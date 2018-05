Consejos Prácticos para Ahorrar Energía y Dinero en su Hogar

La pregunta que debe hacerse es: ¿Para qué hacer su casa más eficiente de energía? Aquí tienes unas buenas razones: Los incentivos económicos en la escala local, estatal y federal, por ejemplo, la excepción fiscal, son muy ventajosos para los propietarios en la mayor parte de los Estados Unidos.

Es económico. Se aumenta el nivel de la comodidad en el interior. Se reduce el impacto sobre el cambio del clima. Muchos científicos creen que el excesivo consumo de la energía contribuye considerablemente al calentamiento global. Se reduce la contaminación. La producción convencional de energía introduce los contaminantes que después encuentran su camino al aire, la tierra y los suministros del agua.

1. Encuentre mejores maneras de calentar y enfriar su casa.

Tanto como la mitad de la electricidad utilizada en las casas va hacia la calefacción y la refrigeración. Las siguientes son unos consejos para que la cuenta de la electricidad se redusca a través de unos ajustes en los sistemas de calentamiento y enfriamiento:

Instale un ventilador de techo. Los ventiladores de techo pueden ser utilizados en vez de los acondicionadores, los cuales requieren una cantidad grande de la energía.

Reemplace periódicamente los filtros del aire en los acondicionadores y calefactores.

Fije el termostato en la temperatura apropiada. Específicamente, los termostatos deberían de estar apagados en la noche y cuando no está nadie en la casa. En la mayoría de las casas, alrededor de 2% de la cuenta de calentamiento puede ser ahorrado por cada grado de termostato que es bajado por mínimo ocho horas cada día. Bajando el termostato de 75° F (24° C) a 70° F (21° C), por ejemplo, ahorra alrededor de 10% del costo de la calefacción.

Instale un termostato programable. Un termostato programable ahorra dinero por permitir que los aparatos de calentamiento y enfriamiento bajen automáticamente durante los tiempos en que no está nadie en la casa y en la noche. Los termostatos programables no contienen mercurio, y en algunas zonas de clima, pueden ahorrar hasta $150 por año en los gastos de energía.

Instale una estufa de madera o de perdigón. Estas son las fuentes más eficientes de acaloramiento que los hornos o las calderas.

En la noche, las cortinas descorridas sobre las ventanas aislarán mejor el cuarto.

2. Instale un calentador de agua sin tanque.

Los calentadores de agua de tipo exigente (sin tanque o instantánea) proveen agua caliente sólo se necesita necesita. Ellos no producen las pérdidas de energía en posición de espera asociada con los calentadores tradicionales de almacenaje, el cual ayudará a ahorrar los gastos de energía. Los calentadores de agua sin tanque calientan el agua directamente sin el uso del tanque de almacenaje.

Cuando la llave es prendida, el agua fría viaja por un caño y a la unidad. Un quemador de gas o un elemento eléctrico calienta el agua. Como resultado, los calentadores de agua sin tanque entregan un suministro constante de agua caliente. Usted no necesita esperar para que el tanque de almacenaje se llene con suficiente agua caliente.

3. Reemplace las luces incandescentes.

Un hogar tipo dedica 11% de su presupuesto de energía en las luces. Las luces incandescentes tradicionales convierten aproximadamente sólo 10% de la energía que ellos consumen en luz, mientras el resto se vuelve en calor. El uso de las tecnologías nuevas de la iluminación, como las luces LEDs (diodo emisor de luz) y lámparas compactas fluorescentes (CFLs), pueden reducir el uso de energía requerido por las luces por 50% hasta 70%. Los avances en los controles de iluminación ofrecen aun más ahorro de energía por reducir la cantidad del tiempo en que las luces están prendidas sin ser utilizadas. Aquí tiene unos datos importantes de los LEDs y los CFLs:

Los CFLs utilizan 75% menos energía y duran alrededor de 10 veces más que las bombillas incandescentes tradicionales.

Los LEDs duran aún más que los CFLs y consumen menos energía.

Los LEDs no tienen los partes que se mueven y, a diferencia de los CFLs, no contienen mercurio.

4. Cierre y aísle su casa.

Cerrar y aislar su casa es una de las maneras más económicas para hacer la casa más cómoda y eficiente de energía, y usted puede hacerlo su mismo. Una casa bien cerrada puede mejorar la comodidad y la calidad del espacio interior mientras de reduce la cuenta de luz. Un auditor de energía puede evaluar la fuga en el envoltorio del edificio y recomendar arreglos que aumentarán dramáticamente la comodidad y el ahorro de energía.

Los siguientes son unos lugares más comunes en donde la fuga se puede ocurrir:

los receptáculos eléctricos/salidas eléctricas;

las ranuras de buzón;

alrededor de los tubos y cables;

los acondicionadores montados en las paredes o las ventanas;

las trampillas del desván;

los tirajes de la chimenea;

los sellados inadecuados de las puertas;

los rodapiés;

los marcos de las ventanas; y

las placas.

Porque se sube el aire caliente, es más probable que el aire se escape en el desván. Los propietarios pueden desempeñar una variedad de arreglos y mantenimiento en/a sus desvanes que les ahorran dinero en calentar y enfriar, tal como:

Tape los hoyos grandes. Los lugares en el desván en donde haya más fuga es probablemente donde las paredes se encuentran con el piso del desván, detrás de y debajo del triangulo que se forma ahí, y en los áreas de los techos falsos practicables.

Cierre los hoyos pequeños. Usted puede hacerlo fácilmente buscando donde el aislamiento se ha oscurecido.

Cierre el acceso para el desván con los sellados de las puertas. Usted puede cortar una pieza de fibra de vidrio y pegarlo detrás del panel de acceso al desván. Si usted tiene las escaleras o la puerta (del desván) que se puede jalar, estos deberían de ser cubiertos en una manera semejante.

5. Instale las regaderas de la ducha de manera eficiente.

Los siguientes sistemas pueden ser instalados para conservar el uso de agua en las casas:

Las duchas de bajo flujo. Las regaderas de bajo flujo están disponibles en diferentes tasas de flujo, y algunos tienen un botón de pausa que apaga el agua mientras la bañista se enjabona;

Los baños de bajo flujo. Los baños consumen 30% a 40% de todo el agua utilizado en las casas, siendo los usuarios más grandes de agua. Reemplazando un baño viejo de 3.5 galones (13 litros) con un baño de bajo flujo y moderno de 1.6 (6 litros) galones puede reducir en promedio 2 galones (7.5 litros) cada tiro de la cadena en su uso de agua, ahorrando 12,000 galones (45,425 litros) de agua por año. Los baños de bajo flujo normalmente tienen “1.6 GPF” marcado en la taza detrás del asiento o adentro del tanque.

Los baños asistidos por aspiradoras. Este tipo de baños tienen una cámara de aspiradora que utiliza la acción de trasvasar para aspirar el aire del retenido debajo de la taza, dejándola llenarse rápidamente con el agua para limpiar los desechos. Los baños con aspiradoras son relativamente silenciosos; y

Los baños de doble cisterna. Los baños de doble cisterna han sido usados en Europa y en Australia por años y ahora están ganando la popularidad en los Estados Unidos. Los baños de doble cisterna le permite escoger entre el tiro de 1 galón (o menos) para el desecho líquido, y el tiro de 1.6 galón para el desecho sólido. Los baños de 16 GPF – doble cisterna reducen el consumo de agua por un adicional de 30%.