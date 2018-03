Cómo y Porqué Eliminar su Cuenta de Facebook

Facebook esta nuevamente en el ojo de la tormenta pero esta vez es muy grave: no le advirtió a 50 millones de sus usuarios que una empresa de análisis y procesamiento de datos políticos, con enlaces a la campaña del presidente Donald Trump en 2016, había recolectado su información privada a través de una aplicación llamada “modelo de votantes psicográfico”.

No es la primera vez que Facebook ha sido acusada de violar la privacidad y la confianza de sus usuarios: hace poco permitió que se lo utilizara como herramienta de desinformación y admitió que publicaba anuncios políticos falsos diseñados por los rusos para engañar a los votantes.

Todo tiene un limite: los pacientes y leales usuarios de Fcebook parecen haber llegado a un punto de saturación tal que han iniciado una campaña llamada “#deletefacebook” (borra facebook) y miles ya comenzaron el proceso de eliminar sus cuentas. Facebook por su parte se ha esmerado en hacérselos difícil. Entonces, ¿qué debe hacer un usuario de Facebook si esta harto de que usen su información a sus espaldas? Eliminar su cuenta. Después de todo su vida seguirá siendo igual, nada va a cambiar.

Para Facebook todo cambiaría sus usuarios comienzan a borrar sus cuentas porque el verdadero negocio de Facebook es recopilar datos, y desde hace años, el sitio les ha hecho el proceso muy difícil a sus usuarios para que eliminen sus cuentas. Una vez que estos publican algo, se queda ahí para siempre. Lo cierto es que hasta el 2007, Facebook nunca borró por completo la información de un usuario, incluso si su cuenta se eliminó. Más bien suspendía la cuenta, lo que significaba que una persona podía recuperar su cuenta y toda la información en cualquier momento que decidieran unirse a Facebook nuevamente. En 2008, Facebook comenzó a ofrecer la opción de eliminación permanente.

A Facebook no le interesa que Ud. se vaya, y quizá por eso pone bastantes trabas para tratar de impedir que lo haga. De hecho, la opción de eliminación de su cuenta no la podrá encontrar en las opciones de configuración, y no tendra mas remedio que buscar un poco más en el laberinto de opciones para eliminar la cuenta.

Diferencia entre desactivar y eliminar tu cuenta

Lo que le va a dejar hacer Facebook es desactivar su cuenta. Buscando la opción también podrá eliminarla, pero en las opciones de la red social sólo está la opción de desactivar. Aqui le vamos a explica la diferencia entre ambas cosas.

Desactivar su cuenta es una medida temporal. Podrá volver a activarla cuando quiera, aunque mientras esté desactivada el resto de usuarios no podrán buscarlo ni ver su biografía. Eso sí, es posible que alguna información, como los mensajes que envía, sigan presentes y algunas personas puedan acceder a ellos.

Elimina su cuenta es una medida definitiva, por lo que una vez hecho no podrá recuperarla. Una vez solicitada la eliminación Facebook le dirá que tardará catorce días en proceder a la eliminación, y si vuelve a entrar a su cuenta en ese tiempo el procedimiento de eliminación se cancelará. En cuanto a sus datos personales, Facebook puede tardar hasta 90 días en eliminarlos de su base de datos. Eso esta por verse. La credibilidad de Facebook esta en tela de juicio.

Facebook, por ejemplo, advierte de que es posible que copias de algunos materiales permanezcan en su base de datos, aunque prometen que sin sus datos personales. También ha de tener en cuenta que los mensajes de Ud. que pueda tener un amigo no se eliminarán, ya que estos también se almacenan en la cuenta de quien los recibe y no sólo en la suya.

El llamado “derecho al olvido” existe en la Unión Europea, pero no en los Estados Unidos. Los EE. UU. Necesitan directivas políticas más estrictas para que tengamos el derecho de ser olvidados y que nuestros datos se devuelvan al usuario.

¿Será que algún extraño podrá averiguar dónde vive y cuáles son los nombres de sus hijos de Facebook? Ciertamente existe el riesgo de que la recopilación de información de múltiples fuentes en línea (Facebook sea una sola) podría conducir a una compilación más grande de información sobre usted, sus condiciones de salud, sus finanzas, etc. De ehco muchas empresas solicitan su informacion en Facebook cuando aplica un trabajo aunque no esta claro si esto es legal. De todos modos ellos pueden hacer una busqueda por su cuenta sobre su facebook

La realidad es que la mayoría de estos datos los recopilan empresas que desean orientar sus anuncios publicitarios a clientes potenciales. Si bien es molesto pensar que alguien lo está siguiendo, es aun más nefasto identificar a los consumidores para un producto. Lo cual no es para Sin contar aquellos que lo siguen para robarle su identidad, para limpiarle su cuenta de ahorros o irrumpir en su casa después de enterarse de que se encuentra en Hawaii, gracias a las fotos que publico que publicó en Facebook.

Con seguridad, Facebook sabe mucho de Ud., dijo Egelman, pero tenga en cuenta otra cosa: Facebook no está interesada en regalar sus datos cuando puede ganar dinero con ellos. Esta es la política de Facebook y solo ellos determinaran qué hará y qué no hará con su información.

Cómo desactivar su cuenta

Vamos a empezar explicándole cómo desactivar su cuenta. El primer paso es entrar en la configuración de Facebook. Lo puede hacer desplegando el menú que aparece cuando pulsas el icono de la flecha hacia abajo que tienes arriba a la derecha del todo. Entre las opciones que te aparecerán elige la de Configuración.

Seguridad Desactivar

Una vez que estés en el menú de Configuración pulsa sobre la opción Seguridad de la barra de la izquierda. Entre la lista de opciones que te aparecerá al hacerlo, debajo del todo, verás una que se llama Desactivar tu cuenta. Es a la que tienes que ir pulsando sobre su botón Editar.



Desactiva Tu Cuenta

Al pulsarlo te aparecerá un mensaje en el que se te informa de qué consecuencias tiene desactivar tu cuenta en la red social. Es un mero trámite informativo, y para superarlo tienes que pulsar sobre el enlace de la frase Desactiva tu cuenta. Inmediatamente te pedirá que introduzcas tu contraseña.



Cuestionario

A continuación Facebook pasará a chantajearte emocionalmente. Te pondrá las fotos de tus amigos diciéndote que te echarán de menos. Debajo de esas fotos te aparecerá un cuestionario que tendrás que rellenar obligatoriamente, y en el que tendrás que decirle por qué has decidido abandonar.

No Te Vayasss

Elijas la razón que elijas, Facebook te propondrá una alternativa a que te vayas. Si no quieres hacerle caso, pulsa sobre el botón de cerrar ventana de la alternativa (la X arriba a la derecha), y después continúa en la eliminación pulsando el botón azul Desactivar de la parte inferior del cuestionario. Te pedirá una nueva confirmación, en la que debes pulsar Desactivar ahora.

La opción oculta de eliminarla definitivamente



Comunicalo

Si quieres eliminar definitivamente tu cuenta primero tendrás que encontrar la opción. En los FAQ de la red social hay una página ¿Qué tengo que hacer para eliminar permanentemente mi cuenta?, en la que oculto en el texto tienes un enlace en la palabra comunícanoslo que te lleva a la página de eliminación. Si no quieres buscar, la dirección es www.facebook.com/help/delete_account.



Captcha

Al entrar en ese enlace irás a una página en la que tienes que introducir tu contraseña y un captcha. Te avisamos de antemano que no esperes un Captcha sencillo, y que muy posiblemente apenas se distingan las letras. Si no te aclaras con el que te ha tocado puedes pedirle que muestre otro texto o utilizar un Captcha de audio.

Aceptar

Nosotros hemos necesitado varios intentos para resolver el Captcha, o sea que no te preocupes si a ti te pasa lo mismo. Una vez lo hayas conseguido llegarás a la última ventana, en la que se te avisa de que tu cuenta ha sido suspendida, y que si en los próximos 14 días no accedes a ella pasarán a su eliminación. Por lo tanto, ya sólo te falta pulsar en Aceptar y esperar.

Si no elimina su cuenta, ¿qué puede hacer un usuario individual para limitar dónde acaban sus datos de Facebook? Aquí tiene algunas precauciones:

1. No use Facebook para iniciar una sesión o registrarse en otras aplicaciones.

Claro, es más conveniente usar Facebook para usar otras aplicaciones, porque ¿quién puede recordar una gran cantidad de contraseñas para todos esos sitios diferentes? Pero cuando lo hace, le estás dando a la otra aplicación permiso para acceder a tu información en Facebook. ¿Y quién sabe qué harán con ellos con ella?

2. Recuerde que el eslabón más débil es cualquier persona conectada a usted.

De acuerdo, digamos que ha atendido sabiamente el consejo para solo ayudar a las personas en Facebook que realmente conocen en la vida real. Incluso puede hacerlo más selectivo: solo familia para noticias familiares o solo amigos de la escuela para noticias de la escuela.

Cuando abres la puerta de Facebook a desconocidos, estás entregando las claves de tus datos. Lo mismo ocurre con publicar sus actualizaciones para que puedan ser vistas por amigos de amigos o el público.

La gente frecuentemente agrega a sus colegas de trabajo a su lista de amigos. Esto puede ser arriesgado si se queja de alguien en la oficina o agrega una foto inapropiada. Tal vez “Do not Facebook Under the Influence” debería ser una pegatina para el parachoques?

3. No permita que otros publiquen en su línea de tiempo.

¿Realmente quieres que el patán de tu fraternidad universitaria comparta recuerdos, como el momento en que ambos se despertaron en el basurero? “Buenos tiempos, amigo, buenos momentos”. Es posible que su posible empleador no esté de acuerdo.

Los oficiales de admisiones de la universidad, los futuros empleadores, incluso los futuros cónyuges, todos lo verificarán en línea. Al menos controla la narración de tu propia línea de tiempo y mantén a los muchachos de la fraternidad y a otras personas que inconscientemente podrían hacerte daño.

En el mismo sentido, su historial de salud probablemente no necesite ser publicado públicamente.

4. Comparte a la defensiva.

Incluso la publicación más inocua puede jugar en manos de ladrones de identidad. ¿Sabes cuánto te gusta obtener todos esos deseos de cumpleaños en Facebook? Superalo. Su fecha de nacimiento es un enlace vital en la verificación de su identidad. La función de Facebook de recordar tu cumpleaños y notificar a todos tus amigos es dulce y peligrosa.

En realidad, tampoco hay ninguna razón para publicar en Facebook con el funcionamiento del etiquetador de ubicación. Los lugares de Facebook le permiten a tus amigos saber dónde estás y qué estás haciendo. Además, recibirás correo no deseado con las actualizaciones de otros sobre su paradero, lo que puede ser muy inquietante. Entonces, si quiere tomarse el café en paz, asegúrese de que la configuración de privacidad de su Facebook cumpla con sus requisitos.

5. No confíe en Facebook.

Todos recibimos un montón de solicitudes para que nos guste algo en Facebook: un grupo, una publicación, una película, un libro o un lugar. Toneladas de ellos. Esos “me gusta” ayudan a dar forma a nuestro perfil de datos. Y ahora ya sabe a donde acaban sus gustos y disgustos, sus bromas y opiniones políticas, etc.etc. Por lo tanto si no va a borrar su cuenta de Facebook, apartir de ahora tenga mucho cuidado con lo publica porque a sus espaldas Facebook y sus socios de negocios estan usando su información.