Cómo Protegerse del las Estafas Telefónicas

Los proveedores de celulares estan con las manos llenas y no pueden controlar a los piratas y estafadores que asalten su teléfono. Actualmente hay 1.5 billones de teléfonos en las manos de los usuarios en EE.UU. y las redes son incontrolables.

Mensajes no deseados

Los estudios indican que casi el 70% de los usuarios de mensajes de texto en celulares inteligentes dicen recibir mensajes no deseados. Y las personas tienen tres veces más probabilidades de responder a mensajes no deseados recibidos por celulares que cuando los reciben en una computadora de escritorio o portátil. Eso es particularmente peligroso porque más de un cuarto de los mensajes de texto no deseados —como tarjetas de regalo gratuitas, medicamentos baratos y mensaje de texto similares— tienen la intención de cometer un fraude penal en tu contra, en comparación con solo el 10% de los mensajes no deseados que llegan por correo electrónico. Estos textos a menudo te conducen a sitios web sospechosos que instalan malware en tu teléfono o que buscan información confidencial para robarte la identidad.

Qué debes saber: No hagas clic en enlaces ni sigas las instrucciones de que envíes un mensaje de texto con la palabra “stop” o “no” para evitar futuros mensajes. Esto solo les confirma a los estafadores que tu número está activo para mensajes futuros no deseados. Usa y actualiza con regularidad el software anti-malware diseñado para teléfonos inteligentes; pide recomendaciones al fabricante de tu teléfono o proveedor de servicios. Reenvía los textos sospechosos al 7726 (“SPAM” en la mayoría de los teclados) para alertar a tu operador de esos números, luego bórralos.

El fraude de un solo timbre

En una antigua a estafa telefónica, los estafadores dejan mensajes de voz que te piden que devuelvas la llamada a un número específico, porque te has ganado un concurso o tienen un paquete para entregarte. Ahora ellos simplemente programan llamadas a teléfonos inteligentes para que suenen una sola vez o se desconecten cuando contestes. Tu curiosidad por un alerta de llamada perdida te hace gastar más de $30 en devolución de llamadas. ¿La razón?: a pesar de un código de área aparentemente de Estados Unidos, la llamada es a un número de teléfono internacional —a menudo en el Caribe— que te cobra un cargo de conexión elevado y una tarifa por minuto, que se extiende debido a largas esperas y transferencias frecuentes.

RELACIONADO: Estas son las Mejores Aplicaciones para “Textear” Seguro

También puedes encontrar cargos combinados en tu factura con un lenguaje inocuo como “servicios especiales”, “publicidad por internet” o “cargo de uso mínimo mensual”.

Qué debes saber: Ten cuidado con las llamadas desconocidas —o con las llamadas que solo suenan una vez— con códigos de área 268, 284, 473, 649, 664, 767, 809, 829, 849 o 876.

Mensajes de bancos

Estos mensajes de texto dicen ser de tu banco o compañía de tarjeta de crédito y te dicen que hay un problema con tu cuenta. Te indican que hagas clic en un enlace incluido, el cual te lleva a una página web idéntica, administrada por estafadores que buscan tu nombre, número de cuenta y credenciales de registro en línea.

Qué debes saber: Si hay realmente un problema con tu cuenta, podrías recibir un correo electrónico, pero incluirá tu nombre y una parte de tu número de cuenta. O tu banco o compañía de tarjeta de crédito podrían llamarte y darte una alerta de fraude, pero no te pedirán ningún dato personal.

Por último, ten en cuenta que los teléfonos inteligentes son los principales objetivos para robos a la antigua. No dejes que el tuyo revele tus secretos si llega a caer en las manos equivocadas. Protege siempre tu teléfono con una clave sólida. Y no lo uses para almacenar números de tarjetas de crédito ni información para inicio de sesión de cuentas, o cualquier otro dato potencialmente comprometedor.