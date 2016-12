El Libro de Bernie Sanders es un Mapa para el Futuro de los Demócratas

Salio a luz el libro “Our Revolution, A future to believe in” (Nuestra revolución, un futuro en el que creer), del senador independiente por Vermont, Bernie Sanders, que luchó contra Clinton hasta el final en las primarias demócratas. Una articulista de Bloomberg sugiere que este libro puede contener el futuro del Partido Demócrata.

Sanders revisa los éxitos de su derrota y subraya que todavía está luchando por la cusa popular. “El apoyo que ganamos demostró que nuestras ideas no estaban fuera de la corriente principal del elctorado”, escribe. “Demostramos que millones de estadounidenses quieren una agenda audaz y progresista que se encargue de la clase multimillonaria y cree un gobierno que funcione para todos nosotros y no sólo para los grandes donantes de una campaña”. Repite sus posiciones políticas básicas (un salario mínimo más alto, Regulaciones bancarias más estrictas, un impuesto al carbono, la reforma de la ley de inmigración y un camino para la ciudadanía de los indocumentados etc.). También le dedica a Brooklyn, su ciudad natal, una biografía humanizadora: “Crecí en un apartamento de tres cuartos y medio de alquiler”, comienza el primer capítulo. “Mi hermano mayor, Larry, y yo pasamos años durmiendo en sofás de la sala .”

Sanders deja en claro que las elecciones legislativas del 2014, en las que los republicanos recuperaron el Senado, fueron un aviso para el partido de Clinton y Obama, quienes no supieron entusiasmar a la población. “Me pregunté si lo habían oído”, dice.

“La gran crisis a la que nos enfrentamos como nación no es sólo la de los problemas objetivos. La más importante es la limitación de nuestra imaginación”, escribe el senador de 75 años.

Además, señala como males del Partido Demócrata la poca conexión entre los políticos del establishment con los distritos donde son elegidos, sus comunidades y sus votantes. Como ejemplo pone un discurso tibio y centrista de 2014 de Bruce Braley, candidato a senador por Iowa que perdió ante el republicano Joni Ernst, que no llegó a sus votantes.

Trump ganó gracias a un discurso incendiario contra las élites políticas, algo que compartía con Sanders, aunque estuvieran en bandos enfrentados del espectro político, los dos candidatos independientes eran fruto de un mismo pecado original. El senador también usaba el estado de ánimo de las personas y su hartazgo como combustible de su campaña contra Clinton, aliada de Wall Street.

Sanders también resalta el poco entusiasmo que generó Clinton, que hizo que muchos demócratas se quedaran en casa favoreciendo el triunfo de Trump. Él en cambio se sirvió sobre todo de fondos de pequeños donantes y no de super-PACS y sus actos siempre eran multitudinarios. Y también lamenta que los demócratas no hayan sabido llegar a la clase obrera blanca, una caladera de votos para Trump.