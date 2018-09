Qué hacer si pierde su teléfono

Su operador de telefonía celular puede ayudarlo a asociar de inmediato su número de teléfono con otro teléfono nuevo. Incluso si no quiere comprar un teléfono nuevo y caro de inmediato, puede obtener un teléfono que lo guiará. Es posible que desee extraer un teléfono viejo de sus cajones o pedir prestado uno de un amigo o familiar. Incluso un viejo teléfono plegable funcionará en caso de necesidad. Y, si está buscando un teléfono nuevo, siempre puede comprar un teléfono Android barato.

Después de tener un teléfono, su proveedor puede darle una nueva tarjeta SIM atada a su cuenta y puede recuperar el acceso a su número de teléfono al instante. Todo lo que tiene que hacer es ir a la tienda de su proveedor de telefonía celular y puede obtener su número de teléfono nuevamente en el lugar; ellos también estarán encantados de venderle un teléfono si así lo desea. Si no tiene una tienda cercana, comuníquese con el servicio al cliente de su proveedor de servicio celular.

Si ya tiene algún tipo de seguro de telefonía celular a través de su proveedor de telefonía móvil u otra fuente, puede que incluso cubra parcialmente un reemplazo. Sin embargo, no lo recomendamos necesariamente: creemos que los planes de seguro de la empresa son malos. AppleCare + es un mejor trato, pero no cubre teléfonos perdidos o robados.

Si no desea obtener un nuevo teléfono de inmediato, es posible que pueda desviar las llamadas de su número de teléfono anterior a otro número de teléfono. Los proveedores celulares le permiten configurar el desvío de llamadas para que las llamadas dirigidas a su número de teléfono anterior se desvíen a la cantidad que usted elija.

Sin embargo, no hay forma de reenviar mensajes SMS, lo que significa que no puede recibir esos códigos de seguridad con mensaje de texto. Afortunadamente, muchos servicios, pero no todos, brindan la opción de llamar al número de teléfono que tienen registrado y emitir un código de seguridad. Eso funcionará con el reenvío de llamadas.

Consulte a su operador de telefonía móvil para obtener más información sobre cómo configurar el reenvío de llamadas. Verizon le permite habilitar el reenvío de llamadas en línea desde su computadora. AT & T, Sprint y T-Mobile solo brindan instrucciones para habilitar el reenvío de llamadas desde su teléfono, pero es posible que pueda llamar al servicio al cliente desde otro número de teléfono y pedirles que activen el reenvío de llamadas por usted.

Use sus códigos de recuperación (u otro método de recuperación)

Muchas cuentas ofrecen métodos de recuperación, que son formas en que puede recuperar el acceso a su cuenta si alguna vez pierde su teléfono.

Algunos servicios ofrecen códigos de recuperación que lo animan a imprimir y almacenar de forma segura en algún lugar. Si ha impreso códigos de recuperación para una cuenta, ahora es el momento de usarlos para iniciar sesión en esa cuenta.

También hay otras maneras de recuperar el acceso a su cuenta. Algunos servicios te permiten ingresar un número de teléfono de recuperación adicional en el que puedes recibir códigos en caso de emergencia. Si proporcionó un número de teléfono de recuperación, por ejemplo, el número de teléfono de su cónyuge, puede recibir un código en ese número para recuperar el acceso.

Otros servicios incluso le permiten eliminar su seguridad de dos factores a través del correo electrónico. Le enviarán un correo electrónico a su dirección de correo electrónico registrada y le permitirán hacer clic en algunos cuadros de diálogo para eliminar la protección y obtener acceso a su cuenta. Eso no es bueno para la seguridad, significa que un atacante con acceso a su correo electrónico podría eliminar fácilmente su verificación en dos pasos, pero muchos servicios lo hacen de todos modos.

Si no está seguro de si puede recuperar sus cuentas, intente iniciar sesión en la cuenta para ver qué métodos de recuperación se proporcionan. Si una cuenta no le proporciona ninguna opción de recuperación, intente ponerse en contacto con el servicio al cliente. Por ejemplo, si su banco insiste en enviarle un mensaje de texto con un código de seguridad antes de que pueda iniciar sesión, comuníquese con la línea de servicio al cliente de su banco para obtener ayuda para acceder a su cuenta.

Debe verificar sus cuentas importantes y asegurarse de tener un método de recuperación, ya sean códigos de recuperación impresos o un número de teléfono de recuperación, solo para facilitar las cosas en el futuro.

¿Qué pasa con las aplicaciones de autenticación que estaban en el teléfono?

No se trata solo de su número de teléfono. Tal vez obtenga códigos de seguridad de una aplicación en su teléfono, como Google Authenticator o Authy. O bien, puede utilizar muchas de las otras aplicaciones que le permiten iniciar sesión después de aceptar un aviso en su teléfono, incluidas Twitter, Google y las cuentas de Microsoft.

Si está utilizando Authy, la recuperación puede ser fácil: puede mover sus códigos de recuperación a un nuevo teléfono o incluso acceder a ellos en la aplicación Authy en su computadora.

Para la mayoría de los servicios, después de haber perdido su teléfono, no podrá obtener esos códigos de seguridad. Tendrá que recuperar su cuenta y proporcionar algún tipo de evidencia de que usted es quien dice ser. Incluso si normalmente inicia sesión con un código generado en su aplicación en su teléfono, probablemente pueda obtener un código de seguridad enviado al número de teléfono asociado con su cuenta, por ejemplo. O bien, si tiene códigos de recuperación impresos, puede usarlos en su lugar.

Independientemente del servicio al que intente recuperar el acceso, intente iniciar sesión y vea qué métodos de recuperación le presentan. Si ha recuperado el acceso a su número de teléfono, eso debería ayudarlo a recuperar el acceso a la mayoría de estas cuentas.

Si no puede usar su número de teléfono y no tiene códigos de recuperación u otro tipo de método de recuperación, es posible que deba ponerse en contacto con el servicio al cliente. Todas las cuentas con autenticación en dos pasos tienen algún tipo de método de recuperación “Ayuda, perdí mi teléfono y códigos de recuperación” que puede usar. Lo que necesita hacer depende de las opciones que ofrece el servicio y lo que tiene disponible.

Limpie su teléfono perdido

Recuerde que puede usar Buscar mi iPhone de Apple o Encontrar mi dispositivo de Google para ver la ubicación de su teléfono en un mapa, bloquearlo y borrar su contenido. Si ha dejado de recuperar su teléfono, es una buena idea enviar un comando de borrado remoto, por las dudas. Esto evitará que cualquiera que encuentre el teléfono vea sus notificaciones privadas y otros datos. Incluso si el teléfono está actualmente fuera de línea, se borrará solo si alguna vez se enciende y vuelve a conectarse a los servidores de Apple o Google. Es posible que no recuperes tu teléfono, pero puedes descansar un poco más sabiendo que tus datos han sido borrados del teléfono.



Si perdio su iPhone

Si Buscar mi iPhone está activado en el dispositivo perdido puede usar Buscar mi iPhone para buscar el dispositivo y tomar otras medidas que te puedan ayudar a recuperarlo y proteger tu información.

Inicia sesión en icloud.com/find en un Mac o un PC, o bien usa la app Buscar mi iPhone en otro iPhone, iPad o iPod touch.

Busca tu dispositivo. Abre Buscar mi iPhone y selecciona un dispositivo para ver su ubicación en el mapa. Si el dispositivo está cerca, puedes hacer que reproduzca un sonido para que tú o alguien cercano lo encuentre.

Activa el modo Perdido. Con el modo Perdido, puedes bloquear el dispositivo de forma remota con un código, mostrar un mensaje personalizado con tu número de teléfono en la pantalla de bloqueo del dispositivo perdido y localizar el dispositivo. Si has añadido tarjetas de crédito, débito o prepago a Apple Pay, la capacidad de pagar con Apple Pay mediante el dispositivo se suspende cuando pones tu dispositivo en el modo Perdido.

Denuncia la pérdida o el robo del dispositivo a la policía. La policía podría pedirte el número de serie del dispositivo. Encuentra el número de serie de un producto de Apple.

Borra el contenido del dispositivo. Para impedir que alguien acceda a los datos del dispositivo perdido, puedes borrarlos de forma remota. Al borrar el contenido del dispositivo, toda tu información (incluidas las tarjetas de crédito, débito o prepago para Apple Pay) se elimina y no podrás buscarlo usando Buscar mi iPhone. Después de borrar un dispositivo, no podrás localizarlo. Si eliminas el dispositivo de la cuenta después de borrar su contenido, Bloqueo de activación estará desactivado. Esto permite que otras personas puedan activar y usar tu dispositivo.

Informa al operador de telefonía móvil de que has perdido el dispositivo o te lo han robado para que desactive tu cuenta y así impedir que se realicen llamadas, se envíen mensajes de texto y se utilicen datos. Es posible que el dispositivo esté cubierto por el plan de tu operador de telefonía móvil.

Si utilizas En familia, todos los miembros de la familia pueden ayudar a localizar el dispositivo perdido de otros miembros. Pide a un miembro de la familia que inicie sesión en iCloud con su ID de Apple y podrás buscar cualquier dispositivo asociado a esa cuenta de En familia.

¿Qué sucede si tu dispositivo está apagado o sin conexión?

Si el dispositivo perdido está apagado o sin conexión, puedes seguir poniéndolo en modo Perdido, bloquearlo o borrar su contenido de forma remota. Estas acciones tendrán efecto la próxima vez que el dispositivo se conecte. Si eliminas el dispositivo de la cuenta mientras está desconectado, las acciones pendientes del dispositivo se cancelan.

¿Cómo se desactiva o cancela el modo Perdido?

Puedes desactivar el modo Perdido introduciendo el código en tu dispositivo. También puedes desactivar el modo Perdido en iCloud.com o desde la app Buscar mi iPhone.

Si no tienes activado Buscar mi iPhone en el dispositivo perdido

Si no tenías activado Buscar mi iPhone antes de perder el dispositivo o de que te lo robaran, no podrás usarlo para localizar el dispositivo. No obstante, puedes seguir estos pasos para intentar proteger tus datos:

Cambia la contraseña del ID de Apple. Al cambiar la contraseña de tu ID de Apple puedes impedir que alguien acceda a tus datos de iCloud o use otros servicios (como iMessage o iTunes) desde tu dispositivo perdido.

Cambia las contraseñas de otras cuentas de Internet del dispositivo. Esto puede incluir las cuentas de correo electrónico, Facebook o Twitter.

Denuncia la pérdida o el robo del dispositivo a la policía. La policía podría pedirte el número de serie del dispositivo. Encuentra el número de serie de un producto de Apple.

Informa a tu operador de telefonía móvil de la pérdida o el robo del dispositivo. El operador puede desactivar la cuenta, impedir que se realicen llamadas telefónicas, que se envíen mensajes de texto y que se consuman datos.

Buscar mi iPhone es la única forma de poder realizar el seguimiento o localizar un dispositivo perdido o robado. Si no tienes activado Buscar mi iPhone en el dispositivo antes de perderlo, no hay otros servicios de Apple que puedan encontrar, seguir o marcar la ubicación de tu dispositivo.