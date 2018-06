La crueldad es la única política de inmigración de Trump

“Cuando los oficiales los separaron, la Sra. L. podía oír a su hija en la habitación contigua gritando frenéticamente que quería quedarse con su madre”, le dijeron sus abogados a un tribunal en febrero. “Nadie le explicó a la Srta. L. por qué se llevaban a su hija o a dónde iría su hija, o incluso cuándo volvería a ver a su hija”.

La Sra. L. pasó los siguientes cuatro meses detenida en un centro de detención del sur de California. Su hija, identificada solo como “S.S.”, fue enviada al otro lado del país a un centro de detención separado en Chicago durante cuatro meses. Funcionarios de EE. UU. Permitieron solo un puñado de breves intercambios telefónicos entre los dos en los próximos meses. Solo después de que la American Civil Liberties Union interviniera en nombre de la Sra. L., con una demanda federal contra varias agencias de inmigración y el Fiscal General Jeff Sessions, el Departamento de Seguridad Nacional devolvió a S.S. a la custodia de su madre.

La ordalía de la Sra. L. es uno de los innumerables ejemplos del sufrimiento innecesario impuesto a los inmigrantes bajo la administración Trump. Mientras que los gobiernos pasados también supervisaron el sistema de inmigración que causaba sufrimiento innecesario, el enfoque de Trump es marcadamente diferente. El trato injusto y dañino ya no es un efecto secundario de estas políticas: es la política en sí misma.

La crueldad es a la vez el medio y el fin. Es el hilo conductor de la estrategia de ICE de infundir terror en las comunidades inmigrantes, el enfoque restrictivo del Departamento de Seguridad Nacional para los refugiados y solicitantes de asilo, la decisión de la Casa Blanca de rescindir el estatus de protección temporal para cientos de miles de inmigrantes establecidos, la decisión de Sessions de reabrir 350,000 casos de posible deportación, y mucho más.

Gran parte de esta crueldad proviene del propio Trump, que llegó al poder con una retórica descaradamente racista hacia los inmigrantes y los no blancos. Al anunciar su campaña en 2015, deshonró a los inmigrantes mexicanos como asesinos y violadores, y más tarde ese año pidió un “cierre total y completo” de la inmigración musulmana. La presidencia no lo cambió. En una reunión con legisladores en enero, se quejó de inmigrantes provenientes de “países de mierda” en África y el Caribe.

Trump se niega a aceptar la responsabilidad por las consecuencias de sus políticas de inmigración. Durante el fin de semana del Día de los Caídos, incluso sugirió que, como los demócratas se oponen a su propuesto muro fronterizo, ellos tienen la culpa de la separación de padres e hijos en la frontera.

Trump tiene razón en que es “horrible”. Pero no es una ley, y los demócratas, que están fuera del poder en Washington, apenas son responsables.

Por el contrario, esta es una política del gobierno de Trump: el Fiscal General Jeff Sessions anunció en mayo que el Departamento de Justicia comenzaría a enjuiciar a todas las personas que crucen ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México. “Si trafican con un niño, entonces vamos a enjuiciarlo, y ese niño será separado de usted, como lo exige la ley”, dijo. “Si no quiere que su hijo se separe, no los traiga de manera ilegal. No es culpa nuestra que alguien haga eso”.

Actualmente hay 10,852 niños migrantes bajo custodia del gobierno sin sus padres, un aumento del 22 por ciento en el último mes. Los funcionarios de inmigración de EE. UU. afirman que la separación familiar es necesaria para evitar la trata de personas, especialmente en los casos en que los padres no pueden demostrar su relación con los niños. Por ejemplo, el gobierno se negó a devolverle a la Sra. L. la Sra. L. de 7 años de edad hasta que la prueba de ADN dio positivo.

Mientras tanto, los niños se colocan en un sistema obscurro e indiferente independientemente de su edad o condición. El Houston Chronicle recientemente describió a Esteban Pastor, un migrante guatemalteco que dijo que vino a los Estados Unidos para ganar dinero para cuidar a su niño enfermo. Los oficiales lo capturaron y enviaron a su hijo a un refugio federal desconocido, y luego lo deportaron tres meses después sin devolver a su hijo, de quien se cree que aún se encuentra “en algún lugar de Texas”.

En su tweet del sábado, Trump sugirió que dejaría de separar familias solo si se promulgan algunas de sus otras políticas de inmigración draconianas. Es el mismo libro de jugadas que usó con DACA, el programa de la era Obama