Nicolas Tesla Fue el Verdadero Visionario no Edison

Los inventos que cambiaron el mundo hicieron de Nikola Tesla una celebridad en su propio tiempo, pero algo de otro mundo lo hace trascender su era y seguir siendo un faro perpetuo para nuestra civilización 70 años después de su muerte.

Ahora es una estrella del rock inmortal, un icono para los multimillonarios, cyberpunks, artistas y inventores “fabricantes” que todavía están jugando con las máquinas cotidianas en sus sótanos y garajes. Los diseñadores de motores de búsqueda, czares de energía, músicos, artistas y creadores de todo el mundo sienten su influencia. Es nuestro Leonardo, el Shakespeare de la invención.

Un auto, una banda de rock y una unidad de medición magnética han sido nombrados después de Tesla. Usted puede hablar con cualquier persona que ha visto a un científico loco en obras de ficción o película de terror y le contara que vio la bobina de Tesla que impulsa la electricidad como una tela de araña dinámica de electrones.

Tesla es santo patrón de la tecnología actual, pionero. Un profeta deshonrado en su tiempo, pero reverenciado en el nuestro. Para algunos de sus seguidores, es como si Tesla nunca hubiera muerto.

Tesla rompió las reglas para convertirse en uno de los inventores más exitosos de todos los tiempos. Llamar a Tesla sólo un inventor, sin embargo, es subestimar su comprensión profunda de cómo la energía, la ciencia y la paz mundial podrían coexistir. Su mente fue ardiendo con poderosas ideas que han resonado y amplificado desde su fallecimiento en 1943. Ahora es visto como un visionario que quería usar la tecnología con la paz mundial.

Pocos de los pares de Tesla han atraído tal devoción, lo que lo convierte en un objeto de veneración y de culto.

Los New Agers insisten en que habló con mundos extraterrestres (o era un alienígena), mientras que los teóricos de la conspiración piensan que su idea de un “rayo de la muerte” que podría hacer estallar los aviones fuera del cielo fue desarrollada por el Pentágono. Es un secreto guardado para casi 70 años. Con el tiempo, la tecnología de Tesla ha sido culpada por todo, desde la destrucción de los bosques de Siberia hasta el huracán Katrina.

Hoy, hay pocas marcas más fuertes, más sexys que Tesla. En nuestros días, los logros de Tesla han venido a eclipsar a los de su némesis Thomas Edison, quien trabajó maniaticamente, y fracasó completamente sin derrotar el sistema operativo de Tesla para la red eléctrica global (corriente alterna). Y sin embargo, para todo el estatus cinetífico y apesar de toda la relevancia de sus invenciones en nuestras vidas, es Edison quien sigue siendo recordado como un héroe americano.

A diferencia de Edison, Tesla era quimérico; Es decir, era como la antigua bestia mítica que era parte de león, dragón y serpiente. (En el mito griego, el monstruo es asesinado por el héroe Bellerophon, que cabalga Pegasus, pero luego cae del caballo alado.) Metafóricamente, convertirse en quimérico es encarnar diferentes tipos de creatividad humana; La transformación quimérica es lo que Tesla nos mostró, que sufrió muchas pruebas de fuego mientras se transformaba de un ingeniero eléctrico que arreglaba los primeros proyectos de Edison al pensador sistémico que estaba soñando soluciones para la energía limpia universal y la paz mundial. Un innovador disruptivo, él marcó el tono para las generaciones

¿Qué ofrece Tesla para la economía global de hoy? El inventor miró el cambio de sistemas enteros. ¿Cómo podemos mover más eficientemente la energía y la información? Recuerdemos que la red eléctrica es anticuada y basada en una tecnología centenaria.

¿Qué pasa con el proceso creativo necesario para provocar la innovación disruptiva? Tesla nos mostró que necesitamos visualizar lo que necesitamos hacer, luego dibujar o animar diseños y hacer modelos – y juguetear con ellos.

El fracaso, por cierto, es una parte clave del proceso de aprendizaje, algo que no aceptamos con demasiada facilidad en la cultura occidental.

El movimiento Maker Faire, por ejemplo, está promoviendo este proceso a través de la impresión tridimensional, la robótica y la codificación. He estado en varios Maker Faires y me encanta la forma en que los niños entran y juegan con las cosas para ver cómo funcionan. Ese es el futuro de la innovación, no enseñar manualmente a las pruebas estandarizadas, ofreciendo más presentaciones de PowerPoint o estudiantes de intimidación para obtener calificaciones perfectas.

Por supuesto, casi todos los sistemas importantes están en proceso de reinvención, que es un componente clave de la máquina creativa de Tesla. Romperlo, reconstruirlo, hacerlo mejor. Esto se aplica a todo, desde el transporte urbano hasta las maquinarias políticas que necesitan ser reestructuradas para proporcionar una prosperidad ampliamente compartida y una economía espiritual. Es una innovación parecida a Tesla que engendrará un capitalismo más compasivo y nuevos sistemas políticos.

Este es un extracto del nuevo libro de John Wasik, “Lightning Strikes: Lecciones intemporales en la creatividad de la vida y el trabajo de Nikola Tesla” (Sterling, 2016)