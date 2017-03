Guía para Encontrar Ofertas de Temporada

El shopping es un asunto muy serio y hay que saber comprar para tener lo que uno quiere cuando y como lo quiere. No siempre las cosas que estan en vitrina son las mejores compras. Sucede que en EE.UU. los grandes descuentos de algunos productos se rigen por el calendario. Use esta página como guía para encontrar estas ofertas, pero manténgase al tanto de las promociones de ventas y alertas por correo electrónico porque siempre habrá excepciones. Tenga en cuenta, también, que el mejor momento para ahorrar dinero no es generalmente cuando encuentra la mejor selección.

ENERO: Alfombras, Caminadoras y escaladoras elípticas, Casas y condominios, CD y DVD, Computadoras, Juguetes, Ropa de cama, Ropa de invierno, Sábanas,Televisores,Trajes de baño, Utensilios de cocina y Caminadoras.

FEBRERO

Caminadoras y escaladoras elípticas, Casas y condominios, Humidificadores, Muebles de interior, Cámaras digitales

MARZO

Abrigos de invierno, Cámaras digitales,Electrónicos pequeños (reproductores MP3, reproductores DVD y Blu-ray, etc.) Equipo para deportes de invierno, Humidificadores, Televisores, Computadoras

ABRIL

Cámaras digitales, Computadoras, Cortadoras de césped, Ropa de primaver

Cortadoras de césped.

MAYO

Alfombras, Cortadoras de césped,Electrónicos pequeños, Equipo para acampar, Ropa y zapatos de deporte, Teléfonos inalámbricos,Videocámaras.

JUNIO

Alfombras,Computadoras, Electrónicos pequeños, Equipo para deportes de verano, Muebles de interior, Trajes de baño, Videocámaras, Muebles de exterior.

JULIO

Muebles de exterior, Muebles de interior, Trajes de baño, Videocámaras, Mochilas.



AGOSTO

Aire acondicionado, Cortadoras de césped, Deshumidificadores, Máquinas quita nieve, Muebles de exterior, Mochilas, Parrillas de gas.

SEPTIEMBRE

Arbustos, árboles y plantas perennes, Bicicletas, Cámaras digitales, Cortadoras de césped, Electrónicos pequeños, Máquinas quitanieve, Parrillas de gas, Bicicletas.

OCTUBRE

Abrigos de invierno, Bicicletas, Computadoras, Cámaras digitales, Cortadoras de césped,

Parrillas de gas Televisores.

NOVIEMBRE

Bicicletas, Juguetes, Navegadores GPS, Parrillas de gas, Productos para bebé, Televisores Videocámaras, Electrónicos pequeños.

DICIEMBRE

Aparatos eléctricos grandes y pequeños para el hogar, Bicicletas, Electrónicos pequeños

Juguetes, Navegadores GPS, Parrillas de gas, Televisores, Videocámaras.