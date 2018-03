Cómo Restaurar su Crédito

Millones de personas de todo el país están sumergidas en deudas, generalmente sus pagos mensuales cubren únicamente los intereses. En base a esta situación, la restauración de un mal crédito podría parecer imposible. Pero, por suerte, no es así. Difícil si, pero imposible, no.

El aspecto donde la mayoría experimenta problemas a la hora de restaurar su crédito es el cambio de los hábitos de compras. Incluso si ya se ha liberado de las deudas de tarjetas de crédito, se sigue teniendo la tentación de usar la tarjeta de inmediato, a pesar de saber bien la dificultad que se confrontó en liberarse de esas deudas. Para quienes deseen restaurar su crédito y no tropezar dos veces con la misma piedra, hay que considerar los consejos siguientes:

* Elaboración de un presupuesto. La forma mejor y más fácil de hacerlo es relacionando las deudas, las cuentas que se deben pagar mensualmente (alquiler, utilidades, etc.) y otros gastos mensuales, comparándolos luego con los ingresos mensuales. La comparación puede ser pavorosa, sin embargo, también es esclarecedora, pues muestra cuánta libertad se tiene realmente para gastos frívolos cada mes. Una vez determinado cuánto se debe y cuánto se gana, se puede elaborar el presupuesto correspondiente. Asegúrese de que el mismo sea realista, pues la repartición excesiva no sólo le hará sentir miserable, sino que también dejará poco espacio para operar en caso de emergencia.



* Use sus ahorros. Si tiene ahorros sustanciales, pero también una deuda sustancial, use los primeros para pagar lo más que pueda de la segunda. Las deudas, particularmente las de tarjetas de crédito, traen consigo a menudo altas tasas de interés, más que las aplicables a las que ganan sus ahorros en el banco. Eso quiere decir que cada día que pase su deuda será mayor, mientras que los ahorros sólo experimentarán un incremento marginal en la cuenta bancaria.

Es mejor usar los ahorros para pagar en primer lugar los préstamos o deudas con alto interés. Por ejemplo, digamos que tiene un préstamo bancario no asegurado con una deuda de $8,000 al 11 por ciento, pero también una deuda de tarjetas de crédito de $3,000 al 30 por ciento. Aunque la deuda del préstamo bancario es mayor, es mejor saldar la deuda de la tarjeta primero, pues el interés acumulado en la misma es más elevado (y seguirá creciendo) a pesar de que el valor del préstamo bancario es más del doble del de la tarjeta de crédito. Siempre es mejor saldar los préstamos o deudas de más alto interés, para evitar la acumulación de más deudas.

* Trate de reestablecer su crédito. A pesar de tener un mal crédito, si hay un acreedor con el cual se tiene una buena historia de pagos, el reestablecimiento de esa relación puede ser una medida excelente para restaurar el crédito. Con frecuencia, esos acreedores están dispuestos al reestablecimiento de una relación, pensando que con usted vale la pena correr el riesgo. Aproveche esa disposición si dispone de ella, pues otros acreedores con los que no ha tenido una relación positiva no tendrán la misma actitud.

* Lea las cláusulas con letra más pequeña o fine print. Muchas personas con mal crédito aprovechan la oportunidad de abrir nuevas cuentas, pensando que es una buena forma de reestablecerse y restaurar su historial crediticio. Lamentablemente, ese no es el caso. Las compañías que proporcionan una “oferta especial” o tasas de interés “introductorias” le proporcionan algo demasiado atractivo para ser cierto, y no se debe caer en esa trampa. Con frecuencia, una persona con mal crédito que muerde el anzuelo de esas ofertas tiene que volver al punto de partida, con una montaña de deudas y con tasas de interés desfavorables. Lea siempre los párrafos con letra pequeña o fine print en los convenios de crédito antes de solicitar una nueva cuenta.