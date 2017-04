Cómo Educarse Online Gratis y en las Mejores Universidades

Toda educación es auto educación, punto. No importa si estas sentado en una sala de clases o en una cafetería, no aprendemos nada si no queremos aprender. Finalmente quienes se dan el tiempo y tienen la iniciativa de seguir el camino del conocimiento, tienen una mejor educación debido a su búsqueda constante.

Date el tiempo de mirar a cualquier investigador exitoso, emprendedor o figura histórica y podrás ver que, independiente de si siguió una educación formal o no, él o ella fueron productos de una auto educación continua.

Si estás interesado en aprender algo nuevo, entonces este artículo es para ti. Te presentamos los mejores lugares para auto educarte que hemos encontrado en la web, divididos, claro está, en categorías o temas aqui. Sigue este link >>>>>>