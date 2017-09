¿Podrá New York Afrontar los Desastres Naturales del Milenio? (Fotos)

50 mil millones de dólares en daños http://solucionesmagazine.com/wp-content/uploads/bfi_thumb/sandy21-30jhqyrpvaq868zwa0bw96.jpg

'Sandy' no fue un huracán sino una potente tormenta tropical

La dimensión de la catástrofe era peor de lo anticipado

Vientos racheados de hasta 130 kilómetros atacaron New York

El agua del mar irrumpió en los pasillos y túneles del metro

Andrea Dresch, 13, fue desenterrada de entre los escombros de su casa en Staten Island.

36,000 personas han pedido ayuda a FIMA

Dos niños fueron arrancados de los brazos de su madre por el agua y desaparecieron.

Una mujer se electrocutó al pisar un cable eléctrico.

Una adolescente murió cuando la tormenta se tragó su casa.

Un padre y su hijo se ahogaron en el sótano de su casa

Cuomo "N.Y. no está habilitada para afrontar los desastres naturales del nuevo milenio"

El gobernador de New York, Andrew Cuomo, reconoció en una oportunidad que la megalópolis, de ocho millones de habitantes, que no es más que islas en el océano vinculadas con puentes y túneles, no está habilitada para afrontar los desastres naturales del nuevo milenio, del tipo huracán Sandy.

“Nueva York no está preparada para afrontar semejantes calamidades, dado que se construyó en otras condiciones climáticas. Lo que estamos presenciando hoy son resultados del calentamiento global, somos azotados por una tempestad tras otra. Es como si la madre naturaleza nos estuviera llamando a la puerta, anhelando comunicar algo importante”, señaló el político en una alocución televisiva.

Los expertos en climatología se muestran más comedidos, a pesar de haber señalado la existencia de formas híbridas de “huracano-tempestades” como consecuencia del calentamiento global en el Atlántico. En el momento de la formación de ‘Sandy’ la temperatura del océano Atlántico era cinco grados de la escala Fahrenheit más alta que la habitual, lo que en teoría pudo haber aumentado en un 10% la potencia del huracán.

Las hielos árticos se están derritiendo y a una velocidad bastante más rápida que la pronosticada por los expertos de la ONU. De modo que podrían hacerse realidad los vaticinios más sombríos, consistentes en que Nueva York desaparecería en un futuro bajo el agua quedando inundada más o menos hasta el nivel de la antorcha de la Estatua de la Libertad.

