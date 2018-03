Gina Rodriguez: “La ausencia de Latinos en Hollywood es Deshumanizante”

La protagonista de “Jane the Virgin” destaco en su ensayo la importancia de ver a más latinos en la pantalla, como parte de una serie de comentarios públicos que ha hecho esta semana sobre el tema.

“Ser visto y escuchado es una simple necesidad humana”, escribió la estrella puertorriqueña. “Ser invisible en un mundo de voces fuertes es desgarrador y deshumanizador. La poca representación de los latinos en Hollywood tanto dentro como fuera de la pantalla no es solo un sentimiento; es una triste realidad “.

“Los latinos no solo son prominentes y leales en el mercado de consumo, sino que también conforman uno de los mayores grupos demográficos en la taquilla cada fin de semana de apertura”, continuó. “El hecho de que no se nos vea en la pantalla a pesar de nuestras vastas contribuciones es devastador”.

Rodríguez también señaló la necesidad de representar la verdadera diversidad de la comunidad latina, incluidos los afrolatinos. “Es nuestra responsabilidad como industria dar una representación positiva a toda esta generación para que nadie se sienta invisible”, agregó.

Durante años, la actriz nacida en Chicago no solo ha hablado acerca de la representación latina en televisión y cine, sino que también ha tratado de ser parte de la solución. Rodríguez destaca a los actores de color en las redes sociales con sus publicaciones #MovementMonday y está trabajando para llevar diversos proyectos a la televisión con su productora I Can & I Will.

“Para nuestra hermosa comunidad, unámonos y usemos una de nuestras mayores fortalezas, nuestro poder adquisitivo para finalmente ser escuchados”, twitteó Rodríguez el miércoles con un enlace a su ensayo Variety. “Dicen que somos un riesgo, así que vamos a demostrar que están equivocados. Depende de nosotros crear la presencia latina en la pantalla que refleje nuestro mundo. Es hora de recuperar nuestro poder “.

La estrella de “Guardianes de la Galaxia” Zoe Saldana respondió al tweet con un mensaje en español: “Gracias @HereIsGina. Tus palabras me sirven como un aliento después de tanto sacrificio evaporado en un desierto blanco y vacío “.

Rodríguez le reclamo a Hollywood por la falta de protagonistas latinos en el cine durante una entrevista en la alfombra roja con E! Noticias en los premios SAG de la noche del domingo, que señalan el poder de consumo de la comunidad como ávidos espectadores y el hecho de que la población latina en los EE. UU. Tiene más de 55 millones de personas.

La actriz también expresó su decepción a través de Twitter después de que las nominaciones al Óscar de 2018donde los latinos estuvieron desaparecidos de las cuatro categorías de actuación.