Cómo Elegir la Mejor Refrigeración para su Hogar

Conseguir el tamaño incorrecto es el error más común que las personas cometen al no tomar en cuenta el tipo de sistema de refrigeración. Si subestima las necesidades de su sistema de refrigeración, acabará sudando y con cuentas de electricidad más elevadas; pero si compra equipo con un mayor rendimiento de Btu/hr, tendrá un ambiente frío y húmedo. Tome en cuenta nuestros consejos para las siguientes situaciones:

Mejore el nivel de su sistema central de aire acondicionado. No compre automáticamente un sistema del mismo tamaño. Cualquier cambio que haya hecho para mejorar la eficiencia de la energía en su hogar, como reemplazar las ventanas o agregar aislamiento, puede disminuir sus necesidades de refrigeración. Por otro lado, si ha construido más cuartos en su casa, es posible que necesite más refrigeración. Pida a su contratista que haga los cálculos de carga térmica con base en un método reconocido, como el Manual J de los Contratistas de Aire Acondicionado de Estados Unidos (Air Conditioning Contractors of America, ACCA). La evaluación del contratista debe indicar si sus conductos requieren ser redimensionados, sellados y aislados, o reemplazados. Recuerde que la bobina interna del evaporador y el condensador externo deben encajar muy bien; de lo contrario, es posible que su funcionamiento, eficiencia y capacidad indicados no sean precisos.

Instale un sistema central de aire acondicionado. Luego de determinar la capacidad de refrigeración requerida, concéntrese en la instalación. Instalar un sistema central es relativamente fácil si ya existe una red de conductos para la calefacción. Su contratista debe usar un método para medir los conductos, como el Manual D de los ACCA, y debe asegurarse de que hay suficientes registros de distribución para suministrar la cantidad necesaria de aire a los espacios correctos. Los conductos agujereados o que no están bien aislados pueden reducir considerablemente la eficacia del sistema. Sin embargo, si su hogar no cuenta con una red de conductos, instalarlos puede resultar costoso y un completo desastre. En su lugar, considere un sistema tipo split sin conductos.

Quédese con sus unidades tipo ventana. Los modelos calificados de Energy Star usan alrededor de 25 por ciento menos electricidad que aquellos que fueron fabricados antes de finales de 2000. Use la calculadora del ahorro en el sitio web de acondicionadores de aire para habitaciones en www.energystar.gov para ver si vale la pena reemplazar su unidad.

Sistema central de aire acondicionado: Trane, el líder en el mercado, y Rheem y Ruud otras dos marcas confiables. Además, sus sistemas necesitaron menos reparaciones que aquellos de Goodman y Heil, de acuerdo con nuestra última Encuesta de Fiabilidad de Productos de Consumer Report en la que participaron más de 32,000 lectores.

Acondicionadores de aire tipo ventana: General Electric vende la mayor parte de acondicionadores de aire en Estados Unidos. Las últimas pruebas de Consumer Report revelaron que sus productos de mediano y gran tamaño más recientes no funcionaron tan bien como los modelos anteriores, los sacaron las mejores calificaciones.

El gobierno ofrece créditos fiscales del 30 por ciento, hasta $1,500, para reemplazar o adquirir sistemas centrales de aire acondicionado o unidades tipo split sin conductos. Sin embargo, este crédito sólo es válido hasta finales del año 2010. Para poder participar, los sistemas instalados deben tener un coeficiente de eficiencia energética en la temporada (SEER, por sus siglas en inglés) igual o superior a 14 para sistemas compactos, y 16 para unidades tipo split sin conductos. Mientras más alta sea la calificación del SEER (las cifras varían entre 13 y 21) más eficiente será el modelo. El crédito cubre las refacciones y el trabajo. Hay reembolsos disponibles de parte de su compañía de luz pero pueden afectar su crédito fiscal.

El acondicionador de aire tipo ventana calificado de Energy Star no le hará obtener un crédito fiscal federal; pero algunas compañías de luz y agua que otorgaban reembolsos de entre $30 y $150.