Consultas Sobre Inmigración

Las Acciones Ejecutivas de Responsabilidad para la Inmigración del Presidente Obama ayudarán a asegurar la frontera, proteger de la deportación a cerca de 5 millones de inmigrantes indocumentados, y asegurarse de que todos se rijan por las mismas reglas. Al mismo tiempo en que el presidente tomará estas medidas, seguirá colaborando con el Congreso en un proyecto de ley bipartidista e integral, similar al que el Senado aprobó hace más de un año, que pueda reemplazar estas órdenes presidenciales y arregle todo el sistema”. Siga este link para leer las respuestas del abogado Ana Ochoa Cohen sobre la orden ejecutiva >>>

RESIDENCIA POR MATRIMONIO

Si un extranjero contrae matrimonio con un ciudadano norteamericano, este último puede solicitar la visa del cónyuge, sin que el extranjero deba esperar para llegar a ser elegible, antes de obtener la residencia permanente… Cuando el proceso concluya, al esposo extranjero se le concederá una visa como inmigrante para entrar en los Estados Unidos, válida por seis meses. En el momento de la llegada al país, los documentos serán procesados en el aeropuerto y el extranjero recibirá la“green card” (tarjeta de residencia). De esta manera, una vez sea admitido a los Estados Unidos, el esposo extranjero estará clasificado como un residente permanente legal. Infortunadamente todo el proceso demora 1 año, siendo incómodo y frustrante para la pareja por la separación que implica. Lea más aca >>>

EN DEPORTACION: ¿QUE HAGO?

La deportación, ahora conocida como remoción, es un procedimiento civil por el cual el INS (Servicio de Inmigración y Naturalización) tratará de probar a un Juez de Inmigración que un extranjero debe ser removido o expulsado de los Estados Unidos.

Hay dos razones generalmente por las cuales el INS puede intentar remover de los Estados Unidos a unextranjero. Primero, por que el extranjero ha entrado al país ilegalmente o que no tenga derecho legal a permanecer en los Estados Unidos. Segundo, por que el extranjero haya entrado legalmente a los Estado Unidos pero desde entonces cometió algo indebido o ha adquirido cierta posición relativa que lo coloque en situación removible conforme a ley de inmigración. Lea más aca >>>

COMO TRAER A SUS FAMILIARES A EE.UU.

La familia en la celula motriz de la cultura latina. Mantenerla unida es determinante para el desarrollo de nuestra comunidad en EE.UU. He aquí como proceder para traer a nuestros familiares. El gobierno de los EE.UU. provee anualmente 226,000 visas de inmigrantes a través de peticiones familiares, siendo éstas la forma más común para la obtención de una residencia permanente (green card). Las peticiones familiares están divididas en dos grandes categorías: Lea más aca >>>

COMO OBTENER LA CIUDADANIA AUTOMATICA

En general, la Ley de Ciudadanía de Menores del Año 2000 beneficia a menores que nacieron en el extranjero, son menores de 18 años de edad y tienen por lo menos un padre que es un ciudadano estadounidense. Para cumplir con los requisitos de la ciudadanía estadounidense automática bajo esta ley, se debe: Lea más aca >>>



