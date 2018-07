Ojo con la Cirugía Laser

Los avisos publicitarios afirman que la cirugía Lasik puede “reducir o eliminar la dependencia a los anteojos o lentes de contacto” y que “la visión mejora casi de inmediato”. Sin embargo, no se hace mucha publicidad de los inconvenientes.

Más del 50 por ciento de los estadounidenses que se sometieron a una cirugía Lasik u otra cirugía láser de corrección de la vista aún necesita usar anteojos, por lo menos algunas veces. Son comunes los efectos secundarios como ojos secos, ver halos, destellos y resplandores alrededor de las luces. Estos resultados provienen de una encuesta del Centro Nacional de Investigación de Consumer Reports que se realizó a 793 adultos que se sometieron a una cirugía de corrección de la vista a partir de 2001.

Aunque el 80 por ciento de los encuestados dijo estar muy satisfecho con la cirugía, los resultados de la encuesta señalan la necesidad de expectativas realistas.

Entre las principales razones para someterse a la cirugía (los encuestados pudieron mencionar más de una) tenemos: el 61% dijo estar cansado de usar anteojos; el 52% dijo que deseaba poder ver el reloj de cabecera en la mañana; el 38% dijo que los lentes de contacto eran incómodos y difíciles de cuidar. Sin embargo, luego de someterse a la cirugía, el 55% aún necesitaba usar anteojos o lentes de contacto por lo menos algunas veces. Y de aquellos a quienes les costaba ver el reloj de cabecera, sólo el 36% tuvo pocos problemas o ninguno para verlo después de la cirugía.

Si está interesado en una cirugía láser ocular, encuentre información básica en www.fda.gov (busque “lasik”). Converse con otras personas que se han sometido a la cirugía y hágase las siguientes preguntas:

¿Soy un buen candidato?

Su visión ha debido ser estable durante el último año. Debe tener por lo menos 18 años y no estar embarazada ni en periodo de lactancia. No debe sufrir de ninguna enfermedad que impida la cicatrización (por ejemplo, diabetes) o tomar medicamentos que lo hagan. No se someta a la cirugía si padece de ojos secos. Las personas que sufrían de miopía antes de la cirugía estuvieron ligeramente más satisfechas con los resultados que las personas que al principio tenían hipermetropía o astigmatismo.

¿Cuáles son mis opciones?

En la cirugía Lasik, queratomileusis in situ asistida por láser (laser-assisted in situ keratomileusis, Lasik), se corta y se levanta una capa de la superficie de la córnea; con el rayo láser se da nueva forma a la córnea subyacente, y se regresa la capa a su lugar. La recuperación es generalmente la más rápida. En la queratectomía fotorrefractiva (photorefractive keratectomy, PRK), el cirujano retira capas de tejido de la capa externa de la córnea antes de darle nueva forma. Generalmente, se aconseja la PRK a personas con córneas delgadas. En cambio, en la cirugía queratomileusis epitelial con láser (laser epithelial keratomileusis, Lasek), la superficie externa se desprende antes de utilizar el láser, y luego se vuelve a colocar.

¿Mi seguro cubrirá los gastos de la cirugía?

Quizás no, porque la cirugía es optativa, pero consúltelo con su compañía de seguros. Muchos centros de cirugía Lasik ofrecen descuentos. Los costos varían ampliamente. El precio estándar a nivel nacional para ambos ojos, con cualquier descuento, es de aproximadamente $3,314.

¿Cómo encuentro un buen cirujano?

Busque un oftalmólogo acreditado por la Junta Estadounidense de Especialidades Médicas que haya realizado varias veces el procedimiento que tiene planeado. Los encuestados se mostraron más contentos en los casos en que sus doctores se reunieron con ellos antes y después de la cirugía, registraron su historial médico y medidas de la vista (grosor de la córnea, tamaño de la pupila, producción lagrimal), y les explicaron en detalle los riesgos y beneficios. Escoja con cuidado: la satisfacción respecto al cirujano, más que el lugar de la cirugía, fue lo que pronosticó la satisfacción general.

