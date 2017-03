El Hombre que no Puede Expresar sus Emociones

En un extremo están los sujetos hipersensibles, temperamentales y susceptibles a cualquier emoción y en el otro están los que no parecen conmoverse con nada, los fríos, indiferentes e insensibles, llamados alexitímicos

La alexitimia es para algunos un trastorno mental, para otros un trastorno psicológico o neurológico y otros aseguran que es simplemente un rasgo de la personalidad. Los especialistas la definen como un trastorno caracterizado por la incapacidad de identificar y describir verbalmente las emociones y sentimientos en uno mismo y en los demás.

Las personas que sufren de alexitimia están limitadas en su capacidad de experimentar fantasías o sueños o pensar de forma imaginativa. Por el contrario, tienen una forma de pensar enfocada externamente, basándose en los hechos y detalles. Las personas con alexitimia son a menudo descritas por los demás, incluyendo a sus seres queridos, frías y distantes. Carecen de habilidades empáticas y tienen grandes dificultades para comprender y responder con eficacia a los sentimientos de otras personas.

La alexitimia tiene una fuerte implicación en las enfermedades mentales y el desarrollo de la personalidad, pero no es algo que temer. Si usted experimenta alexitimia, o conoce a alguien que lo hace, hay maneras de aprender la manera de fortalecer las capacidades a través de la psicoterapia.

Algunos psicólogos creen que la alexitimia puede responder a la psicoterapia o terapias habladas. Se alienta al paciente a que identifique y etiquete los sentimientos de manera apropiada. Este es un proceso muy lento y potencialmente frustrante. Hay que dejar a los expertos y no debe ser intentado por cualquier persona con una teoría ingenua o de sentido común de las emociones. Como la mayoría de las terapias psiquiátricas, no está garantizado producir resultados positivos.

La distinción entre la alexitimia primaria y secundaria es particularmente relevante. Las terapias orientadas al autoconocimiento son poco probables que funcionen en alexitimia primaria si las vías que unen las áreas emocionales clave del cerebro han sido destruidas, la terapia de edificación puede tener cierto éxito (limitado). Por el contrario, es más probable que responda a las terapias psicodinámicas, ya que se cree que tiene una causa psicológica alexitimia secundaria.

No existen medicamentos directas de este trastorno. Sin embargo, la alexitimia se sabe que se correlaciona con un bajo estado de ánimo, y algunos pacientes pueden beneficiarse de los antidepresivos. Esto a su vez puede hacer que sea más fácil y más productivo centrarse en los sentimientos y la interpretación de experiencias internas.

Tal vez el mayor obstáculo para el tratamiento es conseguir que el problema sea reconocido. Muchos psiquiatras son escépticos y algunos son francamente despectivos, en parte debido a las confusiones teóricas. La alexitimia no constituye un diagnóstico formal y el déficit subyacente en la conciencia emocional no es reconocido oficialmente como un trastorno psiquiátrico. En la práctica, la mayoría de los terapeutas son reacios a reconocer la alexitimia y no logran entender por qué algunos pacientes no pueden estar en contacto con sus sentimientos. Lamentablemente, hasta que el síndrome sea de más amplia difusión, la ayuda profesional puede no estar disponible.