La Comida Basura Afecta Rendimiento de Escolares

Los niños que en el quinto año de primaria se alimentaban frecuentemente con comida rápida se habían retrasado para el tercero de secundaria, señalan investigadores que revisaron unos cuestionarios y las puntuaciones de los exámenes de 8,500 estudiantes de Estados Unidos.

“Los efectos más grandes se hallaron en los niños que reportaron un consumo diario de comida rápida”, apunta Kelly Purtell, líder del estudio y profesora asistente de Ciencias Humanas de la Universidad Estatal de Ohio. “En promedio tenían tres o cuatro puntos menos que los niños que reportaban no haber comido nada de comida rápida en la semana anterior”.

Los investigadores compararon las puntuaciones en los exámenes de lectura, Matemáticas y ciencias en quinto año y en tercero de secundaria y observaron las respuestas de los alumnos a preguntas sobre la comida en una encuesta nacional.

En promedio, las puntuaciones de los exámenes aumentaron entre 16 y 19 puntos según la asignatura. Pero los niños que comían la mayor cantidad de comida rápida tuvieron unos aumentos en las puntuaciones de los exámenes hasta 20% más bajos que los que nunca consumían comida rápida.

El estudio aparece en la revista “Clinical Pediatrics”.

Más de dos terceras partes de los estudiantes encuestados reportaron haber consumido algo de comida rápida. Y uno de cada cinco había tenido al menos cuatro comidas rápidas en la semana anterior, encontró la encuesta.

La proliferación de la comida rápida se correspondió con las puntuaciones de tercero de secundaria, incluso después de que los investigadores tomaran en cuenta la actividad física, el consumo de programas de televisión, los niveles de ingresos y las características de las escuelas, señala la profesora Purtell.La proliferación de la comida rápida ya es preocupante, debido a la epidemia de obesidad en Estados Unidos. Pero el estudio no puede probar que la comida rápida provocara unas puntuaciones más bajas, sólo que ambas cosas se vinculan. Sin embargo, otras investigaciones han relacionado unas dietas ricas en azúcar y grasas con un efecto adverso sobre los procesos de aprendizaje que requieren prestar atención.

Aunque los investigadores no pueden explicar el vínculo con certeza, también es posible que los que acostumbran alimentarse con comida rápida quizá no reciban los nutrientes necesarios para un buen aprendizaje.Los expertos no recomiendan desterrar toda la comida rápida por este informe en particular, pero sí aconsejan la moderación. “Es prematuro suponer que el consumo frecuente de comida rápida dañará el funcionamiento académico posterior”, advierte el doctor Andrew Adesman, jefe de Pediatría del Desarrollo y Conductual del Centro Médico Pediátrico Steven & Alexandra Cohen en la ciudad de Nueva York, quien no participó en el estudio.

La frecuencia en el consumo de la comida rápida se correspondió con las puntuaciones en los exámenes de tercero de secundaria, incluso después de que los investigadores tomaran en cuenta otros factores, como la actividad física.

La proliferación de la comida rápida es preocupante, debido a la epidemia de obesidad en Estados Unidos.