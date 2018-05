Cómo Protejerse Cuando Usa las Redes Wifi Públicas

Las redes wifi públicas disponibles en bares, bibliotecas, aeropuertos, hoteles, universidades y otros establecimientos públicos son convenientes, pero no siempre son seguros. Cuando use un punto de conexión, lo mejor es enviar información únicamente a través de sitios web que estén totalmente codificados.

Usted puede estar tranquilo y confiar en la seguridad de una red pública wifi únicamente cuando le pide que ingrese una contraseña WPA. Si no está convencido, use esa red como si fuera insegura.

Cómo funciona la codificación

La codificación es un elemento clave para proteger su información personal en internet. La codificación cifra la información que usted envía por internet convirtiéndola en un código para que las demás personas no puedan acceder a sus datos. Cuando se usan redes inalámbricas, lo mejor es enviar información personal únicamente si está codificada – ya sea por medio de un sitio web codificado o a través de una red wifi segura. Un sitio web codificado sólo sólo protege la información que usted envía y recibe hacia y desde ese sitio. Una red inalámbrica segura codifica toda la información que usted envía usando esa red.

Cómo se puede saber si un sitio web está codificado

Si usted envía mensajes de email, comparte fotos digitales y videos, usa sitios de redes sociales, o hace trámites bancarios en línea, usted está enviando información personal a través de internet. La información que usted comparte e intercambia en internet se almacena en un servidor – una computadora potente y de gran capacidad que recolecta y envía contenidos. Hay muchos sitios web, por ejemplo los de los bancos, que usan codificación para proteger su información durante el trayecto que va desde su computadora hasta ese servidor.

Para determinar si un sitio web está codificado, fíjese si el domicilio web empieza con las letras https (la “s” corresponde a seguro). Algunos sitios solamente usan codificación en la página donde se ingresa el nombre de usuario y una contraseña, pero si alguna parte de su sesión no está codificada, se podría exponer la seguridad de toda su cuenta. Fíjese que aparezcan las letras https en todos las páginas que visita, no solamente cuando ingresa su nombre de usuario y contraseña.

No dé por seguro que un punto de conexión wifi es seguro

La mayoría de los puntos de conexión wifi no codifican la información y no son seguros.

Si usa una red insegura para conectarse con un sitio que no está codificado – o para visitar un sitio que solamente usa codificación en la página donde se ingresa el nombre de usuario y una contraseña – los demás usuarios de la red pueden ver lo mismo que usted ve y pueden acceder a lo que usted envía a través de la red. Algún extraño podría entrometerse en su sesión de navegación y conectarse como si fuera usted. Hay algunas herramientas nuevas para piratear – disponibles gratuitamente en internet – que facilitan este tipo de intrusión, incluso a aquellos usuarios con conocimientos técnicos limitados. Usted podría dejar su información personal, documentos privados, contactos, fotos familiares, e incluso su nombre de usuario y contraseña al alcance de la mano de cualquier extraño.

Un impostor podría usar su cuenta para hacerse pasar por usted y estafar a sus conocidos. Además, un pirata informático podría probar su nombre de usuario y contraseña para tratar de acceder a otros sitios web – incluso a sitios que almacenan su información personal.

Protéjase cuando use una red wifi pública

Pues entonces, ¿qué puede hacer para proteger su información? Le listamos algunas recomendaciones:

Cuando use una red wifi pública, únicamente regístrese o envíe información personal cuando esté seguro de que está en un sitio web completamente codificado. Para proteger su información, toda la sesión en cada sitio debería estar cifrada – desde el momento en que ingresa su nombre de usuario y contraseña hasta el momento en que se desconecta. Si piensa que estaba navegando en un sitio codificado pero de pronto se da cuenta que está en una página sin codificación, desconéctese inmediatamente.

No se quede conectado permanentemente a las cuentas. Cuando termine de usar una cuenta, desconéctese.

No use la misma contraseña para diferentes sitios web porque una persona que logre acceder a una de sus cuentas podría acceder a varias de sus cuentas con la misma contraseña.

Hay varios navegadores de internet que alertan a los usuarios que están por visitar sitios web fraudulentos o que intentan descargar programas maliciosos. Preste atención a estas advertencias, y mantenga actualizados su navegador y su programa de seguridad.

Si regularmente accede a sus cuentas desde redes wifi públicas, use una red virtual privada (VPN por su sigla en inglés). Las redes VPN codifican el tráfico entre su computadora e internet, incluso en las redes inseguras. Puede abrir una cuenta personal VPN en un proveedor de servicio VPN. También hay algunas organizaciones que crean redes VPN para ofrecer un acceso remoto seguro a sus empleados.

Algunas redes wifi usan codificación: Los sistemas de codificación más comunes son WEP y WPA. WPA2 es la más potente. La codificación WAP protege su información contra la mayoría de los programas piratas. La codificación WEP tal vez no le ofrezca toda la protección necesaria contra los programas piratas más comunes. Si no está seguro de que está en una red WPA, use las mismas precauciones que usaría en una red insegura.

También puede servirle de ayuda instalar un programa complementario en su navegador. Por ejemplo, Force-TLS y HTTPS-Everywhere son componentes adicionales ofrecidos gratuitamente por Firefox que fuerzan al navegador a usar codificación en los sitios web más difundidos que usualmente no están codificados. Estas opciones no lo protegen en todos los sitios web – para saber si un sitio web es seguro, fíjese si el domicilio web comienza con las letras https.