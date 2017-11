Conozca a los Trangéneros Americanos Elegidos en las Ultimas Elecciones

Estos triunfos históricos tuvieron lugar en estados de todo el país, desde Georgia hasta Pensilvania, mientras los estadounidenses rechazaban la retórica vitriólica que Donald Trump y Mike Pence continúan emitiendo.

HRC aplaude a los siguientes candidatos abiertamente transgénero que ganaron una amplia variedad de carreras:

Andrea Jenkins, Minnesota (Concejo Municipal de Minneapolis)

Los votantes eligieron a Jenkins para el Concejo Municipal de Minneapolis como la primera mujer de color abiertamente transgénero elegida para un cargo público en los EE. UU.

Danica Roem, Virginia (Cámara de Delegados de Virginia)

Roem derrocó al delegado anti-LGBTQ Bob Marshall, y su victoria electoral la convertirá en la primera funcionaria pública transgénero de Virginia y la única representante estatal transgénero del país.

Gerri Cannon, New Hampshire (Junta Escolar de Somersworth)

Cannon se unió a la Junta Escolar de Somersworth ayer. Según su página de LinkedIn, planea postularse para Representante Estatal de New Hampshire.

Lisa Middleton, California (Ayuntamiento de Palm Springs)

La victoria de Middleton en la elección del Concejo Municipal de Palm Springs la convirtió en la primera persona abiertamente transgénero elegida para una oficina no judicial en el estado de California.

Stephe Koontz, Georgia (Ayuntamiento de Doraville)

Koontz ganó un lugar en el consejo municipal de su ciudad natal, convirtiéndose en el primer funcionario electo abiertamente transgénero de su ciudad.

Tyler Titus, Pennsylvania (Junta Escolar de Erie)

El triunfo de Titus lo convierte en la primera persona transgénero elegida en la oficina en Pensilvania después de una exitosa campaña de inscripción para unirse a la boleta.

Phillipe Cunningham, Minnesota (Consejo Municipal de Minneapolis)

Cunningham obtuvo un lugar en el Concejo Municipal de Minneapolis. Él es el primer hombre transgénero elegido para el consejo de una ciudad importante en los EE. UU.

Raven Matherne, Connecticut (Junta de Representantes de Stamford)

Matherne se une a su Junta de Representantes local como la primera legisladora abiertamente transgénero del estado. Matherne también será el miembro más joven en la historia de la junta.

Estos candidatos representan no solo a los votantes regionales, sino también a los 1.4 millones de estadounidenses transgénero en todo el país.

“Para los jóvenes trans en todo el país, la elección de Danica Roem no es solo un titular o incluso una historia”, dijo a The New York Times la Secretaria de Prensa Nacional de HRC, Sarah McBride. “Es esperanza. Espero un mañana mejor “.

En un momento en que el régimen de Trump-Pence continúa atacando a los estadounidenses menos representados, estos candidatos prueban que las personas LGBTQ y sus aliados son resistentes, votan y ganan.

La tarde del miércoles por la tarde Minneapolis terminó de tabular los resultados del Concejo Municipal y determinó que Phillipe Cunningham era el ganador de la carrera de la sala 4. Esta publicación también se ha actualizado para incluir a Raven Matherne.