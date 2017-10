¿Qué es un Puntaje de Crédito?

Es la representación matemática de la calidad de tu crédito, medida según ciertos parámetros estadísticos.

Cada uno de los tres registros de crédito nacionales -Equifax, Experian y TransUnion- usan esta fórmula, pero los puntajes obtenidos de cada uno pueden variar debido a que los registros pueden tener distinta información crediticia, dependiendo de cuál registro usa un acreedor particular).

Por ejemplo, muchos creen que porque paguen el monto mínimo de su tarjeta, cumplieron con su deber, y su crédito, por consecuencia, es bueno.

La realidad es muy distinta, y por esta razón existe mucha confusión acerca del crédito. Tu puntaje FICO (llamado así por la empresa que lo desarrolló, Fair Isaac & Company), depende de una serie de factores a los que un modelo estadístico (una fórmula) asigna cierto peso.

Veamos:

• Récord de pagos (35% del total del puntaje): Este criterio es el que más peso tiene. Toma en cuenta el número de pagos tardes o morosos que hay en tu historial, además de juicios hipotecarios, bancarrotas, sentencias (judgments), prohibiciones de venta de una vivienda o negocio (lien), y cuentas en mora que han sido enviadas por el emisor a una agencia de cobranza, (collections), cancelaciones (chargeoffs) u otros actos crediticios en tu contra. Generalmente, mientras más reciente, más peso le asigna el modelo estadístico en el cálculo.

• Carga de deuda renovable (30%): La cantidad que debes en deudas de cuentas de crédito renovable (revolving accounts), como tarjetas de crédito o de tiendas, y la proporción que representa esta deuda de tu crédito total disponible. Mientras más bajo el porcentaje, mejor. Es decir, si tienes dos tarjetas con un límite combinado de 10.000 dólares pero debes 2.000 en total, tienes un porcentaje de deuda de 20%. Los expertos aconsejan mantener a un nivel bajo, un 25%. Fair Isaac también recomienda no sobrepasarse del 50% del límite de crédito de una tarjeta, o sea, si el crédito máximo es de 3.000 dólares, no se debe cargar más de 1.500 en esa cuenta.

• Antigüedad de tu historia crediticia(15%): Las cuentas activas con más tiempo cuentan más que las cuentas nuevas. Se toma en cuenta la última actividad en las cuentas; más reciente es mejor. Un historial que contiene cuentas con varios años demuestra que tienes experiencia manejando tu crédito y es más valioso que uno que tenga cuentas nuevas solamente.

Las solicitudes para créditos nuevos (10%): Esto representa el número de cuentas nuevas que has abierto y el número de solicitudes que has hecho en intentos de obtener crédito. Hacer muchas solicitudes en poco tiempo te daña el puntaje porque indica que estás al límite de tu capacidad de pagar tus deudas.

El tipo de crédito (10%): Tarjetas de crédito, tarjetas de minoristas, préstamos de auto, hipotecas, etc. Cada prestamista pon énfasis en lo que le concierne: Si se trata de hipotecas, se fijara en tus pagos de hipotecas, si es un emisor de tarjetas, se fijará en cómo manejas tus tarjetas. No obstante, esto no significa que no le den importancia a los otros factores.