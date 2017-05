Ocho Vasos de Agua al Día

Del total de nuestro peso corporal, las tres cuartas partes están formadas por agua. De ahí que el hecho de reponer el líquido que perdemos a lo largo del día para rehidratarnos resulte absolutamente fundamental. Pero ¿cómo hacerlo correctamente? Para ellos tal vez convendría empezar por desmontar algunos de los falsos mitos relacionados con el consumo de agua:

Cuanta mas Agua Mejor

Indudablemente, el agua no sólo es necesaria sino absolutamente imprescindible (una persona no puede sobrevivir sin ella más de seis o siete días). Lo que ocurre es que, si bien el defecto es perjudicial también lo es el exceso: cuando no se requieren tales cantidades, se puede correr el riesgo de perder sales minerales esenciales para el organismo, entre ellas el potasio.

Ocho Vasos al Dia

Es cierto que la recomendación genérica para un adulto viene a ser de dos a dos litros y medio de agua al día (unos ocho vasos de agua) pero hay que tener muy presente que esta cantidad variará en función de distintos factores: el ejercicio físico (las necesidades de agua serán mayores); el clima (si es muy cálido aumentará la transpiración y la pérdida de agua con lo que también la cantidad ingerida deberá ser mayor); el sexo (los hombres tienen más agua que las mujeres) o la edad (a medida que vamos cumpliendo años la cantidad de agua en el organismo disminuye). Así, un buen indicativo para saber si estamos ingiriendo la cantidad adecuada de líquido será la orina: si tiene un color claro y su olor no es especialmente fuerte significará que estamos bien hidratados.



El Agua Adelgaza

Como tal no tiene poder adelgazante. Pero es cierto que ayuda a saciar el apetito, a regular el tránsito intestinal, a facilitar el proceso de digestión, a metabolizar la grasa acumulada y a eliminar toxinas de forma muy eficaz. Por lo tanto, se convierte en un elemento clave en los problemas de sobrepeso.

Solo el Agua Hidrata el Organismo

Éste también se vale de otras bebidas que la contienen (infusiones, zumos, refrescos…), así como del agua que forma parte de los alimentos (son especialmente ricos en ella las frutas y los vegetales), o el agua que se libera en el proceso de combustión de los alimentos.



Agua con y sin Sed

No sentir la sensación de sed no significa necesariamente estar correctamente hidratado. Por eso, incluso sin percibir esa apetencia de beber (y, como decimos, siempre sin abusar) es preciso tomar agua. Máxime en situaciones de altas temperaturas o gran esfuerzo físico, con el fin de no deshidratarse.