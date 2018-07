Game of Thrones lidera las nominaciones del Emmy 2018

Tras haber estado ausente el año pasado de la temporada de premios, Game of Thrones regresó triunfalmente a los premios Emmy al liderar las nominaciones 2018 con 22 categorías, entre ellas mejor serie de drama.

Los anuncios fueron hechos el jueves en la mañana por la actriz Samira Wiley (The Handmaid’s Tale) y el actor Ryan Eggold (The Blacklist) por una transmisión en streaming desde el Wolf Theatre del Saban Media Center de la Academia de Televisión de Hollywood. El presidente de la Television Academy, Hayma Washington, efectuó el anuncio final de las categorías principales a mejor serie de Drama y mejor serie de comedia.

Las 22 de nominaciones de Game of Thrones fueron seguidas por las 20 de Saturday Night Live y Westworld; las 20 de The Handmaid's Tale; las 18 de The Assassination Of Gianni Versace: American Crime Story; las 16 de Atlanta; las 14 de la comedia The Marvelous Mrs. Maisel; las 13 de Barry, The Crown y el musical Jesus Christ Superstar Live In Concert; y las 12 de Godless y Stranger Things.