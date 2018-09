El reglamento que podría amenazar su tarjeta verde

Mientras el Congreso y los tribunales de justicia bloquearon algunos de los ataques más agresivos del presidente Trump contra la inmigración, ahora la Casa Blanca ha decidido hacerle la guerra a los inmigrantes través de una regulación federal. Un cambio de reglas propuesto bajo revisión por la Oficina de Administración y Presupuesto tendría efectos de gran alcance en los inmigrantes legales que ya viven en los EE. UU. y en otros que buscan asistir.

El reglamento cuyas primeras versiones se han filtrado, ampliaría en gran medida la definición de quién podría convertirse en una “carga pública”. Actualmente, un inmigrante que solicita la residencia a través de una visa familiar o de diversidad se le niega si parece probable que lo haga. dependa de la asistencia en efectivo del gobierno, como Asistencia Temporal para Familias Necesitadas, o requiera atención médica a largo plazo a expensas del público.

Ahora, el gobierno de Trump está considerando hacer más difícil que los inmigrantes obtengan una residencia permanente o una extensión temporal de la visa si ellos o sus dependientes usan cualquiera de una amplia gama de beneficios públicos que no son en efectivo, incluyendo cupones de alimentos, Medicaid, Programa de seguro de salud para niños o asistencia pública para vivienda o calefacción. La regla se aplicaría incluso si los dependientes son niños que son ciudadanos estadounidenses.

La norma aumentará en un factor de más de 15 la participación de no ciudadanos que podrían considerarse “susceptibles de convertirse en una carga pública”, a casi la mitad de la población no ciudadana, de acuerdo con el Instituto de Política de Migración. De 2014 a 2016, casi 18 millones de ciudadanos no ciudadanos y ciudadanos naturalizados vivían en familias en las que al menos un miembro utilizaba un programa de beneficios públicos de eficacia comprobada.

La política parece suponer que los inmigrantes que reciben beneficios públicos, que a menudo son temporales, representan una pérdida neta para la nación. Pero esto es falso. Muchos de los inmigrantes que serían bloqueados por la nueva prueba de Trump califican para recibir beneficios públicos porque trabajan por bajos salarios o a veces necesitan asistencia entre empleos. Una norma tan restrictiva podría presionar fácilmente a los inmigrantes en crisis, incluso crisis a corto plazo, para que no puedan obtener ayuda para sí mismos o sus dependientes por temor a poner en peligro su estado.

El propósito del cambio de regulación pendiente parece claro. Trump quiere terminar con las visas de diversidad y lo que él llama “migración en cadena”: la reunificación de familias inmigrantes. Al no haber movido la legislación relevante a través del Congreso, él está tratando de lograr un fin similar a través de una acción ejecutiva unilateral. Al mismo tiempo, su administración está rechazando a los refugiados y solicitantes de asilo.

Los inmigrantes legales llegan a los EE. UU. Bajo una amplia gama de circunstancias, algunos con comodidad y otros con desesperación. Pero una y otra vez, incluso los más pobres y menos educados logran salir de las dificultades y realizar su sueño americano.

Hacer que ese proceso sea más difícil, al castigar a los inmigrantes esforzados por llegar sin medios suficientes, va en contra de la historia y los valores estadounidenses. También representa una amenaza para la prosperidad de EE. UU., Que depende del ingenio y el trabajo de los inmigrantes para impulsar la economía y pagar los impuestos que sostienen los servicios sociales.

El presidente debería dejar de trabajar independientemente en la restricción de inmigración y en su lugar trabajar con el Congreso para lograr un compromiso de inmigración que sirva a los intereses estadounidenses y defienda los valores estadounidenses.