El Difícil Debut de Rihanna en el Cine

El realizador frances Luc Besson dijo que no fue facil conseguir que el equipo de Rihanna accediera a que ésta actuara en su épica de ciencia ficción “Valerian and the City of a Thousand Planets” (?Valerian y la ciudad de los mil planetas?).

El manager de Rihanna Jay Brown era admirador de películas de Besson como “The Professional” (?El profesional?) y “La Femme Nikita” (Nikita), pero necesitaba asegurarse de que confiaba en el cineasta y su equipo antes de comprometerse.

La estrella pop actúa en “Valerian”, que se estrena el 21 de julio, como una bailarina de cabaret llamada Bubble que trabaja en un club de mala fama propiedad de Ethan Hawke. Aunque es un papel relativamente pequeño en el filme protagonizado por Cara Delevingne y Dane DeHaan, ya está recibiendo elogios por su sensacional actuación.

Rihanna, que no estaba disponible para una entrevista, era la primera opción de Besson para el crucial rol y el director decidió que no perdía nada preguntándole. La cantante había tenido papeles protagónicos en el filme de 2012 “Battleship” (?Batalla naval?) y la cinta animada “Home” (?Home: No hay lugar como el hogar?), y había hecho cameos en “This Is the End” (?Este es el fin?) y “Annie”.

Besson se sorprendió de cuán involucrado estuvo su equipo desde en el principio.

“La protegen mucho”, dijo. “Así que antes de entrar, uno tiene que demostrar que es honesto y que está ahí por una buena razón. … Es un poco difícil al principio, pero después de un tiempo uno dice, ‘Sí, lo entendemos'”.

Una vez que el equipo de la cantante estuvo a bordo, Besson dijo que Rihanna “fue encantadora”.

“Lo bueno es que cuando está en el plató está 200% enfocada en uno, sin un séquito. Cuando ella está ahí, está ahí”, dijo.

“El problema, a veces, es lograr que esté ahí”, agregó el director francés con una sonrisa, a lo que su esposa y productora Virginie Besson-Silla respondió rápidamente, “No, no, ¡ella estuvo muy bien!”.

“Estuvo muy bien”, agregó Besson. “Fue increíble y estuvo muy enfocada. Me sorprendió lo lista y lo abierta que estuvo a trabajar con el director. … Estuvo a mi servicio y me sorprendió desde el principio. Fue muy generosa”.