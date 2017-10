La depresión es más que sentirse triste o tener un mal día. Las personas con depresión suelen sentirse desanimadas, tristes o melancólicas, y tienen otros síntomas como:

Sensación de tristeza todo el tiempo

Falta de deseo de hacer las cosas que solían ser divertidas

Irritabilidad, frustración rápida e inquietud

Cambios en el patrón del sueño: dificultad para conciliar el sueño o para dormir continuamente, despertar muy temprano, dormir demasiado

Comer más o menos de lo habitual

Dificultad para pensar

Cansancio, incluso después de dormir bien

Desvalorización

Pensamientos sobre la muerte y sobre hacerse daño

Debe considerar ver a un médico o un profesional de salud mental‚ especialmente si estos problemas interfieren con su vida si:

Tiene 5 o más de los síntomas de la lista anterior.

Estos síntomas duran 2 semanas o más.

¿Cuál es la causa de la depresión?

Hay muchas cosas que pueden aumentar las probabilidades de que una persona tenga depresión. Todos somos diferentes, pero hay algunas cosas comunes que pueden conducir a una depresión:

Alto nivel de estrés

Pasar por un evento difícil de la vida

Un gran cambio, aunque haya sido planeado

Un problema médico

Tomar un medicamento con efectos depresivos conocidos

Usar alcohol o drogas

Tener familiares que hayan tenido depresión



¿Cómo se diferencia la depresión de la tristeza?

Todas las personas tienen días de desánimo en los que se sienten tristes. La tristeza se puede transformar en depresión‚ pero la depresión y la tristeza se diferencian en varios aspectos:

Duración: La depresión se siente todos los días (o la mayoría de los días) y dura al menos 2 semanas; generalmente, dura más tiempo.

Intensidad de los síntomas (cuánto interfieren en la vida): La depresión interfiere con las cosas que tiene que hacer (como trabajar o las obligaciones familiares) y puede impedirle que haga las cosas que desea hacer.

¿Cómo se distinguen los síntomas de abstinencia del cigarrillo?

Los cambios de humor son comunes después de dejar de fumar. Puede sentirse irritable‚ inquieto, desanimado o melancólico. Los cambios de humor por dejar de fumar (síntomas de abstinencia) suelen mejorar en 1 a 2 semanas y no son tan graves.

Si cree que se siente muy desanimado después de dejar de fumar, debe hablar de eso con amigos y familiares, y también llamar a su médico. También debe hacerlo si tiene algunos de los síntomas mencionados en la lista anterior.

¿Quién sufre depresión?

Generalmente‚ 1 de cada 6 adultos padecerá de depresión en algún momento de su vida. La depresión afecta aproximadamente a 15 millones de adultos norteamericanos todos los años. Cualquiera se puede deprimir. La depresión puede ocurrir a cualquier edad y a cualquier tipo de persona. Su raza, grupo étnico o nivel de ingresos no cambian su probabilidad de tener depresión. Pero algunos tipos de personas parecen tener más tendencia a la depresión que otros. Por ejemplo:

Las personas que fuman

Las personas con problemas médicos

Las personas que están estresadas

¿Por qué la depresión es más común en personas que fuman?

Nadie sabe por qué las personas que fuman tienen más tendencia a la depresión que las que no fuman, pero hay algunas pistas. Las personas que tienen depresión pueden fumar para sentirse mejor. O las personas que fuman pueden tener depresión más fácilmente porque fuman. Hay otras ideas que también son posibles. Se necesitan más investigaciones para saber con seguridad. Independientemente de la causa‚ hay tratamientos que funcionan tanto para la depresión como para los síntomas de la abstinencia del cigarrillo.

Si me siento deprimido después de dejar de fumar, ¿debo empezar a fumar otra vez?

¡No! Busque formas de obtener ayuda para su depresión. Fumar no trata la depresión. Recuerde que fumar se relaciona con muchos problemas graves de salud tanto para las personas que fuman así como para quienes los rodean. Encontrar maneras de ayudarlo a combatir la depresión y dejar de fumar es lo mejor que puede hacer.

¿Cuánto dura?

Cada persona es diferente. Para algunas personas sólo dura algunas semanas‚ para otras, si no reciben tratamiento puede durar muchos meses. Para muchas personas, la depresión es sólo un problema en momentos realmente estresantes, como un divorcio o la muerte de un ser querido. Para otras personas, la depresión va y viene durante toda su vida.

Pero para ambos grupos de personas hay tratamientos que pueden ayudar a disminuir los síntomas y acortar la duración de los síntomas.

¿Vale la pena recibir tratamiento para la depresión?

¡Sí! El tratamiento casi siempre ayuda a disminuir los síntomas y acortar la duración de la depresión. Un problema común es que muy pocas personas reciben ayuda. Muchas personas creen que la depresión no es un problema real‚ no puede ser tan grave‚ o es un signo de que no son lo suficientemente fuertes para enfrentar la vida. Nada de eso es cierto.

Usted no tiene que sentirse avergonzado de hablar abierta y honestamente sobre sus sentimientos y preocupaciones. Eso es una parte importante de sentirse mejor. Muchas personas se benefician con un tratamiento para la depresión, aun cuando los síntomas no sean graves. No es necesario que tenga muchos síntomas de depresión para hablar sobre tratamiento con su médico o con un profesional de la salud mental calificado.

Si cree que tiene 5 o más síntomas de la lista anterior, debe hablar con su médico o con un profesional de salud mental. Esto es especialmente cierto si los sentimientos han durado 2 semanas o más, le preocupan o interfieren en su vida cotidiana.

¿Cuáles son los tratamientos para la depresión?

Hay muchos buenos tratamientos para la depresión‚ y muchas personas que los usan para sentirse mejor. El tratamiento suele incluir psicoterapia u orientación de un consejero, tomar medicamentos o hacer ambas cosas. Su médico o un profesional de la salud mental pueden ayudarlo a escoger el mejor tratamiento para usted.

¿Qué es terapia (consejería‚ terapia de conversación‚ psicoterapia)?

La terapia ha demostrado ser bastante útil y suele ser una parte importante del tratamiento de la depresión.

Recibir tratamiento no quiere decir que estará en tratamiento para siempre. La mayoría de las terapias de conversación duran poco tiempo. Dependiendo de la gravedad de sus síntomas, puede significar sólo algunas sesiones con un terapeuta. La mayoría de las terapias de conversación se concentran en ideas, sentimientos y cuestiones que ocurren actualmente en su vida. En algunos casos, comprender su pasado puede ayudarle, pero encontrar maneras de tratar lo que ocurre ahora en su vida puede ayudarlo a afrontarlo y estar preparado para los desafíos futuros.

La terapia es más que contarle sus problemas a su terapeuta. Significa trabajar con su terapeuta para mejorar su manera de afrontar las cosas que le pasan, cambiar comportamientos que le causan problemas y encontrar soluciones. Su terapeuta puede darle cosas para pensar y trabajar entre sesiones. Algunas metas comunes de la terapia son:

Estar más sano

Superar temores o inseguridades

Lidiar con el estrés

Comprender el sentido de eventos pasados dolorosos

Identificar las cosas que empeoran su depresión

Tener una mejor relación con su familia y amigos

Elaborar un plan para lidiar con una crisis

Entender por qué algunas cosas le molestan y qué puede hacer al respecto

¿Qué puedo esperar de los medicamentos para la depresión?

Muchas personas con depresión consideran que tomar medicamentos es una herramienta útil para mejorar su estado de ánimo y enfrentarse a la vida. Los medicamentos para la depresión se denominan antidepresivos. Los antidepresivos no pueden resolver todos sus problemas, pero pueden ayudarlo a equilibrar su estado de ánimo y tener más capacidad para manejar eventos de su vida que empeoran su humor.

Los antidepresivos son medicamentos de venta con receta, de modo que hablar con un médico sobre tomarlos puede ser útil para usted. Si el médico le receta antidepresivos, pregunte exactamente cómo debe tomar el medicamento. Existen muchos medicamentos, de modo que usted y su médico tienen opciones de dónde escoger. Algunas veces, se necesita probar medicamentos diferentes para encontrar el mejor para usted, tenga paciencia.

Cuando tome estos medicamentos, es importante que lo haga por un tiempo. Muchas personas comienzan a sentirse mejor algunos días después de comenzar a tomar el medicamento, pero suele tomar 1 a 2 semanas para empezar a ver una diferencia y 4 semanas para sentir el mayor beneficio. También es común tener que cambiar la dosis, así que tendrá que trabajar sobre eso con el médico.

El tiempo que una persona toma antidepresivos varía mucho de una persona a otra. Muchas personas los usan por 6 a 12 meses, y otras por más tiempo. Usted y su médico deben hablar sobre lo que más le beneficia a usted.

Los antidepresivos son seguros y funcionan bien para la mayoría de las personas‚ pero es importante hablar con el médico sobre los efectos secundarios que pueden presentar. Los efectos secundarios no suelen interferir con la vida cotidiana‚ y desaparecen a medida que su cuerpo se acostumbra a los medicamentos.

Si observa que su humor empeora, especialmente si piensa en hacerse daño, es importante que llame a su médico de inmediato.

¿De qué otro modo me puedo cuidar?

Hay muchas cosas que puede hacer para levantarse el ánimo y mejorar los sentimientos de depresión.

Haga ejercicio. Puede ser algo tan simple como hacer una caminata rápida, ir al gimnasio o entrar a un equipo deportivo. El tipo de ejercicio depende de su condición física, pero cualquier tipo de actividad puede ayudar. Comience paulatinamente y aumente progresivamente. Eso puede ser difícil cuando está deprimido porque el desánimo le quita energía. ¡Pero vale la pena hacer el esfuerzo! Lo ayudará a sentirse mejor.

Estructure sus actividades diarias. Cree un plan para mantenerse ocupado. Es especialmente importante salir de la casa siempre que pueda.

• Hable y haga cosas con otras personas. Muchas personas que se sienten deprimidas pierden el contacto con otras personas. Tener contacto directo con otras personas le ayudará a mejorar su estado de ánimo.

Agregue recompensas a su vida. A muchas personas que están deprimidas les faltan recompensas y actividades divertidas en la vida. Es útil encontrar formas de recompensarse. Hasta las cosas pequeñas pueden ayudarle a sentirse mejor.

Haga lo que solía divertirlo‚ aunque no parezca divertido en este momento. Uno de los síntomas comunes de la depresión es no querer hacer actividades que solían ser divertidas. Puede requerir un poco de tiempo, pero hacer actividades divertidas otra vez lo ayudará a mejorar su estado de ánimo. A algunas personas les gusta hacer una lista de eventos divertidos y hacer al menos uno por día.

Hable con sus amigos y seres queridos. Su apoyo es una clave para que se sienta mejor. Tener la oportunidad de contarles sus preocupaciones puede ayudar a que las cosas parezcan menos graves.

Responda el cuestionario de La Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias (SAMHSA)sobre la depresión para conocer más sobre su nivel de síntomas de depresión.