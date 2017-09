Importancia del Sexo en la Salud

Es difícil prever hasta qué punto vamos a disfrutar de nuestras experiencias o hacia dónde nos llevarán. Esto se aplica también cuando se trata de parejas, sexo y placer. Estas experiencias van a incluir exploración y entendimiento de tu propio cuerpo y los de otras personas.

Una manera de empezar a ser activo es explorar tu propio cuerpo. Al hacerlo, te sentirás más seguro. La masturbación es parte de este tipo de exploración, y quiere decir jugar con tus genitales, darle masajes y frotarlos. Es una forma de expresión sexual y puede liberar tensión sexual. En algunas culturas se enseña que es malo masturbarse. Sin embargo, no hay pruebas médicas de que la masturbación te puede provocar daños físicos.

Compañeros de viaje

Las relaciones sexuales entre hombres y mujeres se llaman relaciones heterosexuales. Las relaciones sexuales entre parejas del mismo sexo se llaman relaciones homosexuales o ‘gay’. Los hombres homosexuales o gay son hombres que se sienten sexualmente atraídos por otros hombres. Las lesbianas o las mujeres gay son mujeres que se sienten sexualmente atraídas por otras mujeres.

Algunas personas saben que son gay desde una temprana edad y se sienten perfectamente cómodas sabiéndolo. Algunas personas tal vez no lo saben, y otras ocultan sus sentimientos por temor o vergüenza de sentirse distintos. Aunque ahora muchas personas creen que la preferencia sexual de alguien es algo muy personal, la vida puede ser muy difícil para una persona gay por los prejuicios que mucha gente tiene acerca de la homosexualidad.

La sexualidad puede ser complicada y necesitas tiempo para entenderla. Está claro que la homosexualidad está basada en una necesidad individual y hasta ahora no hay acuerdo sobre si una persona nace o escoge ser homosexual. Lo que es evidente es que, al igual que los heterosexuales, los homosexuales tienen que tomar decisiones a la hora de formar sus relaciones con otras personas. Tus preferencias sexuales pueden cambiar.

Asimismo, existen personas que tienen relaciones sexuales con hombres y mujeres. Esto se llama la bisexualidad.

En la mayoría de las prácticas sexuales, sea entre personas del sexo opuesto o del mismo sexo, las personas suelen tocarse, se excitan y se demuestran afecto. La sexualidad implica tanto emociones como actos físicos. Una relación positiva entre compañeros puede tener una influencia directa en la relación sexual y en los sentimientos de intimidad entre las dos personas. Algunas personas ni piensan en tener una relación sexual fuera de una relación amorosa. Otros pueden no tener pareja fija y aun así disfrutan de relaciones sexuales. Relaciones sexuales y amor no son necesariamente lo mismo. Sin embargo para muchas personas el amor y el sexo van de la mano.

Los medios de comunicación a veces muestran las relaciones sexuales como una actividad natural, excitante y sin riesgos, otras veces como una actividad dañina, anormal y peligrosa. Decidir tener una relación sexual puede ser una decisión grande y es importante entender sus consecuencias.

Puede ser maravilloso, pero puedes sentirte culpable y desilusionado(a) más tarde si no piensas que tomaste la mejor decisión y no te sentiste preparado(a). Algunas personas deciden tener relaciones sexuales por curiosidad; por presión de sus parejas o porque sus amigos(as) lo están haciendo. Otras personas deciden que quieren esperar hasta casarse o hasta que conozcan a la persona adecuada. A veces es una decisión que tomas de un momento para otro, pero no es siempre una decisión fácil de tomar. Algunas personas prefieren ser célibes. Pero nunca olvides que puedes decir ‘no’ a las relaciones sexuales Y aunque digas “si” o “no”, piensa en las posibles consecuencias, tanto como en el placer.

El momento adecuado para comenzar

El punto de partida eres tú mismo y debes permitirte conocer y disfrutar de tus propios sentimientos o sensaciones sexuales. La manera de llegar al momento adecuado es a través de la buena comunicación. Decir lo que deseas puede ayudar.

Estas diferencias pueden enfrentarse comunicándote con tu pareja sobre las necesidades y los deseos mutuos. Esto quizás sea bastante difícil al principio. No hay manera correcta e incorrecta de tener relaciones sexuales. Hay muchas maneras de demostrar nuestros sentimientos. Y tu cuerpo te dirá lo que le gusta. A veces besarse es suficiente.

Tus deseos sexuales pueden incluir la masturbación mutua, el sexo oral (acariciar los genitales de tu pareja con tus labios y tu lengua), siendo enérgico(a) o tierno(a) el uno con el otro, teniendo relaciones sexuales con penetración (vaginal o anal) o sin penetración. Las posibilidades de lo que pueden hacer tú y tu pareja son tan inagotables como tu propia imaginación, pero recuerda que debes protegerte.

Quizás quieres hacer algo que tu pareja nunca ha hecho. Quizás quieres relaciones sexuales con más o menos frecuencia que tu pareja. Quizás quieres o no tener hijos. Quizás no sepas tanto como tu pareja sobre el sexo más seguro. Quizás sepas más que tu pareja sobre las relaciones sexuales seguras. Quizás tienes más o menos experiencia que tu pareja. Quizás te gustaría llevar a cabo fantasías sexuales con tu pareja. Quizás no quieres tener relaciones sexuales.

Erotismo e intimidad

Los besos, las caricias, y los abrazos forman parte de los juegos eróticos anteriores al acto sexual, y son estimulantes tanto para las mujeres como para los hombres. Este toqueteo puede ser relajante e estimulante para ambas parejas. Los hombres pueden excitarse rápidamente y tener una erección.

El acto de colocar el condón puede ser parte del juego erótico. El juego erótico también ayuda a la mujer, excitándola, causando un relajamiento de la vagina, lo cual, a su vez, permite que la penetración sea fácil y sin dolor. Tomarse el tiempo para disfrutar del juego erótico preliminar puede ser muy estimulante. Permite además la creación de una confianza mutua entre ambas personas, tanto física como emocional. Esta confianza puede crecer, de manera que se crea el ambiente adecuado para gozar de la intimidad. Esta intimidad puede ser una parte muy importante de la relación sexual y emocional.

Llegar a conocer a otra persona realmente bien, puede ser algo maravilloso.

Sexo vaginal

El sexo vaginal es probablemente la actividad sexual más practicada entre parejas heterosexuales. Esta forma de sexo con penetración, conocido como “coito”, cuando el pene entra a la vagina, también es la única manera para que una mujer quede embarazada.

Cuando el pene ya está dentro de la vagina, una o ambas personas mueven sus pelvis, para que el pene vaya de un lado al otro con cambios de ritmo. Esto puede durar de unos cuantos minutos hasta más de una hora. Usualmente termina con un clímax de excitación sexual llamado el orgasmo.

El coito puede ser difícil, particularmente si es tu primera vez o si estás nervioso. Besarse, acariciarse y abrazarse, o sea estimularse antes del coito, excita al hombre y a la mujer. En su mayoría, los hombres pueden tener una erección y ser excitados rápidamente.

La estimulación antes del coito usualmente ayuda a la mujer a excitarse para que su vagina se relaje y permita que el pene entre fácilmente y sin causar dolor. Cuando una mujer se excita sexualmente su cuerpo produce una lubricación natural que facilita la penetración. Hay muchas maneras distintas de tener sexo con penetración, así que prepárate para un viaje con muchas excursiones a lugares desconocidos y encontrarás lo que más te gusta a tí y a tu pareja.

Orgasmo

El sexo implica excitarse, y esto puede incluir un orgasmo que crea sensaciones muy placenteras para hombres y mujeres. Alcanzar un orgasmo con una pareja puede requerir práctica y buena comunicación. Es importante reconocer que tú no has “fracasado” si tu pareja no ha tenido un orgasmo al mismo tiempo que tú, o si tú no has tenido uno.

Cuando el pene y el clítoris están suficientemente estimulados puede ocurrir el orgasmo. El orgasmo consiste en una serie de contracciones musculares en los órganos sexuales. Éstas se sienten como un latir y palpitar que pasa por el cuerpo entero, causando una sensación de placer intenso seguida por una de relajamiento. Cuando el hombre está más excitado, el semen sale del pene (sin embargo, los hombres pueden tener orgasmos sin eyacular). Casi todas las mujeres pueden tener un orgasmo con sólo la estimulación del clítoris.

Puntos difíciles

Todos podemos meternos en problemas en algún momento, a veces porque hemos cometido un error, porque las cosas no están saliendo como esperábamos o porque no sabíamos que queríamos hacer desde el principio.

Los puntos difíciles incluyen:

– Sitios que no pensabas visitar.

– Falta de comprensión mutua.

– Cuando no has escogido al grupo de amigos o la persona adecuados.

– Circunstancias en las cuales estás asustado(a) o las cosas están fuera de tu control.

Tu seguridad

Sentirte seguro a veces puede parecer aburrido, pero andar con cuidado te puede ayudar a prevenir embarazos y enfermedades. También te puede ayudar a tener las amistades y relaciones que desees. Es bueno sentirse seguro, especialmente cuando estás en un lugar donde nunca has estado antes.

Pueda que alguien te pida o espere que tengas relaciones sexuales con alguien con quien no quieras. La persona puede ser demasiado exigente o hasta violentas. Tal vez no conozcas a esta persona. Quizás la conoces muy bien, o hasta sea pariente tuyo. Muchas veces estas personas están en posiciones de poder y pueden tratar de intimidarte, chantajearte o sobornarte para que tengas relaciones sexuales con ellas. Aquello se llama abuso. Lo que te están haciendo puede ser ilegal, pero también puede ser peligroso. Si te encuentras en cualquier problema, busca consejos de una persona de confianza que te pueda apoyar. Esta persona puede ser de tu propia familia o quizás alguien que no sea de tu familia.

Recuerda: no es tu culpa. Tu bienestar sexual no tiene nada que ver con violencia ni con sobornos. Se trata de confianza y placer. Decir “Sí” puede querer decir que sí, pero decir “No” siempre quiere decir que no.