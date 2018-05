La Invasion de Scooters Electricos y Cómo Hacer Plata Recargandolos

Los scooters eléctricos, conectados a Internet, que transitan por muchas ciudades de los EE.UU. tienen seguidores y detractores pero tal parece que nadie los para y son el futuro del transporte o una molestia pública además de una fuente de ingreso para muchos jóvenes que hacen plata cargándolos por la noche mientras duermen.

Recientementelas scooters, principalmente de tres nuevas empresas, Bird, LimeBike y Spin, han inundado las calles de Austin, Texas; Nashville, Tennessee; Los Angeles; San Francisco; Scottsdale, Arizona; Washington DC. y Atlanta. Las compañías propietarias, que recaudaron $255 millones de capitalistas de riesgo, creen que los scooters son el siguiente paso hacia un futuro multimodal, en el que la persona típica no posee un automóvil, sino que comparte, bicicletas, transporte público y, sí , scooters, para moverse.

¿Cómo funcionan los scooters?

Los scooters conectados a Internet se administran a través de aplicaciones para teléfonos inteligentes. Con Bird, por ejemplo, abres la aplicación para ver un mapa de scooters disponibles cercanos, desde donde puedes seleccionar uno, escanear un código QR en el scooter, tocar “desbloquear” en la aplicación y comenzar tu recorrido. Una vez que te hayas llegado a tu destino – Bird dice que la mayoría de los paseos son menos de 2 millas- encierra el scooter nuevamente. Algunas compañías rastrean los viajes de sus scooters utilizando los rastreadores GPS incorporados, mientras que otros usan el GPS de su teléfono para vigilar las ubicaciones de recogida y devolución de scooters.



¿Dónde hay scooters disponibles?

LimeBike se lanzó en Seattle, pero ahora tiene scooters en docenas de lugares en los EE. UU., Así como en Alemania y Suiza. También opera en alrededor de 20 campus universitarios, incluidas las universidades de Notre Dame, Georgetown y Duke.

El sitio web de Spin dice que está en 18 ciudades de EE. UU. y proporciona un mapa que muestra bicicletas y scooters en California, Colorado, Arizona, Texas, Florida y algunos otros. También está en los campus universitarios, incluidos Duke, La Salle, la Universidad de Washington y Wesleyan.Bird se encuentra predominantemente en el área de la bahía de San Francisco, y no enumera dónde se encuentran sus scooters. Pero según el Instagram de la compañía, tiene bicicletas en Los Ángeles, San Diego, Austin, Texas y Washington DC.

¿Cuales son las normas?

Bird las detalla en su contrato de alquiler y condiciones de servicio, que los usuarios deben aceptar antes de poder utilizar la aplicación. Por supuesto, es una pregunta abierta si los usuarios realmente leen estos acuerdos, por lo que hemos resaltado algunas de las reglas de viaje más específicas de Bird:

Los usuarios deben …

Tener al menos 18 años de edad

Tener una licencia de conducir, aunque esto no está explícitamente en el contrato de alquiler

Use un casco como lo exige la ley

Tenga cuidado con las condiciones climáticas, “incluidas, entre otras, la lluvia, la niebla, la nieve, el granizo, el hielo, el calor o las tormentas eléctricas”, que pueden hacer que sea peligroso utilizar un scooter

Estaciona en un lugar de estacionamiento legal

Viaje solo en “áreas metropolitanas”

Los usuarios no deben …

Lleve cualquier “maletín, mochila, bolso u otro elemento” si impide el funcionamiento seguro del scooter

Bebida y scoot

“Lleve a una segunda persona o niño en un vehículo”

Sabotear con el mecanismo de bloqueo en el scooter

Usa el scooter “para carreras, montando en vehículos de montaña, acrobacias o trucos”

Opere el scooter “en caminos no pavimentados, a través del agua (más allá de la conducción urbana normal) o en cualquier lugar que esté prohibido, sea ilegal y / o sea una molestia para otros”.

Pese más, incluido el equipaje, que 200 libras

¿Cuánto cuestan los paseos en scooter?

La mayoría de los servicios cuestan $ 1 por cada media hora de viaje, y luego varios centavos (generalmente alrededor de $ 0.15) por milla o minuto. Algunos ofrecen tarifas de suscripción mensuales.



Los cazadores de scoorters tambien son un negocio

Los scooters son cargados por una mano de obra contratada. Estas personas son conocidas como “cargadores”, y están creciendo exponencialmente.

Registrarse para convertirse en un cargador no es difícil. A diferencia de Uber o la mayoría de los servicios de viaje compartido, Bird no requiere una verificación de antecedentes o ningún tipo de procedimiento de registro complicado. Se requieren unos pocos pasos simples, como registrar su dirección y proporcionar información personal, información fiscal y de la cuenta bancaria para que pueda recibir el pago mediante depósito directo. Si su solicitud es aprobada, en cuestión de días, Bird le enviará por correo tres paquetes de carga para comenzar. Cargar un scoter no requiere una tonelada de electricidad, por lo que, sin el costo de mano de obra, cargar algunos durante la noche es esencialmente gratis, especialmente si vives en un gran edificio de apartamentos y puedes hacerlo en tu sala de bicicletas.

La recompensa por capturar y cargar estas scooters puede variar entre $ 5 y $ 20, dependiendo de lo difícil que sea localizarlos, y algunas pueden ser realmente difíciles de encontrar. Los cargadores de scooters sa veces los encuentran dentro y debajo de barriles de basura, al costado de un cañón, escondidos entre los arbustos o tirados en las calles.

A medida que los scooters continúan expandiéndose, la carga se ha convertido en una forma popular para que los estudiantes de secundaria, universitarios y jóvenes profesionales ganen dinero fácil. Hay cargadores que pueden hacer $600 en una noche.

¿Por qué los adultos adultos van en scooters?

Algunas personas ven los scooters como una adición útil a las ciudades que luchan por satisfacer las necesidades de tránsito de sus residentes. Los scooters pueden llenar complementar el tránsito de primera y última milla, como llegar a una parada de metro o autobús, o desde un estacionamiento a una oficina. Los scooters también pueden atravesar casi todos los terrenos urbanos y son lo suficientemente ligeros como para ser recogidos y transportados, lo que no se puede decir de la bicicleta típica en un programa de bicicletas compartidas.

¿Son seguros los scooters?

No está claro en todos los casos si los scooters han pasado por el tipo de pruebas rigurosas que otros vehículos motorizados atraviesan para poder circular en las calles de EE. UU. Hay imágenes en la web de scooters que se han roto, presumiblemente a través del uso y desgaste regular.

También hay preocupaciones sobre la seguridad del conductor. Ninguna de las compañías de scooters proporciona cascos para cada viaje (aunque Bird distribuye cascos gratis a las personas que los solicitan en la aplicación). Los scooters pueden viajar alrededor de 15 mph, lo que sería suficiente para causar lesiones si un usuario se cayera, tomara una colina demasiado rápido o fuera atropellado por un automóvil. Pero igual estan circulando por todas partes y aunque muchos son una pesadilla para los automovilistas que ya tienen bastantes problemas con los ciclistas parece ser otro negocio sobre ruedas que nacio con internet.