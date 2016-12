¿Cómo Puede Afectarnos el Aumento de la Tasa de Interés de la Reserva Federal?

La Reserva Federal elevó su tasa de interés el miércoles por segunda vez desde la crisis financiera del 2008. Los economistas hablan mucho sobre el impacto que esto tendrá en los mercados, pero ¿qué pasa con los consumidores como Ud.?

Lo cierto es que la decisión de la Fed puede afectar el costo de la vivienda, automóviles, préstamos estudiantiles e incluso los intereses de su tarjeta de crédito, aunque no todos necesariamente de inmediato. Y cuando la Fed eleva las tasas, todo tipo de otros gastos eventualmente subirán.

El movimiento es parte de lo que será una subida lenta y ascendente para lo que se conoce como la tasa de fondos federales. Los bancos están regulados por ley para tener una cierta cantidad de dinero en reserva, por lo que se suelen hacer préstamos de noche entre bancos para mantener esos saldos. La tasa de fondos federales es el nivel de interés que se aplica a esos préstamos a corto plazo.

Debido a que la tasa ha estado casi en cero desde 2008, como parte de la estrategia de la Fed para sacar a la nación de una recesión, la FED no tiene otra opción. A medida que la economía mejora y el presidente electo Donald J. Trump revela su paquete de estímulo, los economistas esperan que las tasas aumenten constantemente durante un período de años.

Hipotecas

Si va a comprar una casa, lo más probable es que opte por una hipoteca de tasa fija de 30 años. La mayoría de los compradores de vivienda lo hacen. Esos préstamos se han vuelto notablemente asequibles, especialmente desde la crisis financiera, con sus tasas de interés de fondo a alrededor de 3,5 por ciento.

En general, el movimiento de la tasa de la Fed no tiene un impacto grande y directo en las tasas hipotecarias a largo plazo. Pero cuando la tasa de la Fed sube, los bancos encuentran maneras de pasar sus mayores costos de endeudamiento a los consumidores.

Y debido a que las tasas hipotecarias a largo plazo se establecen en piedra, también factor en la anticipación de futuros aumentos de la tasa. Eso es parte de por qué las tasas hipotecarias han estado disparando en los últimos meses: la Fed ha sugerido que las tasas de interés es probable que continúe aumentando durante años.

La tasa de interés promedio de una hipoteca este mes es de 4,3 por ciento, de acuerdo con LendingTree, y el préstamo promedio en una hipoteca de tasa fija de 30 años vale alrededor de $ 237.000. Si la tasa de endeudamiento se elevara por, digamos, otro punto porcentual en el año que viene, esto significaría $ 138 adicionales por mes en la hipoteca promedio – llevando a casi $ 50,000 en interés añadido durante la duración del préstamo.

A medida que suben las tasas hipotecarias, las personas tienen menos probabilidades de comprar una casa, y los que tienen hipotecas de tasa fija tienen menos probabilidades de refinanciar (porque probablemente no terminen con un trato mejor).

Sin embargo debido a que la cantidad de nuevos contratos de hipoteca que se emiten disminuye, los corredores también podrían empezar a aflojar sus requisitos para nuevas hipotecas.

Tarifas de tarjeta de crédito

La tasa de porcentaje anual en su tarjeta de crédito puede ser un 15 por ciento a 20 por ciento mucho mayor que la tasa de interés de una hipoteca o un préstamo de coche.

Un alza en la tasa de interés de la Fed podría hacer que su tarjeta de crédito, si es variable en lugar de fijo a una tasa específica, se incremente en uno o dos puntos porcentuales. Los efectos de eso pueden ser más grandes de lo que pueden parecer inicialmente, en parte porque los compuestos del interés. Es decir, usted comienza a pagar intereses sobre lo que usted debe y el interés que usted ha estado acumulando en eso.

Préstamos estudiantiles

Las tasas de préstamos estudiantiles, como otras formas de endeudamiento, están en un nivel relativamente bajo. Pero a medida que sube la tasa de la Fed, eso cambiará para aquellos que empiezan a pensar en pagar por la universidad.

Los préstamos federales están vinculados a la tasa del Tesoro a 10 años, lo que influye en las tasas de interés anticipadas de la Fed durante la próxima década. Debido a que estas tasas se proyectan para marcar firmemente por los propios pronósticos de la Fed, los estudiantes que planean tomar préstamos en los próximos años pueden esperar que las tasas de préstamos estudiantiles del gobierno aumenten.

Préstamos para automóviles

Las tasas de los préstamos para automóviles, también, ya están subiendo en respuesta a la movida esperada de la Fed. Préstamos para automóviles tienden a durar sólo unos pocos años, por lo que todavía hay tiempo para los compradores de automóviles para adelantarse a la curva.

Eso es porque la Fed, en su proyección económica más reciente, predijo que las tasas de interés seguirán subiendo en la próxima década. Dentro de unos años, un préstamo de un auto emitido en 2017 podría ser totalmente pagado, y las tasas de interés todavía puede estar en aumento.

Si está pensando en comprar un auto ahora o dentro de dos años, deberías comprarlo ahora

Alquiler de vivienda

¿Qué pasa con los inquilinos? Un aumento de la tasa de interés también puede afectarlos, pero no tan directamente.

Las tasas más altas significan que los propietarios deben pagar más para comprar y renovar sus propiedades, así que a largo plazo, esos son costos que podrían pasar fácilmente a los inquilinos, aunque no es necesariamente sea algo pueda pasar.

Y con el mercado laboral mejorando, los salarios de los trabajadores podrían subir al mismo tiempo que los precios de los alquileres, dijo Stephen D. Oliner, académico residente del American Enterprise Institute y ex miembro de la Junta de la Reserva Federal. “Es posible que con su aumento de salarios, la gente será capaz de mantenerse al día con los pagos más altos en sus alquileres”, dijo al The New York Times.