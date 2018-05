Cuidado: El Uso de BPS en el Plástico es Dañino para la Salud (Video)

Sospechoso de ser dañino para los humanos desde la década del 30, los riesgos acerca del uso del Bisfenol-A (BPA) en productos de consumo fueron regularmente resaltados en los medios de comunicación después de que varios gobiernos emitieran informes cuestionando su seguridad, esto también provocó que algunas cadenas de venta retiraran los productos que lo tuvieran de sus vitrinas. Un informe en el 2010 de la FDA (Administración de Alimentos y Fármacos) de Estados Unidos generó mayor conciencia con respecto a la exposición de fetos, infantes y niños pequeños.

El Bisfenol-A es usado principalmente para hacer plásticos. Productos que contienen plástico basado en Bisfenol-A han estado en el comercio durante mas de 50 años. Es un monómero clave en la producción de resina epoxi7 8 y en la forma mas común de policarbonato de plástico.6 9 10 El policarbonato de plástico, que es transparente y casi inastillable, se usa para fabricar una gran variedad de productos comunes incluyendo biberones y botellas de agua, equipamiento deportivo, dispositivos médicos y dentales, composites dentales y sellantes, anteojos orgánicos, CD y DVD, y electrodomésticos varios.11 También se usa en la síntesis de polisulfonas, cetonas de poliéter, como antioxidante en algunos plastificantes y como un inhibidor de polimerización en el PVC.

Las resinas epoxi que contienen Bisfenol-A se usan como recubrimiento en casi todas las latas de comidas y bebidas,12 sin embargo, debido a problemas de salud, en Japón el recubrimiento de epoxi fue remplazado por un filme de poliéster.13 BPA es también precursor de un pirorretardante, tetrabromobisfenol A, y se usa como fungicida.14 Ademas, BPA es un revelador de color para papel térmico15 y en papel NCR. Productos pasados en BPA se usan en moldes de fundición y como recubrimiento para tuberías de agua17

Los principales afectados son en su mayoría los bebés, tanto en su etapa embrionaria como la de lactancia, pues es entonces cuando las hormonas tienen un papel fundamental. Es en estos momentos de su vida, cuando su madre le traspasa, ya sea a través del cordón umbilical como de la leche, todas estas hormonas que han ido acumulándose en su cuerpo.

Según Nicolás Olea la causa de la existencia de estas hormonas, se debe principalmente al cambio de modelo de vida, y se podría solucionar simplificando la cotidianidad, potenciando un consumo razonado y crítico, como se señaló en el ciclo de conferencias. Es decir, usar por ejemplo ropa solo de algodón, jabones naturales o comida ecológica y por supuesto, no fumar ni beber alcohol ni bebidas gaseosas como la Coca-Cola. Es decir, la vida que podrían llevar nuestras abuelas, aunque con las comodidades de las que hoy disfrutamos.

El aumento de los niveles de Bisfenol-A en la orina, se ha asociado a disminución de la concentración espermática, disminución del recuento espermático total, disminución de la vitalidad espermática así como de su motilidad.

En países como por ejemplo Canadá, donde se publica una gran mayoría de los artículos al respecto, se ha informado a la población en general, que se ha concienciado del problema y, desde el propio gobierno, se prohibió inmediatamente su uso y se buscó una solución al problema que planteaban. Ante la imposibilidad de utilizar otro tipo de biberones pues (en el momento en el que fueron publicados los artículos y fueron dadas las conferencias) no existían en el mercado, se difundió entre la población la idea de que no se calentaran en el microondas los biberones, ni se utilizaran con líquidos calientes, que es cuando se liberan los tóxicos que mas tarde molestan el funcionamiento normal del sistema hormonal. Actualmente, a nivel internacional la empresa, Toys ‘R’ Us, distribuye en sus tiendas biberones y otros artículos relacionados con la alimentación de niños y bebés.

El 1 de junio de 2011, la Unión Europea prohibió la venta de mamaderas de plástico que lleven el componente bisfenol A (BPA) por sus posibles efectos perjudiciales para la salud. De esta forma, Europa se suma la lista de países que ya han legislado sobre el tema, como Canadá –el primero en calificar al BPA como sustancia tóxica–, Dinamarca, Suiza y algunos estados y ciudades de EE.UU.. Argentina adoptó en Marzo de 2012 la medida de prohibir la fabricación, importación y comercialización de mamaderas que contengan bisfenol A (conocido como BPA) debido a que esta sustancia puede causar efectos tóxicos en los lactantes.