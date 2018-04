Las Mentiras de Trump Sobre el DACA

No está claro si Trump sabe o no que su gestión presidencial es un desastre y si las elecciones de noviembre van a reflejar esa vergonzosa realidad. Pero si asumimos que por lo menos lo intuye se debió haber preguntado: ¿Qué hacer? Y la respuesta no se hizo esperar: atacar a los inmigrantes indocumentados porque eso es música para los oídos de su base; y, en efecto: este fin de semana lanzo un desfile de tweets xenofóbicos acompañado de nuevas mentiras sobre el DACA.

Pero tal parece que ahora ninguno de estos mensajes está funcionando, y, por el contrario, están beneficiando a los demócratas porque Trump le habla solo a su base (evangelistas blancos, zonas rurales, tea party etc.) que últimamente representan a una escuálida porción del electorado nacional en comparación a la mayoría que se inclina cada día que pasa por los demócratas.

El domingo, seguramente se olvidó que estaba frente a una iglesia y declaro, con el cinismo que lo caracteriza, que los indocumentados van a cruzar la frontera para aprovecharse del DACA, lo cual es totalmente falso porque para acogerse al DACA un joven indocumentado tiene que haber ingresado al pais durante o antes del 2007. Ningún inmigrante que cruce la frontera ilegalmente hoy puede participar del programa DACA.

La marcha de inmigrantes centro americanos que actualmente está en México bajo control de las autoridades mexicanas, ocurre todos los anos. La mayoría busca refugio político para huir de la violencia de los piases centro americanos especialmente Honduras. Una minoría puede intentar ingresar ilegalmente pero las estadísticas demuestran que el número de ingresos ilegales por la frontera ha bajado a niveles muy por debajo que el de los últimos dos años. No se trata pues de una invasión de indocumentados a la frontera como Trump y Fox news lo anunciaron.

Trump culpo a los Demócratas del fracaso de las negociaciones para proteger a los Dreamers. Como es de conocimiento público, Trump anuncio el mismo día que cancelo el DACA que estaba dispuesto a aceptar cualquier propuesta del congreso para proteger a los Dreamers e incluso dijo que estaba dispuesto a darles una vía para la ciudadanía. Días después cuando una comisión bipartidaría le presentó una propuesta en este sentido Trump cambio de opinión e hizo lo imposible para boicotear un acuerdo bipartidario sobre los Dreamers. Secuestro el DACA para conseguir sus demandas. Entre otras de sus bufonadas presento una lista de demandas que ni los demócratas ni los republicanos aceptaron. Una de ellas por cierto fue la construcción del tristemente célebre Muro fronterizo que nadie quiere ni siquiera escuchar. Estaba claro que las maniobras de Trump, asesorado por el xenofóbico Stephen Miller, que funge de asesor político en la Casa Blanca, apuntaban a eliminar definitivamente el DACA tal como Trump lo anuncio al inicio de su campana electoral.

Por otro lado esta demostrado que después de los recortes de los impuestos para los ricos y la aprobación del presupuesto, que dicho sea de paso, incluyo muy poco de los proyectos de Trump y que en realidad beneficio más a los proyectos de los demócratas, los republicanos no tienen intención de embarcarse en ningún otro proyecto legislativo. Por lo tanto Trump no tiene que venderle a su base.

Mientras tanto el DACA está vivo, a pesar de las maniobras y la crueldad de Trump, y su suerte se decidiría en las cortes, muy probablemente después de las elecciones de noviembre.