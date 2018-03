Daniela Vega La Transexual que Remeció el Oscar

La chilena Daniela Vega se ha convertido en la primera actriz transexual en participar en la presentación de la gala de los Oscar. La actriz, protagonista de Una mujer fantástica –Oscar a Mejor película extranjera– ha presentado al cantante Sufjan Stevens, que iba a interpretar Mistery of Love, incluido en el filme Call me by my name. “Quiero invitaros a abrir vuestros corazones y vuestros sentimientos y sentir la realidad. ¿Podéis?” ha asegurado emocionada.

Mucho antes de esta noche e incluso mucho antes de subirse a un escenario, Vega, 28 años, tocó fondo. A los 14, la vida se le partió en dos. Dejó su cuerpo de hombre para transitar al de mujer. Estrenada en su figura femenina, Vega no percibía la luz ni sabía qué camino seguir –si ser cantante o actriz–, ni tampoco tenía la posibilidad de entrar en el mundo del arte. LEA MAS ACA ..>>>>