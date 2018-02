Pelé: “Neymar está listo para ser el líder de Brasil”

Cuando todavía era un niño y la gente comenzó a llamarlo ‘Pele’, Edson Arantes do Nascimento lloró por el apodo durante meses. Ni por un minuto imaginó que esas dos sílabas se convertirían en sinónimos internacionales de la grandeza del fútbol.

“Mi padre me había nombrado Edson después de Thomas Edison, el gran inventor. ¡Y estaba realmente orgulloso de eso! No quería tener nada que ver con Pelé “, se rió entre dientes. Sin embargo, encontró una manera de canalizar esta furia a un efecto devastador en el campo de fútbol y, en poco tiempo, se había convertido en uno de los futbolistas más reconocidos del planeta.

Varias décadas más adelante, y con tres medallas de ganador de la Copa Mundial en su haber, O Rei parece haber hecho las paces con su apodo. “Es corto, se queda en las mentes de las personas fácilmente”, admitió, mientras miraba hacia atrás sobre sus logros personales en el fútbol.

Puede haber perdido un metro de su ritmo desde su apogeo, pero la compañía de Pele sigue siendo tan cálida y atractiva como siempre. Nos habló sobre sus primeros días y los desafíos que enfrentó en el equipo nacional, sus metas más memorables, la superestrella actual de Brasil, Neymar, y lo que le espera a La Seleção en la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018.

FIFA.com: a los 77 años, tu nombre sigue siendo sinónimo de la Copa Mundial de la FIFA. ¿Puedes resumir lo que este torneo ha significado para ti en los últimos años?

Pelé: ¡Tienes toda la razón, tengo tantas historias de la Copa Mundial que contar! Nunca tuvimos todo a nuestra manera en esos torneos, pero siempre salimos en la cima. 1958 fue un sueño: yo todavía era un niño, y nadie pensó que pudiéramos llegar hasta el final. Solían interrogar a Vicente Feola, preguntándole cómo esperaba ganar la Copa del Mundo en Suecia con un jugador de 17 años en el equipo. ¡Pero lo hicimos! Luego, en 1962, cuando Brasil estaba en buena forma, recuperé una lesión, pero aún así logramos ganar el torneo. En Inglaterra, rompí mi menisco y nos quedamos cortos. Pero jugué todos los juegos en 1970. Completó un ciclo perfecto para mí: comencé y terminé como campeón.

En esa final contra Suecia en 1958, anotaste un gol legendario después de pasar el balón por encima de la cabeza del defensor en el área. ¿En qué momento exacto te vino ese movimiento?

Estaría mintiendo si dijera que todo fue planeado previamente (risas). Fue espontáneo. Afortunadamente, esa fue una de mis fortalezas como jugador: la improvisación, la capacidad de inventar cosas de primera mano. Justo en ese momento, tuve que actuar rápidamente. Logré controlar la pelota en mi pecho pero, dado que el defensor venía a presionarme con su pierna levantada, tuve que darle la vuelta. Vino de Dios. ¡No tuve tiempo para pensarlo!

Por el contrario, tu gol de cabeza contra Italia en la final de México 1970 fue un final clásico goleador.

Solíamos trabajar en eso en el entrenamiento. No todo el movimiento, obviamente, pero definitivamente el posicionamiento. Tuvimos un saque de banda y sabíamos que, en lugar de inclinarnos hacia la pelota como la mayoría de los jugadores, deberíamos ir al otro lado y esperar. Cuando el movimiento bajó por el flanco izquierdo, esperé un poco más atrás a la derecha. Rivelino y yo combinamos para eso. Al final, sucedió por casualidad, pero trabajamos un poco.

¿Puedes recordar el encabezado en sí?

Por supuesto. Era algo que corría en la familia. Mi padre, que también era futbolista, anotó muchos goles con su cabeza. Siempre quise emularlo. Nunca fui particularmente alto, pero tenía buena fuerza en mis piernas. Mi padre siempre solía decirme: “La mayoría de los jugadores cierran los ojos cuando dirigen la pelota. Cuando la pelota se acerque a ti, abre bien los ojos y elige dónde quieres colocarla. “Trabajé mucho en eso y, en consecuencia, anoté muchos goles de esa manera. ¡Tienes que abrir los ojos y dirigir la pelota hacia abajo!

¿Será Neymar quien lleve a Brasil a la cumbre?

Neymar ha cambiado la forma en que juega con el equipo nacional. Él tuvo que hacerlo. En su club, estaba jugando como un atacante de punta izquierda, mientras que para Brasil, juega más al centro, como un 10 más tradicional. Eso es difícil, pero ha logrado adaptar su juego. Si miras alrededor del mundo, los que se destacan son Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar. No hay otras superestrellas. Lo importante es que el equipo nacional esté bien organizado como grupo porque ya no tienen tres o cuatro jugadores principales para cada posición. Lo mismo puede decirse de Alemania, cuyo énfasis está más en lo colectivo. Antes, eran los individuos quienes más importaban, pero ha cambiado mucho. Es todo muy similar en estos días.



¿Te mira como si estuviera listo para ser el líder de este equipo?

Él está listo, sí. Puede encontrar que el cambio táctico de su club a la selección nacional no es sencillo, pero Neymar es el jugador clave de Brasil. Él tiene que prepararse para eso. Y yo iría más lejos: para mí, técnicamente, ya es el mejor jugador del mundo. Estoy absolutamente seguro de eso.