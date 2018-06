Cómo Renovar Tu Baño

Es un ambiente que tiene sus bemoles, con muchas partes móviles abarrotadas en un espacio pequeño, sin mencionar los volúmenes de agua listos para surgir en cualquier filtración.

Establecer un presupuesto y planificar con anticipación son dos formas de mantener tu proyecto encaminado. También deberás fijarte en elegir el mejor lavabo, la mejor encimera y el mejor inodoro para el espacio que tienes.

De esa forma, los resultados no sólo te agradarán, sino que también agregarás valor a tu hogar y ahorrarás dinero en electricidad y agua, La siguiente lista de “sí” y “no” te ayudará a manejar la remodelación, ya sea que la hagas tú mismo o que la efectúen otros.

Fíjate que la ventilación sea adecuada

La humedad no sólo crea moho y hongos, sino también afecta los acabados y las superficies pintadas. La mejor defensa es un ventilador en el baño. Las pautas de la Asociación Nacional de Cocinas y Baños (National Kitchen and Bath Association) exigen un sistema de conductos de por lo menos 50 pies cúbicos por minuto, y es posible que necesites el doble de ventilación si el lugar tiene más de 100 pies cuadrados o si planeas instalar una ducha de vapor. Piensa en una unidad con sensor de humedad que se enciende y apaga en forma automática dependiendo de la cantidad de humedad ambiente.

Separa presupuesto para imprevistos

El daño escondido que provoca el agua es un problema común en los baños, ya sea de una ducha que gotea o un inodoro que pierde agua. “Si el piso parece mullido, es señal de un daño importante debido al agua”, afirma John Petrie, dueño de Mother Hubbard’s Custom Cabinetry en Mechanicsburg, Pa. Otros problemas están muy escondidos, por ejemplo, una chimenea de ventilación dentro de una pared que pensabas derribar. Al principio del proyecto, un constructor con experiencia hace cierto trabajo exploratorio para descubrir la mayor cantidad de problemas que sea posible. “En el caso de la chimenea de ventilación, investigaremos por encima del baño para ver el caño salir a través de la casa”, dice Petrie. No obstante, los constructores no pueden ver a través de las paredes, por lo tanto, no esperes encontrar todas y cada una de los posibles problemas. Por eso es tan importante calcular un colchón de entre un 10 y un 15% en tu presupuesto. Si todo sale bien, tendrás una ganancia imprevista.

Elige las superficies adecuadas

Las superficies de tu baño principal hacen más que contribuir a la estética general; también sufren gran cantidad de abusos. Las baldosas de porcelana son las preferidos por los diseñadores para los pisos y paredes. “Hay algunas versiones en el rango de los $5 por pie cuadrado que parecen piedra natural”, afirma Petrie. Recomienda azulejos más grandes para minimizar las líneas de cemento blanco y que facilite el mantenimiento. Pueden ser baldosas de 18 x 18 pulgadas para los pisos y de 12 x 12 pulgadas en algunas o en todas las paredes, quizás combinando con azulejos de 6 x 6 pulgadas en la diagonal, con una fila de transición.

La porcelana también es una opción buscada para los lavabos del baño, aunque en nuestras pruebas tendía a saltarse. Los lavabos esmaltados sobre acero resultaron muy duraderos y resistentes a las manchas, al igual que los de acero inoxidable, que se están volviendo una opción muy elegida en los baños. Los lavabos con superficies sólidas son otra opción duradera que permite que el lavabo esté integrado con la encimera del tocador y, si quieres, también puedes integrarlo con el recubrimiento contiguo.

En cuánto a encimeras se refiere, el granito y el cuarzo migraron desde la cocina al baño, en donde ofrecen la misma duración y atractivo a la vista. Los laminados y las superficies sólidas también son opciones populares y económicas, aunque se rayan fácilmente.

Piensa en la eficiencia en el consumo de agua

En los últimos años, las flores de la ducha, los inodoros y las llaves se han tornado más eficientes en cuanto al uso del agua, y todo gracias al programa de adhesión voluntaria WaterSense de la Agencia de Protección Ambiental (Environmental Protection Agency), que cataloga a los productos que son 20% más eficientes que los estándares federales. En nuestras pruebas surgieron varios ganadores WaterSense, como, por ejemplo, flores de ducha de flujo bajo que brinda un impulso satisfactorio y, a la vez, cumple con el ritmo de flujo de 2.5 galones por minuto. “Hoy en día, cualquiera puede contar con una flor de ducha con flujo bajo, “afirma Petrie.

En el caso de los inodoros, hay varios modelos con calificación WaterSense que utilizan apenas 1.28 galones de agua por descarga que forman parte de nuestra lista de recomendados. Si reemplazas tu inodoro modelo 1995 o anterior, estos modelos te podrían hacer ahorrar por lo menos 4,000 galones de agua y unos $ 90 al año en facturas de agua. Si eliges llaves con aireador, puedes reducir un 30% o más el flujo de agua en el lavabo.

Si evitas estos siete errores comunes, puedes ahorrar miles de dólares en el proyecto, en especial si planeas mejoras importantes. También es probable que mejore la comodidad, el estilo y la eficiencia del producto terminado.

No apures el proceso

Ahora que se te ocurrió la idea de contar con un baño nuevo, es probable que lo quieras listo para mañana. Sin embargo, el mal planeamiento es la principal causa de los excedentes de costos en estos proyectos. “No hay nada más caro que hacer las cosas dos veces”, dice Elizabeth Goltz, dueña de Design by Orion en Kansas City, Mo. Dependiendo del tamaño y el alcance del proyecto de tu baño, deberás pasar varias semanas o incluso algunos meses en el proceso de planificación. Si todavía no posees una cuenta Pinterest, piensa en sacar una: el sitio Web Pinterest te permite tener un archivo digital de ideas con imágenes que te inspiren que encuentres por Internet para ver diferentes estilos de azulejos y baldosas, artefactos de baño, diseños interesantes y más.

A medida que planificas el espacio, intenta aplicar un diseño que mantenga la plomería en su lugar. Mover el inodoro de una pared a otra significará reubicar una línea de drenaje de 3 pulgadas o más, lo que te puede costar miles de dólares. “Si puedes mantener el inodoro, la ducha y el lavabo en donde están ahora, ahorrarás mucho dinero en el proyecto”, dice Petrie.

No escatimes en mano de obra calificada

El enfoque “hazlo-tú-mismo” puede ser una forma efectiva de recortar costos, pero es mejor enfocarse en el principio y en el final del proyecto. Deja que profesionales hagan las instalaciones más difíciles y asegúrate de que estén altamente capacitados para hacerlo. “Un azulejo económico bien colocado puede parecer más caro”, afirma Goltz. “Y todo lo contrario: puedes gastar una fortuna en azulejos y, si están mal colocados, lucirán baratos”.

Dado que para remodelar un baño necesitas personal calificado de varios rubros –plomeros, electricistas, colocadores de baldosas y azulejos, instaladores de botiquines y otros-, conviene llamar a un contratista de primera línea para que administre la operación. Entrevista por lo menos tres contratistas, preferentemente que sean recomendados. Asegúrate que la persona que contrates tenga una licencia válida y los seguros correspondientes, incluyendo la paga a los trabajadores. Y revisa el contrato atentamente: allí deberían figurar todos los productos, con el detalle del número de modelo y terminación. Y no vayas automáticamente hacia la oferta más baja.

No descuides los detalles en los materiales clave

Otro error común es tratar de ahorrar en aquellas cosas que más se utilizan. Las garantías de por vida que cubren filtraciones y manchas son más comunes en todas las llaves, menos en las más económicas. La terminación para deposición física de vapor resistió nuestros mejores intentos de rayarlos, pero los limpiadores de drenaje puede mancharlos un poco. El cromo también resultó bastante duradero en las pruebas, pero puede rayarse si utilizas una esponja áspera.

Los azulejos son otros materiales que tocas y sientes todos los días. Aunque puedes encontrar opciones de calidad a $ 5 el pie cuadrado, las lozas económicas pueden tener pequeñas diferencias de tamaño. El resultado puede ser líneas torcidas que hacen que un baño se vea feo.

Entonces, ¿en qué puedes ahorrar? Los artefactos livianos tienden a rendir igual en todos los niveles de precios: el diseño sofisticado cuesta más. También puedes descubrir que una terminación básica en las llaves y en los artefactos te hará ahorrar cientos de dólares sin ceder en calidad. Y por supuesto no necesitas despilfarrar tu presupuesto en un inodoro de lujo, como el Numi de Kohler, a $ 6.390, con la tapa activada por el movimiento y bidet incorporado. Son características en la onda, pero los inodoros que cuestan apenas $ 300 brindaron la mejor descarga de nuestras pruebas.

No dejes de pensar en mañana

Hoy en día puedes ser la viva imagen de la salud, pero no puedes predecir el futuro. Sin embargo, lo que puedes hacer es asegurarte que tu baño te sirva a ti y a tu familia a pesar de tu capacidad para seguir lo básico del diseño universal (por ejemplo, envejecer). “Se tiene mucho en cuenta, incluso los clientes más jóvenes”, dice Alan Zielinksi, presidente de la Asociación Nacional de Cocinas y Baños (National Kitchen & Bath Association). Y no tienes que preocuparte porque pueda quedar como el baño de un hospital. Muchas características universales ya son parte de cualquier diseño convencional. Por ejemplo, la ducha más grande que se hace hoy en día facilita el acceso y el uso universal, siempre y cuando no tenga escalones y una plataforma empotrada para sentarse.

“El banco también es un buen lugar para que una mujer sin problemas de movilidad se siente y se afeite las piernas”, dice Cheetham. Con respecto a los inodoros, los modelos de altura cómoda son fáciles de acceder y ahora con tan comunes como los modelos de altura tipo. Incluso las barras de seguridad sufrieron una mejora en el diseño, varias hacen juego con los toalleros y demás accesorios. Y no sirven solamente para la gente mayor. Las barras de seguridad ayudan a que las mujeres embarazadas y los niños pequeños entren y salgan de la bañera.

Incluso si no incorporas todos los elementos del diseño universal en tu baño ya mismo, vale la pena colocar las estructuras y dejar todo listo para poder incorporar barras de seguridad en cualquier momento. Asegúrate de que tu contratista dibuje la pared y te avise donde puedes colocar la barra cuando necesites hacerlo.

No olvides evaluar el uso del agua

Los artefactos del baño se tornaron más eficientes en lo que al uso del agua se refiere, sobre todo los modelos con calificación WaterSense. Pero una ducha adornada y moderna, a menudo separadas en “para ella” y “para él”, que puede incluir varias flores y rociadores probablemente haga que aumenten los costos por el uso de agua y energía. También puede exigir que mejores el desagüe y las cañerías de tu baño. “Es posible que necesites cambiar el tamaño de las cañerías de media a tres cuartos de pulgada”, dice Petrie, lo que puede agregar cientos, si no miles de dólares, a tu proyecto.

Los artefactos que consumen mucha agua pueden exigir que cambies el calentador de agua también, de una unidad que contiene 50 galones por día a una que contenga 80 galones. Eso podría costarte aproximadamente otros $ 1000 o calcula unos $2000 si eliges uno de los calentadores de agua híbridos eficientes en energía que las pruebas de Consumer Reports catalogaron como buenas inversiones a largo plazo.

No compres productos por Internet sin antes verlos en persona

Navegar por Internet sirve para buscar productos e ideas de diseño. Pero los materiales y las terminaciones no son siempre cómo aparecen en tu pantalla. Ese tocador azul grisáceo puede ser más azul que gris cuando lo ves en persona y las llaves que parecen mínimas por Internet, pueden ser demasiado grandes para el lugar que tienes. Por eso siempre te recomendamos ir a un showroom o a un centro de diseño antes de comprar nada.

Mientras estás allí, incluso puedes ver si en el showroom el precio es igual o menor al que figura en Internet.

No te olvides del almacenaje

Salir de la ducha para buscar una toalla del armario del pasillo no sirve. Lo ideal es contar con un armario dentro del baño, aunque un aparador o una simple cajonera con lo esencial. Y un botiquín con medicamentos es el mejor lugar para guardar los artículos de primeros auxilios y los remedios.