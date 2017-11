Perú se Clasifica a la Copa Mundial Después de 35 Años

Después de casi tres años de feroz competencia, 871 partidos jugados, 2454 goles marcados y 2965 tarjetas amarillas, la espera ha terminado: la clasificación para la Copa del Mundo ha llegado a su fin y ahora sabemos quién competirá el próximo verano por el codiciado trofeo.

El jueves, Perú se convirtió en el ultimo equipo en asegurarse un lugar en la Copa Mundial gracias a una victoria por 2-0 sobre Nueva Zelanda en el partido de vuelta de los playoffs, asegurando la clasificación para La Blanquirroja por primera vez desde 1982.

Tal fue la magnitud de las celebraciones en Lima cuando Jefferson Farfan puso al Perú 1-0, un detector de terremotos en la ciudad se activó en el momento exacto del gol.

“Volveremos a aclarar”, escribió la página oficial de sismología de Chile, “se activó una alerta de terremoto debido a la vibración subterránea generada por los aficionados”.

Además de los temblores, ha habido muchas sorpresas y muchas lágrimas en el camino a Rusia, pero ¿quién está adentro y quién no? ¿Quienes son los favoritos y qué podemos esperar en Rusia 2018?

A Rusia con amor

Treinta y dos equipos tomarán parte en Rusia 2018. Los anfitriones ya tenían garantizado un lugar, pero los otros se han reducido, gracias a una ardua travesia por la calificación, de 209 naciones al comienzo de la calificación a 31.

Muchos de los países líderes de Europa estan adentro. Los cuatro veces ganadores de la Copa Mundial, Alemania, los ex campeones Francia, Inglaterra y España y la campeona de la Eurocopa 2016, Portugal estará entre los favoritos. A ellos se une Bélgica, con 4,3 goles por partido promedió la mayor cantidad de goles anotados en la calificación: Suiza, Croacia y Dinamarca.

Y no nos olvidemos de Islandia, un país con una población de solo 335,000 habitantes, que se convirtió en el país más pequeño en clasificar para una Copa del Mundo.

Egipto, Marruecos, Nigeria, Senegal y Túnez son los clasificatorios de África, mientras que Australia, que anotó 48 goles en la fase de clasificación, que fue más que cualquier otro país, ha terminado, junto con otros clasificados asiáticos como Irán, Japón, Corea del Sur y Arabia Saudita.

Sudamérica está representada por Brasil, Argentina, Colombia, Uruguay y Perú, mientras que Costa Rica, México y Panamá son los asignados a América del Norte, América Central y el Caribe.

Los clasificado para la Copa Mundial son:

Europa: Russia Belgium England France Germany Iceland Poland Portugal Serbia Spain Switzerland Croatia Sweden Denmark

Africa: Egypt Morocco Nigeria Senegal Tunisia

South America: Argentina Brazil Colombia Uruguay Peru

Asia: Iran Japan South Korea Saudi Arabia Australia

North and Central America and the Caribbean: Costa Rica Mexico Panama