Estas son las Mejores Aplicaciones para “Textear” Seguro

La aplicación de los Android que viene con el teléfono es facilmente vulnerable para los piratas y su información esta en peligro de ser robada fácilmente. Asi también desde que WhatsApp anunciara que iba a compartir los datos de sus clientes con Facebook, la seguridad se ha convertido en un tema de controversia y un problema para la privacidad de los usuarios. Pero existen otras aplicaciones de mensajería instantánea que son de las más seguras del mundo. Una de ellas es Signal Private Messenger y la otra Wire. Ambas son gratuitas.

Signa, según sus creadores, es “la seguridad que cabe en tu bolsillo”. No les falta razón porque la utiliza el ex analista de la CIA Edward Snowden. Lo cierto es que estas aplicaciones son es la mejor opción si queremos que nuestra privacidad se mantenga a salvo.

¿Cómo funciona Signal?

Según explica BBC Mundo es un servicio gratuito y está disponible tanto para dispositivos Android como para iOS y de otros sistemas operativos, por ejemplo, a través de su extensión para Google Chrome.

Para llevar a cabo el registro hace falta solamente un número de teléfono y no necesita nombre de usuario ni cuenta de correo electrónico. El uso de la app es similar al de otras herramientas de mensajería: permite la creación de grupos, la utilización de emojis y funciona con ventanas de chat.

Sin embargo, lo más destacado de esta app es el cifrado de extremo a extremo, algo que ‘nos suena’ porque WhatsApp anunció que lo había implantado en una de sus últimas actualizaciones. Pero la diferencia es que no solamente protege las conversaciones frente a un hacker’, sino también del propio servicio. Así, se garantiza que solo nosotros mismos y el destinatario pueda leer el mensaje.

Todo en Signal tiene encriptación de extremo a extremo”, explican en el blog de la compañía.

Además, la aplicación permite que sea configurada de modo que nadie pueda llevar a cabo ninguna captura de pantalla. También se puede establecer una clave para las conversaciones que sean más confidenciales. La última actualización ha sido la de los mensajes que “desaparecen”, como si fuera una especie de Snapchat. Su único ‘fallo’ es que no está disponible para su uso en tablets.

¿Cómo se creó Signal Private Messenger?

La app fue creada por un grupo independiente de desarrolladores de software llamado ‘Open Whisper Systems’, cuyo fundador es un hacker, Moxie Marlinspike. El ahora empresario de Silicon Valley se considera un ‘ciberpunk’ y no encaja en el peril habitual de los empresarios de Silicon Valley.

La empresa no vende datos de sus usuarios a terceros, por lo que no basa su modelo de negocio en la publicidad -como ocurre con Facebook-.

¿Quiénes la recomiendan?

Pero no solo es Edward Snowden quien recomienda la aplicación, sino que Laura Poitras, famosa por revelar los secretos de Snowden, también defiende el uso de Signal y la define, según reza la página web, como “la mejor herramienta de cifrado, recomiendo que se use todos los días”. Muchos expertos del mundo, como es el caso del técnico en seguridad internacional Bruce Scheiner, defienden su uso: “Estoy impresionado con el cuidado puesto en la seguridad y la facilidad de uso de la aplicación. Es mi primera elección para una conversación privada”.

La otra aplicación segura es Wire. En su momento este app se hizo famoso sólo por ser el nuevo proyecto de Janus Friis, co-fundador de Skype, y de varios ex-trabajadores de Microsoft, Apple y la propia Skype.

Pero con el tiempo ha ido mejorando, hasta llegar al punto en el que está ahora, en el que se ha convertido en una alternativa a tener en cuenta, sobre todo con la última actualización que añade llamadas de vídeo y mensajes cifrados.

En Wire, los mensajes son cifrados de punto a punto, incluso en los grupos. No se cifra sólo el texto, sino que el audio y el vídeo también se transportan de manera segura, y la identidad de los participantes de una conversación es verificada para evitar que alguien se haga pasar por otra persona.

Es una lista impresionante, sobre todo cuando lo comparamos con otras apps como hace la misma web de Wire. Además, la empresa detrás de Wire está basada en Suiza y Alemania, lo que según ella garantiza que nuestros datos estarán bien protegidos por las leyes nacionales.

Pero tal vez el detalle más importante es que parte del código de la app es open source, y podemos verlo en Github; sin embargo, el código de la parte de la interfaz no ha sido liberado, un detalle que parece mínimo pero que es importante para garantizar que la app no incluye código malicioso.

Dejando esto aparte, Wire es una app de mensajería muy capaz. Su interfaz es clara y sencilla, e iniciar conversaciones con otras personas es tan fácil como mandar invitaciones por correo electrónico. Una vez que iniciamos el chat, la conversación y todo su contenido será cifrado automáticamente.

Desde la ventana del chat podemos compartir vídeos, imágenes, o podemos iniciar una llamada de audio o vídeo.

Wire puede encontrar un hueco en el competido mercado de las apps de mensajería instantánea si ofrece algo diferente, y en este caso ese “algo” es la seguridad, que parece superior a casi todas las alternativas.

Sólo Signal, la app que se hizo famosa por Edward Snowden, sería más recomendable si queremos absoluta privacidad, pero Wire tiene a su favor las llamadas de vídeo.