Las Mastectomías Conservan el Pezón sin Cancer

Los cirujanos que realizan mastectomías pueden ofrecer una forma del procedimiento que permite a las mujeres mantener el pezón para usarlo en la reconstrucción del seno.

Ahora, un estudio tranquilizador encuentra que este tipo de mastectomía no aumenta el riesgo de una mujer de recurrencia del cáncer de seno.

“Hay más mujeres que están solicitando una mastectomía que conserva el pezón, porque los resultados estéticos son mejores. Pero los médicos no quieren tomar ningún riesgo con respecto a la seguridad de las pacientes con un cáncer de mama por una mejora estética”, explicó la investigadora principal, la Dra. Barbara Smith, oncóloga quirúrgica y directora del programa del seno del Hospital General de Massachusetts, en Boston.

“Nuestro estudio, que tiene uno de los periodos de seguimiento reportados más largos desde que se hacen mastectomías terapéuticas que conservan el pezón en Estados Unidos, proporciona un respaldo adicional con respecto a que es seguro dejar intacto el pezón durante una mastectomía, con solo unas pocas excepciones”, dijo en un comunicado de prensa de la revista Journal of the American College of Surgeons. Los hallazgos se publicaron en línea el 17 de julio.

La mayoría de las pacientes de cáncer de mama son elegibles para una mastectomía que conserva el pezón, que deja al pezón natural en su lugar. Es algo distinto de una mastectomía estándar, en la que se extirpa todo el seno y toda la piel del seno, incluyendo el pezón.

La mastectomía que conserva el pezón tiene varias ventajas con respecto a la estándar, dijo Smith.

“Con frecuencia, una mujer se siente más completa si mantiene el pezón”, dijo. “No solamente el seno parece más natural después [de la cirugía], sino que una mujer que todavía tiene toda la piel del seno intacta con frecuencia puede optar por una reconstrucción del seno de una sola etapa con un implante, en lugar de necesitar un expansor tisular (un implante de seno inflable) para estirar la piel durante varios meses”.

En el nuevo estudio, el equipo de Smith examinó los resultados de 297 mujeres que se sometieron a una mastectomía que conserva el pezón entre junio de 2007 y 2012. Catorce de ellas tenían cáncer en ambos senos y se les realizó una mastectomía que conserva el pezón en ambos lados, de modo que el número de cirugías fue de 311.

Después de una media de más de 4 años de seguimiento, hubo una tasa de recurrencia del cáncer de mama del 5.5 por ciento. En ninguno de los casos de recurrencia estaban implicados los pezones que se conservaron durante las mastectomías, mostraron los hallazgos.

La tasa de recurrencia del cáncer entre las pacientes de este estudio fue comparable a las tasas observadas con la mastectomía estándar, comentó Smith.

Dos cirujanas del cáncer de mama dijeron que los nuevos hallazgos podrían ayudar a las mujeres a sentirse bien con respecto a la mastectomía que conserva el pezón.

El estudio “anima a las que hemos estado esperando los resultados a largo plazo para incorporar ahora el procedimiento en nuestra práctica”, dijo la Dra. Virginia Maurer, directora de cirugía del seno en el Hospital Winthrop de la NYU, en Mineola, Nueva York. Comentó que el hospital ya ha estado ofreciendo estas cirugías a las mujeres “durante 5 años, con buenos resultados”.

La Dra. Lauren Cassell, jefa de cirugía del seno en el Hospital Lenox Hill, en la ciudad de Nueva York, se mostró de acuerdo en que “las mastectomías que conservan el seno ofrecen a las pacientes un método estético que les permite parecerse más a sí mismas, además de que evitan una operación más para recrear el pezón”.

Pero “las pacientes y los médicos se han mostrado precavidos con respecto al posible riesgo mayor de recurrencia local en el complejo areola-pezón”, dijo Cassell. Pero el estudio de Boston parece haber acabado con esos temores, comentó.