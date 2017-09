Las Hazañas de Alex Honnold (Video)

Las proesas del escalador Alex Honnold, son imposibles de imaginar para el comun de las personas. Escala sin lazos de proteccion alguna; y su hazaña más grande ha sido escalar The North Face del Half Dome, una roca de 90° en el parque Yosemite de Estados Unidos.

Lo increíble de esta hazaña es que es tan peligrosa, que menos del 1% de las personas que lo intentan con protección, lo logran.

Esto lo convierte a Honnol en la en la única persona en el mundo que lo ha logrado de una manera que cualquiera pensaría sobrenatural.

Alex Honnold saltó a la “fama” en 2007 y 2008 por sus audaces escaladas solo en el Yosemite y Zion. Desde entonces, ha mostrado un gran nivel, con y sin cuerda, y sobre todo, una motivación difícil de igualar. No en vano, lleva ya miles de metros escalados, sólo en Yosemite.

Alex es de un joven que ama su deporte y lo practica con dedicación y humildad es incapaz de alardear de sus logros. Por esos sus amigos lo llaman “no big deal” (no es gran cosa) por que asi se expresa cuando habla de sus hazañas en la intimidad. “Escalé The Rostrum, y luego bajé a almorzar. Después fui y escalé solo el Astroman. Cada uno me tomó una hora.” le dijo a un peridista el escalador.

Lo cierto es que Alex evade la atención que concito por esas increibles escaladas. Él prefiere mencionar el ascenso libre que hizo sobre el muro ‘Salathe’ en ‘El Capitan’; rara vez escalado libremente.

Honnold sigue sorprendiendo al mundo con su hazañas extremas. Recientemente el prestigioso programa de TV “60 Minutes” lo entrevisto e hicieron un espectacular despliegue de camaras para captar sus increibles aventuras en las montañas de Yosemite. Veanlo aca. National Geographics por su parte realizó un documental sobre sus escaladas que incluimos a continuación.