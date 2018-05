Cómo Ser Positivos

Los pensamientos negativos son las anclas que nosotros mismos imponemos sobre nuestros cursos de acción. Son verdaderas cargas que nos bloquean, nos desalientan y desaniman, desarrollando miedos y dudas que nos impiden, a fin de cuentas, la mera felicidad. Por eso, es importante detectar estos pensamientos negativos y reemplazarlos por otros positivos, unos que funcionen para nosotros y para nuestras motivaciones personales.

En esta nota aprenderemos sobre cómo hallar esas ideas positivas que nos darán ánimos y nos reconfortarán, para poder ponernos nuevamente en acción, hacia el camino de la plenitud.

El pensamiento positivo

Los pensamientos positivos no han de confundirse con los pensamientos positivistas, con las falsas promesas de esperanzas vanas. Decir “mañana ya no habrá hambre y guerra en el mundo” ciertamente es un pensamiento alentador. Sin embargo, tu cerebro y tu espíritu no son fáciles de engañar, y vienen siendo moldeados por una cultura costumbrista y algo pesimista que les ha enseñado a descreer de tales enunciaciones.

En lugar de palabras amplias, generales y casi “demasiado ciertas para ser verdad”, las palabras que componen los pensamientos positivos deben ser más bien realistas. Se trata de afirmaciones (frases pronunciadas como realidades ya existentes) que funcionen para ti y para tus propias percepciones de vida.

Por ejemplo, una buena frase o pensamiento positivo para quien se esmera en una dieta para perder peso es “me veo bien, y sé que me puedo ver mejor”. Esa es una frase que te anima a seguir adelante en el camino, mientras te va felicitando por tus logros y te ayuda en la creación de una buena relación contigo mismo, a nivel casi subconsciente.

Cómo encontrar frases positivas

Lo que funciona como una afirmación de positivismo y positividad, puede no funcionar para quien esté a su lado. Las afirmaciones positivas, siendo pensamientos, responden sólo a la propia mente. Por eso, podemos crear las frases que mejor se amolden a nuestra situación, deseos, entorno y circunstancias de vida.

Por otro lado, también puedes hallar la inspiración en frases célebres, en las palabras de los grandes pensadores de la historia, en los consejos de un abuelo o de algún vecino que hayan causado un impacto en tu vida. Lo importante no son las palabras específicas, sino lo que te provocan, la manera en la que resuenan en tu propia alma, en tu ser, en tus pensamientos. Por eso, si bien las frases suelen ser populares, son también personales, porque no tendrán el mismo efecto en cada quien.

Puedes hallar frases y pensamientos positivos en la vida diaria de manera constante, o buscarlas en libros y en sitios online de lo más variados (incluso con temáticas y hasta por longitudes).

La música es otra gran fuente de pensamientos positivos que puedes aprovechar, como motor y combustible para tus proyectos y acciones.

Qué hacer con las frases positivas

Una vez que hayas encontrado las palabras y frases positivas que te ayuden en todos tus emprendimientos, utilízalas a modo de mantra: repítelas para ti mismo cuando las necesites, concéntrate en ellas cuando vayas en el tren, piénsalas cuando estés a punto de irte a dormir. Escríbelas en la pared o en papeles, y colócalos en los sitios que mires a menudo. Úsalas, léelas, repítelas, conviértelas en parte de tu vida, y verás cómo tu mente, tu cuerpo y tu alma comienzan a abrirse a los cambios, a recibir lo positivo, y a ser la energía que te abrirá más puertas en cada ámbito de tu existencia.