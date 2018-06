Los peligros de la grasa del vientre

Si no hace nada para proteger su salud, pare lo que esta haciendo y mídase la cintura. El resultado sera mucho más importante y tiene implicaciones mucho más graves de lo que Ud. se imagina. Por lo general, si su cintura mide 35 o más pulgadas para las mujeres o 40 o más pulgadas para los hombres, es probable que esté albergando una cantidad potencialmente peligrosa de grasa abdominal.

La grasa subcutánea que se esconde debajo de la piel en los muslos, las nalgas o la parte superior de los brazos puede ser estéticamente embarazoso, pero es inofensiva. No así la grasa del vientre más profunda, la grasa visceral que se acumula alrededor de los órganos abdominales, es metabólicamente activa y esta relacionado con una serie de riesgos graves de enfermedades cardíacas, cáncer y demencia.

Ni siquiera tiene que tener sobrepeso u obesidad para enfrentar estos peligros si tiene exceso de grasa dentro del abdomen. Incluso las personas de peso normal pueden acumular cantidades nocivas de grasa oculta debajo de la pared abdominal. Además, no se trata de grasa que puede arrojar simplemente tonificando los músculos abdominales con ejercicios como sentadillas. La pérdida de peso a través de una dieta saludable y ejercicio (actividades como caminar y entrenamiento de fuerza) es la única forma infalible de deshacerse de él.

Segun Jane E. Brody especialista en salud del New York times: “Hasta la mitad de la vida, los hombres generalmente albergan un mayor porcentaje de grasa visceral que las mujeres, pero el patrón generalmente se revierte a medida que las mujeres pasan la menopausia. Pocas mujeres parecen escapar de una expansión de la cintura en la mitad de la vida a medida que la grasa corporal se redistribuye y la grasa visceral empuja hacia afuera nuestros vientres. Una persona puede pesar menos que cuando tenía los 13 años, pero su cintura es mucho más grande”.

He aquí por qué las células de grasa visceral son tan importantes para su bienestar. A diferencia de las células en la grasa subcutánea, la grasa visceral es esencialmente un órgano endocrino que secreta hormonas y una serie de otros químicos vinculados a enfermedades que comúnmente afectan a los adultos mayores. Una de esas sustancias se denomina proteína 4 de unión al retinol (RBP4) que se encontró en un estudio de 16 años de enfermeras para aumentar el riesgo de desarrollar enfermedad coronaria. Este riesgo probablemente se deba a los efectos nocivos de esta proteína sobre la resistencia a la insulina, el precursor de la diabetes tipo 2 y el desarrollo del síndrome metabólico, un complejo de factores de riesgo cardíaco.

Un estudio titulado Million Women realizado en Gran Bretaña demostró un vínculo directo entre el desarrollo de la enfermedad coronaria y un aumento en la circunferencia de la cintura durante un período de 20 años. Incluso cuando se tuvieron en cuenta otros factores de riesgo coronario, las probabilidades de desarrollar una enfermedad cardíaca se duplicaron entre las mujeres con la cintura más grande. Cada dos pulgadas adicionales en el tamaño de la cintura de las mujeres elevaron su riesgo en un 10 por ciento.

Según Brody: “El riesgo de cáncer también aumenta con la grasa del vientre. Las posibilidades de contraer cáncer colorrectal casi se duplicaron entre las mujeres posmenopáusicas que acumulan grasa visceral, según un estudio coreano. El riesgo de cáncer de mama también aumenta. En un estudio de más de 3.000 mujeres premenopáusicas y posmenopáusicas en Mumbai, India, aquellas cuya cintura era casi tan grande como la cadera enfrentaron un riesgo de tres a cuatro veces mayor de tener un diagnóstico de cáncer de mama que las mujeres de peso normal”.

Un estudio holandés publicado el año pasado relacionó tanto la grasa corporal total como la grasa abdominal con un elevado riesgo de cáncer de mama. Cuando las mujeres en el estudio perdieron peso -alrededor de 12 libras en promedio- los cambios en los biomarcadores del cáncer de mama, como el estrógeno, la leptina y las proteínas inflamatorias, indicaron una reducción en el riesgo de cáncer de mama.

Dado que dos tercios de las mujeres estadounidenses tienen sobrepeso u obesidad, la pérdida de peso puede ser la mejor herramienta para reducir la alta incidencia de cáncer de mama en este país.

Quizás lo más importante con respecto a la cantidad de personas, familias y el sistema de atención médica es el vínculo entre la obesidad abdominal y el riesgo de desarrollar demencia décadas más tarde. Un estudio de 6.583 miembros de Kaiser Permanente del norte de California que fueron seguidos durante un promedio de 36 años encontró que aquellos con la mayor cantidad de obesidad abdominal en la mediana edad tenían casi tres veces más probabilidades de desarrollar demencia tres décadas más tarde que aquellos con la menor grasa.

Brody afirma que: “Tener un abdomen grande aumentaba el riesgo de demencia en las mujeres, incluso si tenían un peso normal en general y carecían de otros riesgos para la salud relacionados con la demencia, como enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular y diabetes”.

Entre otros problemas médicos relacionados con la grasa abdominal se encuentran la resistencia a la insulina y el riesgo de diabetes tipo 2, función pulmonar comprometida y dolores de cabeza por migraña. Incluso el riesgo de asma se eleva por el sobrepeso y especialmente por la obesidad abdominal, según un estudio de 88,000 maestros de California.

Sobre todo, según los hallazgos entre más de 350,000 hombres y mujeres europeos publicados en The New England Journal of Medicine, tener una cintura grande puede casi duplicar el riesgo de morir prematuramente, incluso si el peso corporal en general es normal.

Todo lo cual plantea la pregunta: ¿cuál es la mejor manera de eliminar grasa abdominal y, lo que es más importante, cómo evitar la acumulación de grasa?

Lo más probable es que haya visto periódicamente anuncios en Internet sobre formas aparentemente mágicas de reducir la grasa abdominal. “Antes de botar su dinero Brody afirmar que, “no se ha demostrado científicamente que ninguna píldora o poción disuelva la grasa abdominal. Tienes que trabajar en eso. Y eso significa evitar o limitar drásticamente ciertas sustancias en su dieta, controlar la ingesta calórica general y participar en ejercicios que queman calorías”.

Quizás el peor ofensor es el azúcar, todas las formas y especialmente la fructosa, que constituye la mitad de la sacarosa y el 55 por ciento del jarabe de maíz con alto contenido de fructosa. Una de las mejores formas de reducir el consumo de azúcar es dejar de beber refrescos y otras bebidas dulces, incluidos los jugos de frutas. Limitar el consumo de alcohol, que puede suprimir la quema de grasa y agregar calorías nutricionalmente vacías, y evitar los carbohidratos refinados como el pan blanco y el arroz blanco también son útiles.

Asegúrese de que su dieta contenga cantidades adecuadas de proteínas y fibra dietética, incluidos vegetales, frijoles, guisantes y granos integrales.

Brody recomienda que “duerma lo suficiente, al menos siete horas por noche. En un estudio de 68,000 mujeres seguidas durante 16 años, las que dormían cinco horas o menos tenían un tercio más de probabilidades de ganar 32 libras y finalmente, muévete más. En un importante estudio nacional, la inactividad estaba más relacionada con el aumento de peso y la obesidad abdominal que la ingesta calórica”.