¿Cómo Funcionan las Ollas Programables?

Si estás interesado en acortar el tiempo de preparación de la cena, una olla a presión es lo que necesitas. El tiempo de guisar, estofar, o hervir será reducido en un 33% con uno de estos dispositivos. Éstas ollas programables utilizan el vapor bajo presión para cocinar los productos rápidamente. Son muy populares por su gran eficiencia y capacidad de ahorro de tiempo y electricidad.

Estos electrodomésticos cuentan con un termostato para que el cocinero pueda programar la hora que queremos tener listo el plato con un máximo de doce horas de diferencia. El dispositivo se encarga de calcular cuando es el mejor momento para llevar a cabo la cocción y así conseguir que los ingredientes estén perfectamente cocinados a la hora deseada.

Las ollas programables también cuentan, normalmente con una pantalla LED que nos indica la temperatura de los alimentos que está cocinando, la presión y el menú que hemos seleccionado.

Cada marca especifica normalmente el plato que puede cocinar su olla programable, pero, como norma general, este tipo de aparatos son capaces de cocer, asar, cocinar arroz, etc. Los fabricantes de estos productos facilitan un recetario con los platos que son capaces de elaborar, para que no nos quede ninguna duda al respecto.

No obstante, las ollas programables no son como los robots de cocina. Hay tareas que no las hacen automáticas, a diferencia de estos últimos. No baten, ni amasan, ni trituran, ni hacen salsas, masas, etc. Esto no quita que no nos ahorren tiempo de estar pendientes del guiso.

La limpieza de las ollas programables acostumbra a ser sencilla, ya que el interior de estas es extraíble y están fabricadas en acero inoxidable y plástico. Con lo cuál tan sólo bastará agua y un poco de jabón para dejarlas limpias como el primer día.