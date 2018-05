Cómo Estar Más Seguro

Antes que nada debe hacer un inventario financiero. Una vez al año, saque todas las tarjetas de su billetera, haga una lista de los números de cuentas e información de contactos que necesitará para cancelar las tarjetas si las pierde o se las roban y escóndala en un lugar seguro.

Cuidarse de los impostores

La estafa que más ha aumentado desde el año pasado ha sido la de los impostores, según el informe anual más reciente sobre quejas de los consumidores presentado por la Comisión Federal de Comercio (Federal Trade Commission). Los ladrones se hacen pasar por otras personas (como un amigo o familiar varado en el extranjero que necesita dinero en efectivo para regresar a casa, un cobrador de recibos o un empleado de algún organismo del gobierno) y usan los mensajes de Facebook, correos electrónicos, llamadas telefónicas y mensajes de texto para persuadir a las personas para que envíen dinero o proporcionen información personal como el Número de Seguro Social o números de cuentas. El año pasado, 60,000 personas reportaron que fueron víctimas de este tipo de fraude, en comparación con los cinco casos reportados en 2008.

Cambiar su PIN

Acostúmbrese a cambiar de forma rutinaria el código secreto para su tarjeta de débito o de cajero automático. Esto le brinda mayor protección contra cualquier ladrón o sistema de robo de datos de tarjetas.

Aprender a estacionarse en paralelo

Los asaltantes de autos son cada vez más profesionales. Roban autos nuevos colocándolos en camiones de remolque bajos, según nuestros expertos. El estacionamiento en paralelo impide el acceso a la parte posterior o delantera de su auto, dificultando así su remolque. Además, tenga cuidado con quien se topa en el supermercado, en particular si su auto tiene entrada sin llave y se enciende con un botón. Un ladrón con una antena y un pequeño equipo de dispositivos electrónicos puede transmitir el código de su llave a otro ladrón que esté parado cerca de su auto, lo que le permite abrirlo, encenderlo y llevárselo.

Cambiar su contraseña de Wi-Fi

Si cuenta con una red inalámbrica en casa, elija la opción de seguridad más alta. De esta forma, tendrá más protección cuando navegue en Internet o realice transacciones financieras. Dé un paso más y cree su propia contraseña de administrador en vez de confiar en una contraseña predeterminada que le proporcione el enrutador.

Esconder los objetos en su auto

No deje dispositivos electrónicos ni artículos de valor a simple vista dentro de su auto. Las unidades de GPS han perdido atractivo estos días, pero no así los teléfonos celulares y las computadoras portátiles. Los regalos por los días festivos son el gran objetivo, así que no los apile en el asiento trasero. ¿Hay algo peor que esto? Sí. Dejar sus cosas en la parte posterior de una camioneta pickup.