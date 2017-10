En Medio de la Crisis en Puerto Rico Trump Ataca a la Alcaldesa

El martes Donald Trump visitará Puerto Rico, hundido en el desastre por el huracán María. Y este sábado, tres días antes de su viaje de apoyo a la isla, se ha descolgado en Twitter con una ráfaga de mensajes en los que ataca a la alcaldesa de la capital de Puerto Rico, San Juan (390.000 habitantes), Carmen Yulín, a la que ha criticado su “pobre liderazgo”.

Yulín había respondido el viernes con dureza a las optimistas palabras de la Secretaria de Interior Elaine Duke, que había dicho que la catástrofe de Puerto Rico era "una buena historia noticiosa en términos de nuestra habilidad para llegar a la gente". La alcaldesa de San Juan, tras oír esas declaraciones, dijo en una entrevista con un canal estadounidense: "Cuando no tienes comida para un bebé, no es una buena historia noticiosa", y en un acto posterior añadió: "Nos estamos muriendo aquí y no puedo entender que la nación más grandiosa del mundo no pueda descifrar la logística para una pequeña isla de 100 millas por 35 millas [160 por 36 kilómetros]".