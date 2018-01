Golf para Estar en Forma

Es un deporte que en los últimos años ha vivido su particular ‘boom’ y está cada vez más de moda. Pero, ¿te has detenido a pensar en los beneficios que le reporta a tu salud? Su práctica y, en general, la de cualquier deporte trae consigo una mejora del estado físico general y conlleva un beneficio para la salud. Pero el golf es, además, un deporte completo que puede ser practicado casi a cualquier edad, no como ocurre con otros deportes.

¡A caminar!

Para jugar al golf hay que caminar, y éste es un ejercicio de lo más recomendable para todas las personas durante toda la vida. Caminar tonifica los músculos y ejercita el sistema aeróbico de nuestro organismo, quemando grasas y manteniendo en forma el aparato cardiorrespiratorio. A ello hay que sumar que, además, suele practicarse en entornos que invitan al contacto con la naturaleza, lejos de la contaminación, por lo que permite disfrutar del sol -siempre con precaución- y del aire puro.

Calentar para prevenir lesiones

Hay que tener en cuenta que, además de caminar, el golf requiere el empleo de la musculatura de los brazos, la espalda y el tórax fundamentalmente, por lo que se debe realizar un calentamiento general de toda esta musculatura y también de las piernas, ya que son muchos los kilómetros que se han de recorrer durante una partida. Y es que durante el swing, entran en juego muchos músculos y, en ocasiones, pueden aparecer lesiones a nivel de los codos, la espalda o las muñecas. Las rodillas y los tobillos también sufren, así que habrá que tenerlas bien tonificadas, lo que exige una preparación previa y, sobre todo, un calentamiento antes de comenzar la jornada. Importante es, también la hidratación durante el recorrido: entre golpe y golpe no está de más beber agua o alguna bebida isotónica.



Mucha concentración

Y algo que no debes olvidar, además, que el golf no es sólo un ejercicio físico, también es un importante ejercicio mental. Requiere de una gran concentración y disciplina, sobre todo en los momentos finales, cuando por fin hay que introducir la bola en el agujero. ¡Que lo disfrutes!