que sé hacer mejor que nadie?

• ¿Qué habilidades poseo que se, nadie más tiene?

• ¿Cuáles son mis necesidades y capacidades físicas?

• ¿Cuán satisfecho estoy con los logros que he alcanzado hasta hoy en mi área física?

• ¿Me considero una persona feliz?

• ¿Qué me hace sentirme feliz?

• ¿Me visualizo frecuentemente en posesión de las cosas que deseo?

• ¿Cuán satisfecho estoy con los logros que he alcanzado en mi vida hasta hoy?

• ¿Cuál es mi calidad de vida actual?

• ¿Cuáles son mis valores?

• ¿Cuáles son mis principios de vida?

• ¿Qué principios han creado una buena calidad de vida para mí?

• ¿Qué hábitos negativos de mi persona deseo cambiar?

• ¿Soy una persona introvertida o extrovertida?

• Si me dieran la oportunidad de seleccionar mi trabajo, ¿Cómo deseo que sea, el tipo de trabajo, mi oficina, mis colegas?

• ¿Me gusta y me divierte el trabajo que realizo actualmente?

• Cuando realizo mi trabajo diario, ¿Me involucro tanto en él que pierdo la noción de tiempo y hasta se me olvida comer, o estoy desesperado por que llegue la hora de salida?

• ¿Trabajo por amor al dinero o por amor al talento que poseo?

• ¿Cuáles son mis miedos, y por qué?

• ¿Cuáles son mis necesidades y capacidades sociales?

• ¿Cuán satisfecho estoy con los logros que he alcanzado hasta hoy en mi vida social?

• ¿Qué resultados estoy obteniendo actualmente en mi vida?

• ¿Qué resultados no deseados estoy obteniendo actualmente en mi vida?

• ¿Cuáles son mis paradigmas?

• ¿Qué realmente me gustaría ser y hacer en mi vida?

Piensa profundamente y responde de la forma más sincera cada una de estas preguntas. Esto te ayudará a elaborar un retrato exacto de tu persona, con lo que podrás hacer sin temor a equivocarte, un plan diseñado a tu medida para lograr la vida que deseas. Ya no más estudiar o trabajar en lo que otros quieren o recomiendan.

Estudia o trabaja en aquello que te deleitas, disfrutas y tienes habilidad, la opinión importante que cuenta es la tuya.